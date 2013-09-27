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Google Hangouts, yeni Android sürümüyle durum göstergelerine kavuştu

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'ın sohbet ve mesajlaşma yazılım Hangouts, yapılan yeni Android güncellemesi ile durum göstergelerine kavuştu.
Kullanıcılarından gelen olumlu ya da olumsuz bildirimleri dinleyerek Hangouts uygulamasını geliştirmeye devam eden Google'ın yaptığı son yenilik,  uygulamaya durum göstergeleri eklemek oldu. Bu sayede kişiler arkadaş listelerinde kimlerin çevrim içi (Yeşil renk) veya çevrim dışı (Gri renk) olduklarını rahatlıkla görebiliyorlar. Ayrıca kişi listesinde gezintiyi daha kolay hale getiren firma, yeni Hangouts penceresi üzerinden kişilerin gizlenmesine de imkan sağlıyor.
Google Play market üzerinden dağıtımına başlandığı belirtilen Hangouts'un yeni Android güncellemesi, yakın zaman herkesin erişimine açılacak.


https://plus.google.com/u/0/111585420523722254035/posts/YZ7QbVA34Ex Yorum Yaz
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LordMayros 5 yıl
Hangouts da kisiyi gizle dedim tekrar getiremiyorum kisiyi nerededen yapildihini bilen varmidir cok onemli :*(

Yardimda bu yaziyor

Kişileri gizleme: Yeni Hangout ekranında, bir kişinin adına birkaç saniye boyunca basarak söz konusu kişiyi gizleyebilirsiniz.

nasil geri alinacagi yazmiyor

Sabah beridir ugrasiyorum olmadi
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ozeba 5 yıl
Yaklasik 2 aydir kullaniyorum. Bakmayin siz yukaridaki her seye muhalefet olduklari gibi buna da gereksiz diyenlere, gayet guzel uygulama tikir tikir da calisiyor. Hatta istersen mesajlarini da senkronize edip dahili mesaj uygulamasinin yerine ikisi bir arada niyetine de kullanabiliyorsun. Video gorusmesi icin kullaniyorum ben daha cok.
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kemaloztin 5 yıl
Sanki kullanan varda guncelleme yapiyorlar
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zntcrl 5 yıl
Arkadaşlar konuyu hortlatmış gibi olcam ama şu anda aktif olarak hangouts kullanan var mı aranızda?Anlamadıgım ya da yapamadıgım bir iki şeyi sormak istiyorum da.
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Umutcan 5 yıl
Yaygınlaşıp da arkadaş çevrem tarafından kullanılmadıkça ne kadar iyi olursa olsun, benim açımdan hergün çıkan bir başka mesajlaşma uygulaması ve platformundan farklı olmayacak.
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black_67 5 yıl
yıllardır android kullanırım bir kere tıklama ihtiyacı hissetmedim boşu boşuna çalışıp hem ram den hem hafızadan çalıyor sildim gitti
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LilTunechi 5 yıl
Yaygınlaşmadı maalesef ama fena uygulama değil
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seven44 5 yıl
çöp
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Steve Meade 5 yıl
bLack3ds
google angut olsaymış daha iyi olurdu beş para etmiyor

Talk mı daha iyiydi bu mu ?
Ve neden ?
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bLack3ds 5 yıl
google angut olsaymış daha iyi olurdu beş para etmiyor
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