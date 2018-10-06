Google Haberler uygulamasına gece modu özelliği geliyor

Son günlerde Android Mesajlar başta olmak üzere pek çok Google uygulamasına gece modu özelliği geliyor. Görünüşe bakılırsa o uygulamalardan biri de Google Haberler. Google Haberler, Eylül 2002 yılında Google tarafından hizmete sokulmuş ve 4000 farklı haber kaynağından sürekli güncellenen haberler içinde kullanıcıların aradıklarını bulmalarını sağlayan bir servis. Haberleri konularına göre sınıflandırmakta ve en son gelişmeleri güncel olarak kullanıcılara aktarmakta.

David isminde bir Reddit kullanıcısı, Google Pixel 2 XL cihazında kullanıyor olduğu Google Haberler uygulamasına gece modunun geldiğini belirterek aşağıda yer alan ekran görüntülerini diğer kullanıcılar ile paylaştı. Şu an sınırlı sayıda kullanıcı tarafından erişilebilen özellik, çok büyük ihtimalle uygulamanın 5.5 güncellemesi ile tüm kullanıcılara ulaşmış olacak.

Gece modu, geceleri veya karanlık ortamlarda telefon ekranınıza bakarken gözlerinizin daha az yorulması için kullanabileceğiniz bir özellik. Ayrıca akıllı telefon ekranları, koyu renkleri gösterirken daha az güç harcıyor. Dolayısıyla gece modu özelliğini kullanmak, pil ömrüne de katkı sağlıyor.

https://9to5google.com/2018/10/05/google-news-dark-mode-test-android/

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