Google Glass'a güç veren işlemci ve diğer donanım parçaları detaylandı





Teknik detayları ilk kez geçtiğimiz günlerde Larry Page tarafından açıklanan Google'nin artırılmış gerçeklik gözlüğü, halihazırda yüzlerce geliştirici tarafından test ediliyor. Açık kaynak kodlu Android işletim sistemini beraberinde getiren bu yeni nesil aygıtın sınırlarını zorlayan bir geliştirici, önceki gün Glass'ta kolayca root erişimi sağlanabildiğini belirtmişti. Bugün cihaz hakkında daha detaylı bilgiler paylaşan Jay Lee isimli şanslı Glass kâşifi, gözlüğe güç veren yongada sistem ve bilinmeyen diğer donanım parçalarını gün yüzüne çıkarttı. Larry'nin de bildirdiği gibi Android 4.0.4 versiyonlu bir yazılıma sahip olduğu teyit edilen Glass, Ice Cream Sandwich sürümünün özel olarak optimize edildiği Texas Instruments'in geliştirdiği OMAP platformuna mensup bir çipset ile donatılmış.

1.2GHz saat hızında çalıştığı tahmin edilen çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci ve 300-365MHz'lik PowerVR SGX540 grafik birimini yapısında ihtiva eden 45nm mimarili OMAP4430'un yanı sıra 682MB erişilebilir, toplamda 1GB sistem belleğine sahip olduğu ortaya çıkan Google Glass'ın erişilebilir olmayan sistem belleğini donanımsal unsurlar için saklı tuttuğu sanılıyor. Akıllı gözlüğün daha önce kesinleşen diğer özellikleri ise şöyle; GPS, Wi-Fi, Bluetooth, 16GB dahili hafıza (12GB kullanılabilir), 5MP 720p çekim yapabilen kamera, kemik iletimi teknolojisiyle ses çıkışı, 640 x 360 piksel çözünürlüklü, 2.5 metre uzaklıktaki 25 inçlik HDTV ile eşdeğer görüntü sunan ekran ve ortalama kullanımla bir günlük pil ömrü.





Google I/O 2012'de 1.500$ ödeyerek dahil oldukları Glass Explorer programı kapsamında ürünleri ellerine ulaşan çok sayıda geliştirici, bir süredir cihaz üzerindeki deneme faaliyetlerini sürdürüyor. Eric Schmidt'in son açıklamaları ışığında 2014 başında son kullanıcının beğenisine sunulması beklenen Google X laboratuvarlarının meşhur projesi hakkında yeni detaylar durmaksızın gelmeye devam ederken, ürünün yapısı ve kullanılabilirliğine dair izlenimler de yayınlanıyor. Teknoloji dünyasında yepyeni bir sınıf oluşturacak Glass'ın böylece resmen satışa sunulmadan önce kendini dünyaya tanıtması planlanıyor. Bu süreç tamamlanmadan resmi çıkış tarihinin verilmeyeceği kesin. Son olarak gözlüğün donanım ve yazılımında revizyona gidilme olasılığının da bulunduğunu belirtelim.

https://plus.google.com/108304992255149838420/posts/GwvagwVN6Hz