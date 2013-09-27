Google Hangouts, yeni Android sürümüyle durum göstergelerine kavuştu

Google'ın sohbet ve mesajlaşma yazılım Hangouts, yapılan yeni Android güncellemesi ile durum göstergelerine kavuştu.

Kullanıcılarından gelen olumlu ya da olumsuz bildirimleri dinleyerek Hangouts uygulamasını geliştirmeye devam eden Google'ın yaptığı son yenilik, uygulamaya durum göstergeleri eklemek oldu. Bu sayede kişiler arkadaş listelerinde kimlerin çevrim içi (Yeşil renk) veya çevrim dışı (Gri renk) olduklarını rahatlıkla görebiliyorlar. Ayrıca kişi listesinde gezintiyi daha kolay hale getiren firma, yeni Hangouts penceresi üzerinden kişilerin gizlenmesine de imkan sağlıyor.

Google Play market üzerinden dağıtımına başlandığı belirtilen Hangouts'un yeni Android güncellemesi, yakın zaman herkesin erişimine açılacak.

https://plus.google.com/u/0/111585420523722254035/posts/YZ7QbVA34Ex