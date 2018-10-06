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Google Haberler uygulamasına gece modu özelliği geliyor

En güncel haberlere ve en güvenilir haber kaynaklarına tek tıkla ulaşabilmenizi sağlayan Google uygulaması Google Haberler'e gece modu özelliği geliyor. Detaylar haberimizde.
7 ay
2,5b
1
4
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Son günlerde Android Mesajlar başta olmak üzere pek çok Google uygulamasına gece modu özelliği geliyor. Görünüşe bakılırsa o uygulamalardan biri de Google Haberler. Google Haberler, Eylül 2002 yılında Google tarafından hizmete sokulmuş ve 4000 farklı haber kaynağından sürekli güncellenen haberler içinde kullanıcıların aradıklarını bulmalarını sağlayan bir servis. Haberleri konularına göre sınıflandırmakta ve en son gelişmeleri güncel olarak kullanıcılara aktarmakta.
David isminde bir Reddit kullanıcısı, Google Pixel 2 XL cihazında kullanıyor olduğu Google Haberler uygulamasına gece modunun geldiğini belirterek aşağıda yer alan ekran görüntülerini diğer kullanıcılar ile paylaştı. Şu an sınırlı sayıda kullanıcı tarafından erişilebilen özellik, çok büyük ihtimalle uygulamanın 5.5 güncellemesi ile tüm kullanıcılara ulaşmış olacak.
Google Haberler uygulamasına gece modu özelliği geliyor
 
Google Haberler uygulamasına gece modu özelliği geliyor
Gece modu, geceleri veya karanlık ortamlarda telefon ekranınıza bakarken gözlerinizin daha az yorulması için kullanabileceğiniz bir özellik. Ayrıca akıllı telefon ekranları, koyu renkleri gösterirken daha az güç harcıyor. Dolayısıyla gece modu özelliğini kullanmak, pil ömrüne de katkı sağlıyor.
Google Haberler uygulamasını Android kullanıcıları buradan, iOS kullanıcıları ise buradan indirebilirler.
https://9to5google.com/2018/10/05/google-news-dark-mode-test-android/ Yorum Yaz
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gun 7 ay en beğenilen
16 yılda Google uygulamalarına gece modu getirdiğine göre bizim uygulamalarımıza 2-3 seneye getirsek iyidir.
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tuuruls 7 ay
Google'ın uygulama isimlerinin başına Google ibaresi eklemesi çok kötü duruyor. Keşke kaldırabilseler veya iOS buna izin verse de biz değiştirsek. Google Haberler o kadar uzun ki sığmıyor uygulama ismi olarak :(
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Dürüstİnsan 7 ay
Koyu tema seçeneğinin diğer sosyal paylaşım sitelerine de gelmesi şart. Özellikle Facebook mobil uygulaması için pil konusunda baya avantaj sağlar. Hatta tarayıcılar için bile böyle bir seçeneğin olması harika olur. İsteyen kullanır sonuçta.
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Pulstar 7 ay
Samsung İnternet Browser'da var.
Bütün cihazlarımda memnuniyetle kullandığım tek browser'dır.
👍
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gun 7 ay en beğenilen
16 yılda Google uygulamalarına gece modu getirdiğine göre bizim uygulamalarımıza 2-3 seneye getirsek iyidir.
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