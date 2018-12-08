Google Hangouts'a akıllı yanıt özelliği geliyor

Geçtiğimiz günlerde arama devi Google'ın mesajlaşma platformu Hangouts'u 2020 yılında kapatacağını duyurmuştuk. Şirket uygulamanın mevcut kullanıcılarını Hangouts Meet ve Hangouts Chat uygulamasına taşıyacak. Ancak yapılan bir açıklama Hangouts'a hâlâ yeni özellikler ekleneceğini gösteriyor.

Cevaplar makine öğrenimi ile belirlenecek

https://gsuiteupdates.googleblog.com/2018/12/save-time-with-smart-reply-in-hangouts-chat.html

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Google, Hangouts uygulamasına kullanıcılarınedebilmelerini sağlayacak olanözelliğini getireceğini açıkladı. Bu özellik yazışmalarda size iletilere uygun olarakseçeneği sunacak. Dilediğiniz yanıtı da tek tıklama ile karşı tarafaHangouts yanıtları makine öğrenimi teknolojisi ile belirleyecek ve bu önerilen yanıtlardan, o zaman kendi cevabınızı göndereceksiniz. Şimdilikolarak kullanıma sunulan bu özelliğinne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik belirsiz.