Google, Haberler sekmesini yeniden tasarlıyor

Google, arama motorunun masaüstü versiyonunda yeniden tasarlanmış bir Haberler sekmesi üzerinde çalıştığını duyurdu. Organik arama sonuçlarındaki haberler artık daha belirgin bir şekilde gösterilerek, kart düzenine geçilecek.

Kart tasarımına geçiliyor

Şu anda haberler sekmesi, aradığınız içeriğe bağlı olarak tarihe göre gruplandırılmış bir şekilde listeleniyor. Sonuçların tarihe göre listelendiği bu görünüm haberlerin iç içe görünmesini sağlıyor ve yeni tasarımla birlikte haberler birbirlerinden belirgin bir şekilde ayrılacaklar.

https://twitter.com/GoogleNewsInit/status/1149379937142317056

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Yeni tasarımda üst kısımda kullanıcıların yaptığı diğer aramalarşeklinde görüntülenirken, alt kısımda ise aradığınız içeriğe göre haberlerşeklinde listelenecek. Yeni tasarımın mevcuta göre daha okunaklı ve estetik açıdan hoş olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu yeni düzenin tek dezavantajı, ekrandagörmemiz ve diğer haberlere inmek için kaydırma özelliğinikullanacak olmamız olarak açıklanabilir.