Google Hangouts'a 'Engelle ve bildir' özelliği geldi

Arama devi Google, popüler mesajlaşma platformu Hangouts'a "Engelle ve bildir" özelliği ekledi. Böylece artık istemediğiniz kişileri listenizden kolayca çıkarabileceksiniz.

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Bu özelliği kullanmak için engellemek istediğiniz kişinin sohbet penceresini açıp sağ üst köşedeki Ayarlar simgesine tıklamanız gerekiyor. Daha sonra "Engelle ve bildir" seçeneği ile işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Son 10 mesaj Google'a gönderiliyor

Bu arada engellediğiniz kişiden gelen son 10 mesajın bir kopyasının Google'a gönderileceğini belirtelim. Şirket bunun nedenini açıklamadı ancak destek ekibinin mesajları incelemesi için böyle bir uygulamaya gitmiş olabilir.

Google, 2017 yılında hizmeti kurumsal müşteriler için "Hangouts Meet" ve "Hangouts Chat" olarak ikiye ayıracağını açıklamıştı. Tüketiciler için geçiş 2019'un sonundan önce gerçekleşmeyecek.

https://www.androidpolice.com/2019/08/02/google-adds-a-new-user-reporting-feature-to-the-dying-hangouts-service/