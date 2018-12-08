Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Hangouts'a akıllı yanıt özelliği geliyor

Google'ın geçtiğimiz günlerde kapatılacağını duyurduğumuz mesajlaşma platformu Hangouts'a akıllı yanıt özelliğinin geleceği açıklandı. Makine öğrenimini kullanan bu özelliğin detayları haberimizde.
5 ay
5,5b
1
5
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz günlerde arama devi Google'ın mesajlaşma platformu Hangouts'u 2020 yılında kapatacağını duyurmuştuk. Şirket uygulamanın mevcut kullanıcılarını Hangouts Meet ve Hangouts Chat uygulamasına taşıyacak. Ancak yapılan bir açıklama Hangouts'a hâlâ yeni özellikler ekleneceğini gösteriyor.

Cevaplar makine öğrenimi ile belirlenecek

Google, Hangouts uygulamasına kullanıcıların zamandan tasarruf edebilmelerini sağlayacak olan akıllı yanıt özelliğini getireceğini açıkladı. Bu özellik yazışmalarda size iletilere uygun olarak üç farklı yanıt seçeneği sunacak. Dilediğiniz yanıtı da tek tıklama ile karşı tarafa gönderebileceksiniz.

Hangouts yanıtları makine öğrenimi teknolojisi ile belirleyecek ve bu önerilen yanıtlardan hiç biri size uymuyorsa, o zaman kendi cevabınızı göndereceksiniz. Şimdilik İngilizce olarak kullanıma sunulan bu özelliğin diğer dillerde ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik belirsiz.

https://gsuiteupdates.googleblog.com/2018/12/save-time-with-smart-reply-in-hangouts-chat.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WaylandIZMIR 5 ay
Çöp. Duo varken bu kullanılmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thehawk 5 ay
Kapanmiyor muydu bu hangouts
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 5 ay
Yanlışlıla gidiyor genelde bu akıllı yada hazır yanıtlar.. Letgo'dakine hala alışamadım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nedensiz07 5 ay
Abi daha 1 hafta önce siz değilmiydiniz 2019 da "Google, hangouts'u sonlandıracak" diye haber yapan
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SONEKTRA 5 ay
Anlaşılana bir çok kişi haberin içeriğini bile okumadan yorum yapıyor. Çok hoş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SONEKTRA 5 ay
Anlaşılana bir çok kişi haberin içeriğini bile okumadan yorum yapıyor. Çok hoş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Facebook Lite Play Store'da 1 milyar indirmeyi geride bıraktı 5 ay RAGE 2, Bethesda’nın kendi platformuna özel çıkabilir 5 ay Çinli Huawei ve ZTE için Japonya'da boykot tehlikesi 5 ay Volkswagen yeni nesil Golf'ün ilk teaser görselini yayınladı 5 ay Microsoft'un internet tarayıcısı Edge'in yeni sürümü Chrome eklentilerini destekleyecek 5 ay iPhone için sigortasını dolandıran adam | Mobilite 5 ay Apple, müzik şirketi Platoon'u satın aldı 5 ay Essential, Newton Mail'in geliştiricisini satın aldı 5 ay Netflix, 2020'de yeni bir Ghost In The Shell animesi ile geliyor 5 ay Huawei Honor V20 modeli 3D kamera özelliğiyle gelebilir 5 ay Televizyon üreticisi Çinli Hisense’in yeni telefonu TENAA’da listelendi 5 ay Chris Hemsworth’lü Men In Black filminden ilk sahne görseli geldi 5 ay GitHub verilerinden kapsamlı bir rapor: Yazılım geliştiriciler nerede yaşıyor? 5 ay Boğaziçi Üniversitesi ücretsiz siber kış kampı başvuruları başladı 5 ay Alexa, kullanıcıları daha iyi anlamak için kendi kendine öğrenme teknikleri kullanacak 5 ay İnce çerçeveli, düşük hacimli Monster Abra A7 ve Tulpar T7 modelleri satışta 5 ay DonanımHaber Forum'da kasım ayının popüler otomobil marka ve modelleri 5 ay Netflix, Friends'i elinde tutmak için kesenin ağzını açtı 5 ay Huawei P Smart (2019)'un Geekbench skoru belli oldu 5 ay Avustralya hükümeti, tartışmalı anti şifreleme kanununu yasalaştırdı 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Google Hangouts'a akıllı yanıt özelliği geliyor Sonraki Coinbase; Ripple, EOS ve Cardano'yu listeleyecek 5 ay Sony yine üzecek: Kalın çerçeveli Xperia XZ4 Compact ortaya çıktı 5 ay Samsung Galaxy S10 serisinin ekran boyutları sızdırıldı 5 ay Aston Martin klasik otomobillerini elektrikliye dönüştürüyor 5 ay Amazon'un deposunda "ayı kovucu sprey" kazası: 24 işçi hastaneye kaldırıldı 5 ay Resmi basın görselleri sızdırıldı: İşte karşınızda OnePlus 6T McLaren Edition 5 ay Büyük Hadron Çarpıştırıcısı daha heybetli çarpışmalar için bakıma alınıyor 5 ay Tek kameralı iPhone XR, DXOMark'dan yüksek puan aldı 5 ay Nissan Leaf E-Plus, CES fuarında tanıtılacak 5 ay LG Gram 17 tanıtıldı! 5 ay Toshiba 3.5 inçlik HDD serilerine 12TB ve 14TB seçenekleri ekledi 5 ay Google, Android 4.0 Ice Cream Sandwich için Play Hizmetleri desteğini sonlandırıyor 5 ay 2si1 | Yapay zeka, oyun işine girdi 5 ay DSX borsası Türk lirasından sonra Türkçe dil desteğini de başlattı 5 ay Mozilla CEO’su Microsoft’un Chromium’a geçmesinden rahatsız 5 ay Haftaya A101 marketlere yeniden Honor 9 Lite geliyor 5 ay Ödüllü Faraway serisinin dördüncü oyunu karşınızda 5 ay Stranger Things 3: The Game tüm platformlar için duyuruldu 5 ay InSight uzay aracı, Mars rüzgarlarının sesini kaydetti 5 ay Infinity-O ekranlı Galaxy A8s'in yeni görselleri ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim