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Google Glass, hücresel ağ bağlantısını bağlandığı telefonlardan alabilecek

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Glass, hücresel ağ bağlantısını bağlandığı telefonlardan alabilecek

Pek çok otorite tarafından geçen yılın en iyi icatlarından birisi arasında gösterilen ve bu yıl geliştiricilere 1500$ karşılığında satışı başlayacak olan Google Glass için firma geçtiğimiz haftalarda iki etkinlik düzenlemişti. Etkinliğe katılanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatıldığı için gözlük ile ilgili gelecekte nelerin sunulacağı pek bilinmiyor. 

Google Glass ilk tanıtıldığında gözlüğün mobil cihazlara bağlanarak mail, çağrı, mesaj, bildirim gibi verileri ekranına aktaracağı düşünülmüştü. Ancak sonrasında bir işlemci, grafik birimi, batarya, işletim sistemi, kamera gibi özelliklere sahip olduğu ve orta halli bir akıllı telefon kadar konfigürasyon sunduğu ortaya çıkmıştı.

Gözlük ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi internet bağlantısının nasıl sağlanacağıydı. Yakalanan görüntü ve videoların paylaşılması veya video görüşmelerinin yapılması için gözlüğün mutlaka internete bağlı olması gerekiyordu. Glass etkinliğine katılan geliştiricilerden elde edilen kısıtlı bilgiler kapsamında gözlüğün kendine ait bir WiFi yongası olduğu belirtiliyor. 

Bilindiği gibi Google Glass, Android ve iOS cihazlarına ilişkili uygulamalar yoluyla bağlanabilecek. WiFi olmadığı durumlarda ise cihaz Bluetooth ile Android ve iOS cihazlarına bağlanarak 3G veya 4G interneti tethering yoluyla kullanabilecek. Böylece her an internete bağlı ve fonksiyonelliği artırılmış bir gözlük elde edilmiş olacak. Ayrıca gözlükte bir de GPS yongası bulunacak.

Google Glass'ın son kullanıcıya hazır bir sürümünün ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı bilinmiyor. Ancak en fazla beklenen teknolojik yeniliklerden bir tanesi olmaya aday.

http://www.androidauthority.com/google-glass-gets-tethering-capabilities-160172/ Yorum Yaz
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manyakurt 6 yıl en beğenilen
Seviyorum bu firmayı. Sanki para kazanmak için ürün çıkarmıyor da, insanlığa yaptığı hizmetlerden para kazanıyor gibi bir izlenimi var.
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Saiki 6 yıl
1500 $ a beyninizde tümör oluşturacak bir gözlük alıp kullanmak ne kadar mantıklı tartışılır. cep telefonlarının günde 1 saatten yaklaşık 10 sene kullanıdığında %100 tümör oluşturduğu kanıtlanmış gözlüğü siz hesaplayın:)
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Hüsnü008 6 yıl
memoseler
Bilim Kurgu Filmlerine bir adım daha yaklaşıyoruz. Kesinlikle alacağım bu cihazı. O kadar güzel bir dönemde doğmuşum ki hem devasa tüplü tvleri gördüm hemde Ultra HD OLEDleri. 3310 da Snake oynadım S3 de Temple Run. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum.

hangi insan hangi akılla bunu eksiler anlayamadım!
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Nightmare70 6 yıl
Windows yapsa böyle olurdu galiba :D

http://www.youtube.com/watch?v=NGRwbY2GOik
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OKANATLI 6 yıl Nightmare70
Nightmare70

Windows yapsa böyle olurdu galiba :D

http://www.youtube.com/watch?v=NGRwbY2GOik

Çok acımasızca olmuş ama herhalde böyle bişey olurdu hakkaten.
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Nightmare70 6 yıl
sonra böyle olmasında ilerde :D

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Hobar 6 yıl
kafaya bu kadar yakın bir cihazın içnde gsm alıcısı olması sağlık açısından pek de iyi olmazdı zaten. iyi olmuş böyle
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teknoforum-bs 6 yıl
Bu gözlük beni heycanlandırıyor ama ben gözlük kullanıyorum lense alerjim var gözlük kullananlar bunu nasıl kullanıcak :/
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Lion 6 yıl teknoforum-bs
teknoforum-bs
Bu gözlük beni heycanlandırıyor ama ben gözlük kullanıyorum lense alerjim var gözlük kullananlar bunu nasıl kullanıcak :/

Cam takiliyor
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teramit 6 yıl
Sucuklu Portakal
Bu nasıl mümkün olabilir ki gözün bir odak noktası vardır dibinde duran bir ekrani nasıl net görebilecek ki bu?

sanal gerçeklik gözlükleri yıllardır var ,onlarda gözün dibine görüntü vermesine rağmen odak sorunu olmadan çalışıyorlar gçzlükte benzeri işi yapabilir.Adamlar gözükmeyen bir teknolojiyi satıyor olamazlar :)
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teknoloji4ever 6 yıl
Cihaz çok güzel ve yenilikçi ama sağlık açısından kafamızın yanında sürekli wifi ve 3g bağlantısı olması beni düşündürdü. Bu radyasyonun zararı yok edilebilirse dört dörtlük bir cihaz olur.
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Sucuklu Pizza 6 yıl
Bu nasıl mümkün olabilir ki gözün bir odak noktası vardır dibinde duran bir ekrani nasıl net görebilecek ki bu?
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memoseler 6 yıl
Bilim Kurgu Filmlerine bir adım daha yaklaşıyoruz. Kesinlikle alacağım bu cihazı. O kadar güzel bir dönemde doğmuşum ki hem devasa tüplü tvleri gördüm hemde Ultra HD OLEDleri. 3310 da Snake oynadım S3 de Temple Run. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum.
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