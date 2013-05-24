Google Glass, Samsung Display üretimi bir küçük OLED ekranla satışa sunulabilir





Güney Kore ziyareti sırasında Samsung Display'ın Tangjeong'daki OLED üretim tesislerini gezen Google'nin CEO'su Larry Page, iki şirket arasında OLED panellerle alakalı bir işbirliğine doğru gidildiği söylentilerinin yayılmasına neden olmuştu. Samsung yöneticilerinin ise görüşmeler sonrası yaptıkları açıklamalarda, Google ile devam eden güçlü işbirliklerini OLED gibi yeni alanlara taşımak istediklerini ve Google heyetinin de ekran teknolojilerine sıcak baktığını dile getirmesi üzerine yeni bir Google-Samsung ortaklığının doğmak üzere olduğu anlaşılmıştı. Bugün firmalar arasındaki OLED işbirliğiyle alakalı yeni bir iddia ortaya atan Korea Times, bazı Samsung yöneticileri ve Samsung Display'ın yerel ürün tedarikçilerinden edindiği son verileri paylaşarak söylentileri yeniden alevlendirdi.

Samsung Display'ın başkanı Kim Ki-nam, Vancouver, Kanada'da son gününü tamamlamak üzere olan SID: Display Week 2013 fuarının salı günkü "Ekranlar ve Yenilik: Heyecan verici Gelecek" başlıklı açılışında OLED teknolojisiyle alakalı önemli açıklamalarda bulunmuştu. Konuşmasında OLED ekranların giyilebilir elektronikler için önemine değinen ve plastik tabanlı OLED'lerin tüketici elektroniği sektöründe yeni imkanlar doğuracağını belirten Ki-nam, silikonda OLED çözümlerinin Google Glass gibi artırılmış gerçeklik sunan gözlük yapısındaki aygıtlarda kullanılabileceğini beyan etmişti. Güney Koreli üreticinin ekran bölümünden sorumlu bir numaralı ismin ağzından dökülen bu sözlere de haberinde yer veren Korea Times, Samsung'un bu yeni anlaşma sayesinde Apple'den boşalacak donanım tedarik faaliyetlerini Google ile garanti altına almış olacağını ifade ediyor.

Halihazırda geliştirici ve Kuzey Amerikalı basın mensuplarına dağıtılmış olan Explorer Edition etiketli Google Glass sürümü, LCoS (silikonda sıvı kristal) türünde LED aydınlatmalı bir panel ile geliyor. 2014'te satışa sunulacak asıl akıllı gözlükte yer alması beklenen Samsung'un OLED ekranı, arkadan aydınlatma ünitesine ihtiyaç duymadan yarı saydam bir formda aynı bölgeye entegre edilebilecek. Böylece hem daha iyi bir görüntü kalitesi elde edilmiş hem de güç tüketimi düşürülmüş olacak. Google'nin tüketicilerin beğenisine sunacağı Glass'ta kullanım süresine büyük önem verdiği göz önünde bulundurulduğunda, Glass için en doğru görüntü biriminin küçük bir OLED olacağı anlaşılacaktır.

Şimdiye kadar küçük ekran türünde bir OLED çözümü geliştirip geliştirmediği bilinmeyen Samsung Display, eğer Google'nin akıllı gözlüğü için görüntü birimi tedariği faaliyetlerini üstlenebilirse panel sektöründe büyük bir başarıya daha imza atmış olacak. OLED pazarının büyük çoğunluğunu elinde bulunduran ekran üreticisinin LG Display ile birlikte önümüzdeki aylarda plastik OLED teknolojilerini piyasaya sürerek endüstriye yön vermeye devam edecekleri tahmin ediliyor.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2013/05/133_136215.html