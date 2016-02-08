Google Hangouts, noktadan noktaya iletişime geçiyor

Haber Editörü
Google'ın en önemli mesajlaşma uygulaması olmasına rağmen, rakipleri kadar yaygın bir kitleye hitap edemeyen Hangouts, bununla birlikte kendisini geliştirmeye devam ediyor. Google'ın son adımı, görüntülü ve sesli görüşmeleri daha kaliteli hale getirmeyi amaçlıyor.
Google Hangouts, normalde görüntülü ve sesli görüşmeleri sunucuları üzerinden yapıyor. Bu nedenle arama kalitesinde ve hızında düşüşler yaşanabiliyor. Firma, artık imkan olduğu takdirde iletişimi noktadan noktaya ulaştıracak yani sunucu aradan çıkarılmış oluyor. Böylece arama kalitesi ve hızı daha iyi hale getiriliyor. Benzer bir yöntemi Skype da kullanıyor.
Google Hangouts noktadan noktaya iletişim özelliği tüm platformlara bir güncelleme ile sunulacak. Bu özellik her zaman geçerli değil. Google imkan buldukça kullanıcılara bu özelliği sunacak. Ayrıca her iki tarafın da noktadan noktaya iletişime uygun durumda olması gerekiyor.
Noktadan noktaya iletişimin dezavantajı, IP adreslerinin görülebilir olması. Bu imkandan faydalanan kötü niyetli kişilerin siber saldırı gerçekleştirebilmesi mümkün. Google bu açıdan, IP adreslerinin ekranda görünmemesini sağlayacak. Yeni özellik kısa süre içerisinde dağıtıma başlayacak.
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2498969,00.asp Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu tür video gösterimi yapan uygulamalarda görüşme ve toplantı mantığı vardır.
Görüşme iki kişiyi direk bağlar ve video nun başka yerlere yüklenerek zaman ve hız kaybı yaşanmasını engeller.
ama birden fazla kişi görüşmeye dahil olursa sistemler bunu bir toplantı olarak algılar ve hem güvenlik hem de tek sunucudan daha sağlıklı paylaşım için bütün kullanıcıları sunucuya yönlendirir ve sunucu üzerinde görüşme sağlanır. Bu sayede her görüntü her kullanıcıya gitmez, görüntüler bireysel olarak sunucuya gönderilir ve daha ufak boyutlarda kullanıcılara dağıtımı sağlanır. Bu da görüntü de hızı arttırır.
Google her konuda başarılı işler çıkarabilen bir firmayken HangOuts da niye bu kadar mantarladı anlamış değilim. İnsanların msn, icq gibi araçlara ihtiyaç duyduğu bir ortamda daha çabuk yayılabilse ve yine msn gibi uygulama şeklinde çalışabilseydi( sonradan çıkarttılar ) şimdi insanların daha çok kullandığı bir platform haline gelebilirdi.
Bu şekilde yerinde sayıyor gibi.
Umarım Google en yakın zamanda Whatsapp'ı satın alır.
Bir WhatsApp değil, bildirimlerin düşmediği zamanlar oluyor; ancak yetiyor bana.
WhatsApp'ı da ben sevmiyorum.