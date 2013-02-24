Google Glass, hücresel ağ bağlantısını bağlandığı telefonlardan alabilecek





Pek çok otorite tarafından geçen yılın en iyi icatlarından birisi arasında gösterilen ve bu yıl geliştiricilere 1500$ karşılığında satışı başlayacak olan Google Glass için firma geçtiğimiz haftalarda iki etkinlik düzenlemişti. Etkinliğe katılanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatıldığı için gözlük ile ilgili gelecekte nelerin sunulacağı pek bilinmiyor.





Google Glass ilk tanıtıldığında gözlüğün mobil cihazlara bağlanarak mail, çağrı, mesaj, bildirim gibi verileri ekranına aktaracağı düşünülmüştü. Ancak sonrasında bir işlemci, grafik birimi, batarya, işletim sistemi, kamera gibi özelliklere sahip olduğu ve orta halli bir akıllı telefon kadar konfigürasyon sunduğu ortaya çıkmıştı.





Gözlük ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi internet bağlantısının nasıl sağlanacağıydı. Yakalanan görüntü ve videoların paylaşılması veya video görüşmelerinin yapılması için gözlüğün mutlaka internete bağlı olması gerekiyordu. Glass etkinliğine katılan geliştiricilerden elde edilen kısıtlı bilgiler kapsamında gözlüğün kendine ait bir WiFi yongası olduğu belirtiliyor.





Bilindiği gibi Google Glass, Android ve iOS cihazlarına ilişkili uygulamalar yoluyla bağlanabilecek. WiFi olmadığı durumlarda ise cihaz Bluetooth ile Android ve iOS cihazlarına bağlanarak 3G veya 4G interneti tethering yoluyla kullanabilecek. Böylece her an internete bağlı ve fonksiyonelliği artırılmış bir gözlük elde edilmiş olacak. Ayrıca gözlükte bir de GPS yongası bulunacak.





Google Glass'ın son kullanıcıya hazır bir sürümünün ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı bilinmiyor. Ancak en fazla beklenen teknolojik yeniliklerden bir tanesi olmaya aday.

http://www.androidauthority.com/google-glass-gets-tethering-capabilities-160172/