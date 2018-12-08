Google Hangouts'a akıllı yanıt özelliği geliyor

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz günlerde arama devi Google'ın mesajlaşma platformu Hangouts'u 2020 yılında kapatacağını duyurmuştuk. Şirket uygulamanın mevcut kullanıcılarını Hangouts Meet ve Hangouts Chat uygulamasına taşıyacak. Ancak yapılan bir açıklama Hangouts'a hâlâ yeni özellikler ekleneceğini gösteriyor.
Cevaplar makine öğrenimi ile belirlenecekGoogle, Hangouts uygulamasına kullanıcıların zamandan tasarruf edebilmelerini sağlayacak olan akıllı yanıt özelliğini getireceğini açıkladı. Bu özellik yazışmalarda size iletilere uygun olarak üç farklı yanıt seçeneği sunacak. Dilediğiniz yanıtı da tek tıklama ile karşı tarafa gönderebileceksiniz.
Hangouts yanıtları makine öğrenimi teknolojisi ile belirleyecek ve bu önerilen yanıtlardan hiç biri size uymuyorsa, o zaman kendi cevabınızı göndereceksiniz. Şimdilik İngilizce olarak kullanıma sunulan bu özelliğin diğer dillerde ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik belirsiz.
https://gsuiteupdates.googleblog.com/2018/12/save-time-with-smart-reply-in-hangouts-chat.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle