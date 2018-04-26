Google Görevler uygulaması yayınlandı

İşlerinizi düzene sokup, yapmanız gerekenleri aksatmamanız için Google tarafından bir uygulama yayınlandı. Google Görevler uygulaması her ne kadar uygulama marketlerindeki birçok benzeri uygulama gibi çalışsa da, diğer Google hizmetleriyle senkronizasyon sağlayabilmesi uygulamayı ön plana çıkartıyor. Ayrıca uygulama basit arayüzü sayesinde karmaşık işlemlerin kolayca yapılabilmesini de sağlıyor.

Google Görevler ile Gmail ve Google Takvim üzerinden oluşturmuş olduğunuz görevleri kontrol edebiliyorsunuz. Oluşturduğunuz görevlere alt işlemler sıralayabilir veya daha fazla ayrıntı ekleyerek anlaşılabilir bir liste oluşturabilirsiniz. Bildirim özelliğini açarsanız da girmiş olduğunuz işlemin tarihi geldiği zaman size bildirim sunabiliyor. Uygulamanın hem iOS hem de Android işletim sistemi ile çalışan cihazları desteklediğini belirtelim.