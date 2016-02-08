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Google Hangouts, noktadan noktaya iletişime geçiyor

Google'ın mesajlaşma platformu Hangouts, görüntülü ve sesli görüşmeleri daha kaliteli hale getirmek amacıyla noktadan noktaya aktarım özelliğini devreye sokuyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Hangouts, noktadan noktaya iletişime geçiyor


Google'ın en önemli mesajlaşma uygulaması olmasına rağmen, rakipleri kadar yaygın bir kitleye hitap edemeyen Hangouts, bununla birlikte kendisini geliştirmeye devam ediyor. Google'ın son adımı, görüntülü ve sesli görüşmeleri daha kaliteli hale getirmeyi amaçlıyor. 

Google Hangouts, normalde görüntülü ve sesli görüşmeleri sunucuları üzerinden yapıyor. Bu nedenle arama kalitesinde ve hızında düşüşler yaşanabiliyor. Firma, artık imkan olduğu takdirde iletişimi noktadan noktaya ulaştıracak yani sunucu aradan çıkarılmış oluyor. Böylece arama kalitesi ve hızı daha iyi hale getiriliyor. Benzer bir yöntemi Skype da kullanıyor. 


Google Hangouts noktadan noktaya iletişim özelliği tüm platformlara bir güncelleme ile sunulacak. Bu özellik her zaman geçerli değil. Google imkan buldukça kullanıcılara bu özelliği sunacak. Ayrıca her iki tarafın da noktadan noktaya iletişime uygun durumda olması gerekiyor. 

Noktadan noktaya iletişimin dezavantajı, IP adreslerinin görülebilir olması. Bu imkandan faydalanan kötü niyetli kişilerin siber saldırı gerçekleştirebilmesi mümkün. Google bu açıdan, IP adreslerinin ekranda görünmemesini sağlayacak. Yeni özellik kısa süre içerisinde dağıtıma başlayacak. 

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2498969,00.asp Yorum Yaz
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eP_362 3 yıl en beğenilen
Telefonu kurduktan sonra yaptığım ilk şey bunu devre dışı bırakmak oluyor.
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Yeni mi gelmiş akıllarına?

Bu tür video gösterimi yapan uygulamalarda görüşme ve toplantı mantığı vardır.

Görüşme iki kişiyi direk bağlar ve video nun başka yerlere yüklenerek zaman ve hız kaybı yaşanmasını engeller.

ama birden fazla kişi görüşmeye dahil olursa sistemler bunu bir toplantı olarak algılar ve hem güvenlik hem de tek sunucudan daha sağlıklı paylaşım için bütün kullanıcıları sunucuya yönlendirir ve sunucu üzerinde görüşme sağlanır. Bu sayede her görüntü her kullanıcıya gitmez, görüntüler bireysel olarak sunucuya gönderilir ve daha ufak boyutlarda kullanıcılara dağıtımı sağlanır. Bu da görüntü de hızı arttırır.


Google her konuda başarılı işler çıkarabilen bir firmayken HangOuts da niye bu kadar mantarladı anlamış değilim. İnsanların msn, icq gibi araçlara ihtiyaç duyduğu bir ortamda daha çabuk yayılabilse ve yine msn gibi uygulama şeklinde çalışabilseydi( sonradan çıkarttılar ) şimdi insanların daha çok kullandığı bir platform haline gelebilirdi.

Bu şekilde yerinde sayıyor gibi.
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senersongur 3 yıl
Kullananı yok maalesef.

Umarım Google en yakın zamanda Whatsapp'ı satın alır.
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Mianfei 3 yıl
Cop hep silerim. istedigini yapsin zorunlu gelen arkada surekli calisan uygulamalar beni cok sinir ediyor.
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danGerfuLL 3 yıl
Herhalde benden başka kullanan yok bu uygulamayı.
Bir WhatsApp değil, bildirimlerin düşmediği zamanlar oluyor; ancak yetiyor bana.
WhatsApp'ı da ben sevmiyorum.
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kadirirdem 3 yıl
direk devre dışı..
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elmek6 3 yıl
Her platformda calisiyon olmasi en büyük artisi. Yakin cevremle görüsmelerimiz hep hangouts üzerinden ama yinede keske kapatilabilir olsa, her türlü dayatmaya karisiyim.
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eP_362 3 yıl en beğenilen
Telefonu kurduktan sonra yaptığım ilk şey bunu devre dışı bırakmak oluyor.
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mcrew 3 yıl
Android de otomatik yuklu gelmese kimse yuzune bile bakmaz sanirin
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