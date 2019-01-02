Google Haritalar'a mesajlaşma özelliği geldi

Teknoloji Editörü
Bundan yaklaşıl birkaç ay önce sizlere arama devi Google'ın, Haritalar servisi için bir mesajlaşma özelliği geliştirdiğini duyurmuştuk. Şirket testleri tamamladı ve kullanıcıların işletmelerle mesajlaşabilmesine olanak sağlayan bu özelliği kullanıma sundu.
İşletmelere doğrudan ulaşabileceksiniz
Bu yeni özellikten henüz birçok işletmenin haberi olmasa da, Google Haritalar uygulamasının menüsüne Mesajlar seçeneğinin geldiğini göreceksiniz. Bu özelliği kullanarak işletmelere kafanıza takılan soruları sorabilir veya istediğiniz konularda bilgi alabilirsiniz.Bir reddit kullanıcısının farkettiği bu mesajlaşma özelliğinin yaygınlaşması, kullanıcı ve işletmelerin de bu durumdan haberdar olma süreleri düşünülünce biraz uzun sürebilir. Ancak kullanıcılar açısından oldukça faydalı bir gelişme olduğunu söylememiz mümkün.
https://www.phonearena.com/news/Google-Maps-adds-Messaging-capabilities_id112344 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Here maps