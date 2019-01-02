Google Haritalar'a mesajlaşma özelliği geldi

Bundan yaklaşıl birkaç ay önce sizlere arama devi Google'ın, Haritalar servisi için bir mesajlaşma özelliği geliştirdiğini duyurmuştuk. Şirket testleri tamamladı ve kullanıcıların işletmelerle mesajlaşabilmesine olanak sağlayan bu özelliği kullanıma sundu.

İşletmelere doğrudan ulaşabileceksiniz

Bu yeni özellikten henüz birçok işletmenin haberi olmasa da, Google Haritalar uygulamasının menüsüne Mesajlar seçeneğinin geldiğini göreceksiniz. Bu özelliği kullanarak işletmelere kafanıza takılan soruları sorabilir veya istediğiniz konularda bilgi alabilirsiniz.

https://www.phonearena.com/news/Google-Maps-adds-Messaging-capabilities_id112344

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bir reddit kullanıcısının farkettiği buyaygınlaşması, kullanıcı ve işletmelerin de bu durumdansüreleri düşünülünce biraz uzun sürebilir. Ancak kullanıcılar açısından oldukçaolduğunu söylememiz mümkün.