Google Hangouts, noktadan noktaya iletişime geçiyor





Google'ın en önemli mesajlaşma uygulaması olmasına rağmen, rakipleri kadar yaygın bir kitleye hitap edemeyen Hangouts, bununla birlikte kendisini geliştirmeye devam ediyor. Google'ın son adımı, görüntülü ve sesli görüşmeleri daha kaliteli hale getirmeyi amaçlıyor.





Google Hangouts, normalde görüntülü ve sesli görüşmeleri sunucuları üzerinden yapıyor. Bu nedenle arama kalitesinde ve hızında düşüşler yaşanabiliyor. Firma, artık imkan olduğu takdirde iletişimi noktadan noktaya ulaştıracak yani sunucu aradan çıkarılmış oluyor. Böylece arama kalitesi ve hızı daha iyi hale getiriliyor. Benzer bir yöntemi Skype da kullanıyor.









Google Hangouts noktadan noktaya iletişim özelliği tüm platformlara bir güncelleme ile sunulacak. Bu özellik her zaman geçerli değil. Google imkan buldukça kullanıcılara bu özelliği sunacak. Ayrıca her iki tarafın da noktadan noktaya iletişime uygun durumda olması gerekiyor.





Noktadan noktaya iletişimin dezavantajı, IP adreslerinin görülebilir olması. Bu imkandan faydalanan kötü niyetli kişilerin siber saldırı gerçekleştirebilmesi mümkün. Google bu açıdan, IP adreslerinin ekranda görünmemesini sağlayacak. Yeni özellik kısa süre içerisinde dağıtıma başlayacak.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2498969,00.asp