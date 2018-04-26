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Google Görevler uygulaması yayınlandı

Google, bu sıralarda yeni uygulamalarını duyurmaya devam ediyor. Şimdi de işlerinizi takip edebileceğiniz bir uygulama duyurdu. Google Görevler uygulaması işlerinizde verim sağlayamanızı hedefliyor
1 yıl
3b
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9
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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İşlerinizi düzene sokup, yapmanız gerekenleri aksatmamanız için Google tarafından bir uygulama yayınlandı. Google Görevler uygulaması her ne kadar uygulama marketlerindeki birçok benzeri uygulama gibi çalışsa da, diğer Google hizmetleriyle senkronizasyon sağlayabilmesi uygulamayı ön plana çıkartıyor. Ayrıca uygulama basit arayüzü sayesinde karmaşık işlemlerin kolayca yapılabilmesini de sağlıyor.
Google Görevler ile Gmail ve Google Takvim üzerinden oluşturmuş olduğunuz görevleri kontrol edebiliyorsunuz. Oluşturduğunuz görevlere alt işlemler sıralayabilir veya daha fazla ayrıntı ekleyerek anlaşılabilir bir liste oluşturabilirsiniz. Bildirim özelliğini açarsanız da girmiş olduğunuz işlemin tarihi geldiği zaman size bildirim sunabiliyor. Uygulamanın hem iOS hem de Android işletim sistemi ile çalışan cihazları desteklediğini belirtelim.
Google Görevler: App Store II Google Play Store 

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ethan 1 yıl en beğenilen
İki gün sonra kapattım der. İnsanları ortada bırakır.
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DH Misafiri 6 ay
daha önce girdiğimiz görevleri görevler başlığı altında yazdıra biliyorduk. şimdi bu yapılamıyor sanırım.
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Moving On 10 ay
Diğer Google hizmetleriyle senkronizasyon sağlaması diğer uygulamalardan farklı kılıyor, kullanışlı gibi.
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turker03 10 ay
Bu tür uygulamalar içinde en iyisi any.do adlı program.
En iyi kullanım ssenaryosu any.do + Google Takvim kombinasyonu ;)
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crowland 1 yıl
Google program arayüzleri berbat bilerek mi yapıyorlar anlamıyorum.
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slpfk 1 yıl
yo
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slpfk 1 yıl
[mention]sleeep[/mention] hop
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barballow 1 yıl
Sade, Pratik ve Kullanışlı bir görevler uygulamasına gerçekten ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yapmış olduğumuz ve yapacak olduğumuz işleri veya aktiviteleri kolaylıkla planlayıp, üzerinde değişiklikler yapabileceğimiz bir uygulama günlük hayatımızda sıklıkla başvurmak istediğimiz ama kolaylıkla ulaşamadığım yazılımlar arasında yer alıyor. Umarım Google bu yeri doldurmuştur.
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ethan 1 yıl en beğenilen
İki gün sonra kapattım der. İnsanları ortada bırakır.
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ozakin70 1 yıl
Temiz bir arayüzü var fakat gelişmesi lazım, o zamana kadar To-Do ile yola devam...
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