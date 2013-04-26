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Google Glass'a güç veren işlemci ve diğer donanım parçaları detaylandı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google Glass'a güç veren işlemci ve diğer donanım parçaları detaylandı

Teknik detayları ilk kez geçtiğimiz günlerde Larry Page tarafından açıklanan Google'nin artırılmış gerçeklik gözlüğü, halihazırda yüzlerce geliştirici tarafından test ediliyor. Açık kaynak kodlu Android işletim sistemini beraberinde getiren bu yeni nesil aygıtın sınırlarını zorlayan bir geliştirici, önceki gün Glass'ta kolayca root erişimi sağlanabildiğini belirtmişti. Bugün cihaz hakkında daha detaylı bilgiler paylaşan Jay Lee isimli şanslı Glass kâşifi, gözlüğe güç veren yongada sistem ve bilinmeyen diğer donanım parçalarını gün yüzüne çıkarttı. Larry'nin de bildirdiği gibi Android 4.0.4 versiyonlu bir yazılıma sahip olduğu teyit edilen Glass, Ice Cream Sandwich sürümünün özel olarak optimize edildiği Texas Instruments'in geliştirdiği OMAP platformuna mensup bir çipset ile donatılmış.
1.2GHz saat hızında çalıştığı tahmin edilen çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci ve 300-365MHz'lik PowerVR SGX540 grafik birimini yapısında ihtiva eden 45nm mimarili OMAP4430'un yanı sıra 682MB erişilebilir, toplamda 1GB sistem belleğine sahip olduğu ortaya çıkan Google Glass'ın erişilebilir olmayan sistem belleğini donanımsal unsurlar için saklı tuttuğu sanılıyor. Akıllı gözlüğün daha önce kesinleşen diğer özellikleri ise şöyle; GPS, Wi-Fi, Bluetooth, 16GB dahili hafıza (12GB kullanılabilir), 5MP 720p çekim yapabilen kamera, kemik iletimi teknolojisiyle ses çıkışı, 640 x 360 piksel çözünürlüklü, 2.5 metre uzaklıktaki 25 inçlik HDTV ile eşdeğer görüntü sunan ekran ve ortalama kullanımla bir günlük pil ömrü.

Google I/O 2012'de 1.500$ ödeyerek dahil oldukları Glass Explorer programı kapsamında ürünleri ellerine ulaşan çok sayıda geliştirici, bir süredir cihaz üzerindeki deneme faaliyetlerini sürdürüyor. Eric Schmidt'in son açıklamaları ışığında 2014 başında son kullanıcının beğenisine sunulması beklenen Google X laboratuvarlarının meşhur projesi hakkında yeni detaylar durmaksızın gelmeye devam ederken, ürünün yapısı ve kullanılabilirliğine dair izlenimler de yayınlanıyor. Teknoloji dünyasında yepyeni bir sınıf oluşturacak Glass'ın böylece resmen satışa sunulmadan önce kendini dünyaya tanıtması planlanıyor. Bu süreç tamamlanmadan resmi çıkış tarihinin verilmeyeceği kesin. Son olarak gözlüğün donanım ve yazılımında revizyona gidilme olasılığının da bulunduğunu belirtelim.

https://plus.google.com/108304992255149838420/posts/GwvagwVN6Hz Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
45nm, Bu gözlügü alanlar kışın asla üşümez.
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furkant1 6 yıl en beğenilen
Hersey guzel de beynimizin dibinde olan, kablosuz teknolojiLER iceren bir cihaz. Icim hic rahat etmiyor. Kablosuz agdan internete baglansak bunun bize olani etkisi ne olur. Bunlarin da aciklamalarini yapsinlar. Sahsen alacagim varsa da bu nedenden dolayi almam.
Hersey guzel de beynimizin dibinde olan, kablosuz teknolojiLER iceren bir cihaz. Icim hic rahat etmiyor. Kablosuz agdan internete baglansak bunun bize olani etk...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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qdry 5 yıl
Ekran kartı takıp sli olmuyormu :D
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black_side 6 yıl
Yakinfa kernel felan da yuklenir
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freddysis 6 yıl
google yapsın, çinliler daha iyisini 2-3 ayda üretir piyasaya sürer :)
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nerobianco90 6 yıl
şu cihaz müslüman ülkelerde özgürce kullanılsın beni toprağa gömüp taşlamanıza izin vereceğim. ilk yasaklayacak ülke iran olur hatta bahisleri açıyorum.
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neo01470 6 yıl
Düşünen Biri
45nm, Bu gözlügü alanlar kışın asla üşümez.

90 nm p4 lerlede ev ısınır zaten :p
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kasim33 6 yıl
ne işe yarıyor bu gözlük miyoplar içinmi ?_
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Puzzles 6 yıl
Cihazdan ziyade bende sar degerini merak ediyorum. Radyasyondan uzak durun diye bas bas bağırılıyor , radyasyon iyice burnumuzun dibine girdi. Ama dehşet bir teknoloji o ayrı
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Plegus 6 yıl
Sağlık sorunsalınıdan sonra en büyük problem bence ağırlık dengesizliği olacaktır.

Sağa sola eşit olarak yaysalar hem onu halletmiş olurlar hem de daha estetik birşey çıkarabilirler diye düşünüyorum.

Gerçi ben bunu düşünebildiysem onlar çoktan düşünmüşlerdir de önündeki engel ne acaba?
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JoeyBane 6 yıl
Şu mereti acayip merak ediyorum.
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alemburda34 6 yıl
Herkes isinma sorun olur diyor fakat bu cihaz sürekli tam yükte çalismayacagi için sadece isinin video cihaz sürekli baglanti yada video cekimi gibi seylerde olacagini düşünüyorum
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alemburda34 6 yıl
Beyine o kadar yakin bir cihazin sar degerini merak ediyorum ?
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foz54 6 yıl
Donanımı böyle olursa ısınma sorun olabilir. Bu mesajı galaxy nexus ile yazıyorum şu an pil 38, işlemci 57 derece çipin bulunduğu kısımda hissedilir bir ısınma var bunu kafama temas halinde düşünemiyorum :))
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