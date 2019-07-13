Google, Haberler sekmesini yeniden tasarlıyor

Teknoloji Editörü
Google, arama motorunun masaüstü versiyonunda yeniden tasarlanmış bir Haberler sekmesi üzerinde çalıştığını duyurdu. Organik arama sonuçlarındaki haberler artık daha belirgin bir şekilde gösterilerek, kart düzenine geçilecek.
Kart tasarımına geçiliyor
Şu anda haberler sekmesi, aradığınız içeriğe bağlı olarak tarihe göre gruplandırılmış bir şekilde listeleniyor. Sonuçların tarihe göre listelendiği bu görünüm haberlerin iç içe görünmesini sağlıyor ve yeni tasarımla birlikte haberler birbirlerinden belirgin bir şekilde ayrılacaklar.Yeni tasarımda üst kısımda kullanıcıların yaptığı diğer aramalar dikey kartlar şeklinde görüntülenirken, alt kısımda ise aradığınız içeriğe göre haberler yatay kartlar şeklinde listelenecek. Yeni tasarımın mevcuta göre daha okunaklı ve estetik açıdan hoş olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu yeni düzenin tek dezavantajı, ekranda daha az haber görmemiz ve diğer haberlere inmek için kaydırma özelliğini daha fazla kullanacak olmamız olarak açıklanabilir.
https://twitter.com/GoogleNewsInit/status/1149379937142317056 Yorum Yaz Paylaş Tweetle