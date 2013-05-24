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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Glass, Samsung Display üretimi bir küçük OLED ekranla satışa sunulabilir

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google Glass, Samsung Display üretimi bir küçük OLED ekranla satışa sunulabilir

Güney Kore ziyareti sırasında Samsung Display'ın Tangjeong'daki OLED üretim tesislerini gezen Google'nin CEO'su Larry Page, iki şirket arasında OLED panellerle alakalı bir işbirliğine doğru gidildiği söylentilerinin yayılmasına neden olmuştu. Samsung yöneticilerinin ise görüşmeler sonrası yaptıkları açıklamalarda, Google ile devam eden güçlü işbirliklerini OLED gibi yeni alanlara taşımak istediklerini ve Google heyetinin de ekran teknolojilerine sıcak baktığını dile getirmesi üzerine yeni bir Google-Samsung ortaklığının doğmak üzere olduğu anlaşılmıştı. Bugün firmalar arasındaki OLED işbirliğiyle alakalı yeni bir iddia ortaya atan Korea Times, bazı Samsung yöneticileri ve Samsung Display'ın yerel ürün tedarikçilerinden edindiği son verileri paylaşarak söylentileri yeniden alevlendirdi.
Samsung Display'ın başkanı Kim Ki-nam, Vancouver, Kanada'da son gününü tamamlamak üzere olan SID: Display Week 2013 fuarının salı günkü "Ekranlar ve Yenilik: Heyecan verici Gelecek" başlıklı açılışında OLED teknolojisiyle alakalı önemli açıklamalarda bulunmuştu. Konuşmasında OLED ekranların giyilebilir elektronikler için önemine değinen ve plastik tabanlı OLED'lerin tüketici elektroniği sektöründe yeni imkanlar doğuracağını belirten Ki-nam, silikonda OLED çözümlerinin Google Glass gibi artırılmış gerçeklik sunan gözlük yapısındaki aygıtlarda kullanılabileceğini beyan etmişti. Güney Koreli üreticinin ekran bölümünden sorumlu bir numaralı ismin ağzından dökülen bu sözlere de haberinde yer veren Korea Times, Samsung'un bu yeni anlaşma sayesinde Apple'den boşalacak donanım tedarik faaliyetlerini Google ile garanti altına almış olacağını ifade ediyor. 
Halihazırda geliştirici ve Kuzey Amerikalı basın mensuplarına dağıtılmış olan Explorer Edition etiketli Google Glass sürümü, LCoS (silikonda sıvı kristal) türünde LED aydınlatmalı bir panel ile geliyor. 2014'te satışa sunulacak asıl akıllı gözlükte yer alması beklenen Samsung'un OLED ekranı, arkadan aydınlatma ünitesine ihtiyaç duymadan yarı saydam bir formda aynı bölgeye entegre edilebilecek. Böylece hem daha iyi bir görüntü kalitesi elde edilmiş hem de güç tüketimi düşürülmüş olacak. Google'nin tüketicilerin beğenisine sunacağı Glass'ta kullanım süresine büyük önem verdiği göz önünde bulundurulduğunda, Glass için en doğru görüntü biriminin küçük bir OLED olacağı anlaşılacaktır. 
Şimdiye kadar küçük ekran türünde bir OLED çözümü geliştirip geliştirmediği bilinmeyen Samsung Display, eğer Google'nin akıllı gözlüğü için görüntü birimi tedariği faaliyetlerini üstlenebilirse panel sektöründe büyük bir başarıya daha imza atmış olacak. OLED pazarının büyük çoğunluğunu elinde bulunduran ekran üreticisinin LG Display ile birlikte önümüzdeki aylarda plastik OLED teknolojilerini piyasaya sürerek endüstriye yön vermeye devam edecekleri tahmin ediliyor. 

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2013/05/133_136215.html Yorum Yaz
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carter 6 yıl
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alito 6 yıl
Glass'ın pil başarımı adına güzel bir gelişme. Oled ekranların siyah renkteki başarısıda göz önüne alındığında çok daha iyi bir ekran vaadedeceği kesin.
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smart1978 6 yıl
OLED AMOLED farkini bilmeyen varmis...
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gokooo 6 yıl
St Batuhan
gokoooOrtada bu kadar Samsung düşmanı varken Googleın Samsungla bu kadar yakınlaşması bana pek akıllıca gelmiyor.
Bu bir sıkıntıdır. Ben Samsungu telefon konusunda sevmeyen biriyim, kimisi kalkıp bunu Samsung karşıtı-düşmanı olarak görebilir ama aynı zamanda ben böyle bir gelişmeye de sevinebilen biriyim. Olması gerektiğine inandığım da bu açıkçası. Samsung iyi bir üretici ve kullanıcakları oled eğer başka bir firma tarafından yapılıyorsa tabi tercih edilebilir ama en iyi desteği Samsung sağlıyorsa Samsungdan almalıdır. Eş değer kalitede desteği LG sağlıyorsa ondan alması sektöre rekabet getirebileceği için öncelikli tercihim olur ama bu da Samsung düşmanlığı olmaz sanırım.Not: size değil yazdıklarım, dediğiniz malesef ki :(

Aslında benden kaynaklı bir yanlış anlaşılma olmuş ben bu olay için hata ediyorlar demedim genel olarak bu ara fazla yakınlaştılar gerek S4'ün Nexus programına alınması gerek diğer patent yakınlaşmaları. Yoksa samsungun televizyonlarını çok severim
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St Batuhan 6 yıl
gokooo
Ortada bu kadar Samsung düşmanı varken Googleın Samsungla bu kadar yakınlaşması bana pek akıllıca gelmiyor.

Bu bir sıkıntıdır. Ben Samsung'u telefon konusunda sevmeyen biriyim, kimisi kalkıp bunu Samsung karşıtı-düşmanı olarak görebilir ama aynı zamanda ben böyle bir gelişmeye de sevinebilen biriyim. Olması gerektiğine inandığım da bu açıkçası. Samsung iyi bir üretici ve kullanıcakları oled eğer başka bir firma tarafından yapılıyorsa tabi tercih edilebilir ama en iyi desteği Samsung sağlıyorsa Samsung'dan almalıdır. Eş değer kalitede desteği LG sağlıyorsa ondan alması sektöre rekabet getirebileceği için öncelikli tercihim olur ama bu da Samsung düşmanlığı olmaz sanırım.
Not: size değil yazdıklarım, dediğiniz malesef ki :(
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gokooo 6 yıl
Ortada bu kadar Samsung düşmanı varken Google'ın Samsung'la bu kadar yakınlaşması bana pek akıllıca gelmiyor.
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sis651 6 yıl
Amoled demek zaten PenTile demek değil ki, Active Matrix OLED. :)
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El_domingo 6 yıl
smart1978
Bizimkiler Yerli mallara bakıyoruz. Yenilikçi üretilen birşey yok.Meydan tabiki Samsung gibi firmalara kalır. Güzel gelişme. Bu hözlük Apple ın sonu olabilir. Herkes Apple dan bu tip yenilikçi bit ürün beklemekte hem de yıllardır. Google OLED tercih etmesi çok akıllıcı. Bazıları karıştırabilir AMOLED değil. Yani pentile değil.

+1
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smart1978 6 yıl
Bizimkiler Yerli mallara bakıyoruz. Yenilikçi üretilen birşey yok.
Meydan tabiki Samsung gibi firmalara kalır.
Güzel gelişme. Bu hözlük Apple ın sonu olabilir. Herkes Apple dan bu tip yenilikçi bit ürün beklemekte hem de yıllardır.
Google OLED tercih etmesi çok akıllıcı.
Bazıları karıştırabilir AMOLED değil. Yani pentile değil.
1 Yanıt Yanıtla
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Guest 6 yıl smart1978
smart1978
Bizimkiler Yerli mallara bakıyoruz. Yenilikçi üretilen birşey yok.
Meydan tabiki Samsung gibi firmalara kalır.
Güzel gelişme. Bu hözlük Apple ın sonu olabilir. Herkes Apple dan bu tip yenilikçi bit ürün beklemekte hem de yıllardır.
Google OLED tercih etmesi çok akıllıcı.
Bazıları karıştırabilir AMOLED değil. Yani pentile değil.

iyi de amoled pentile olmak zorunda değil ki!
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AnGets 6 yıl
Samsung bir şeyide sen yapma ne olur..
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