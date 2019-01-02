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Google Haritalar'a mesajlaşma özelliği geldi

Birkaç ay önce sizlere duyurduğumuz üzere Google, Haritalar servisine ekleyeceği mesajlaşma özelliğini geliştiriyordu. Testler tamamlandı ve bu özellik kullanıcılara açılmaya başladı.
4 ay
4,8b
1
5
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bundan yaklaşıl birkaç ay önce sizlere arama devi Google'ın, Haritalar servisi için bir mesajlaşma özelliği geliştirdiğini duyurmuştuk. Şirket testleri tamamladı ve kullanıcıların işletmelerle mesajlaşabilmesine olanak sağlayan bu özelliği kullanıma sundu.

İşletmelere doğrudan ulaşabileceksiniz

Bu yeni özellikten henüz birçok işletmenin haberi olmasa da, Google Haritalar uygulamasının menüsüne Mesajlar seçeneğinin geldiğini göreceksiniz. Bu özelliği kullanarak işletmelere kafanıza takılan soruları sorabilir veya istediğiniz konularda bilgi alabilirsiniz.
Bir reddit kullanıcısının farkettiği bu mesajlaşma özelliğinin yaygınlaşması, kullanıcı ve işletmelerin de bu durumdan haberdar olma süreleri düşünülünce biraz uzun sürebilir. Ancak kullanıcılar açısından oldukça faydalı bir gelişme olduğunu söylememiz mümkün.

https://www.phonearena.com/news/Google-Maps-adds-Messaging-capabilities_id112344 Yorum Yaz
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Grkwnxs 4 ay en beğenilen
Story özelliğini de bekliyoruz
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smnckgzr 4 ay
Güzel özellik ama oturması zaman alır.
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denizbay1 4 ay
Geçen hafta yaşadığım olaydan sonra Sygic'e geri döndüm. Resmen beni yolda rezil etti bu Google Haritalar! Ben ileri uçtaki dönüşe (çizdiği rotaya göre ana dönüşe gelmemişken) bana sağa dön diye beni yanıltması mı (ki, dediği gibi o noktadan sağdaki sokağa dönsem tekrar aynı yolu takip edip aynı noktaya gelmem lazım ki ana caddeye çıkabileyim. Allah'tan sakin bir yapım var da, söylediğine uymadım). Bu kez de ileride tek yön sola dönüş varken bana sağa dön demesi mi!! (Evet, sola dönüşü çizmiş ama sağa dön diyor, şaka yapmıyorum ve sağa dönüş ise ters yön arkadaşlar! Resmen öldürecek!) Yetti mi? Ne yazık ki hayır! Üç çıkışlı döner kavşağa girmişken sinyal kayboldu deyip beni öyle stres içinde bırakması mı (2-3 dk sonra İkinci kavşaktan çıkınız dedi) :) Yetmez! Aracı çalıştırıp 5 dakika ilerlemiş olmama rağmen takılıp sabit kalması ve yol kenarına çekip bekletmesi mi! Ben yolu alırken, dönerken vs. beni geriden takip etmesi mi! Tabii ki hala yetmez, ben bütün bunların üstüne kendi çabalarımla yolu alıp, doğru çıkıştan da E5'ten çıkmışken şaka gibi beni yine E5'e geri sokması ve ileriye alakasız bir rota çizmesi mi! Trafikten dolayı rotayı mı değiştiriyor desek o da yok, akşam saat 10'da oluyor tüm bu işler ve yollar tamamen açıktı. Araç içindeki annem bile şaştı kaldı, kapat şu aptalı artık dedi. İşte bunların hepsini bana tek bir yolculukta ve İstanbul'un göbeği Şişli'de yaşattı! Bundan sonra töbe olsun, bir daha bu aptalı kullanmam. Resmen insanı çileden çıkarıyor.
1 Yanıt Yanıtla
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FRAPS_TR 4 ay denizbay1
denizbay1
Geçen hafta yaşadığım olaydan sonra Sygic'e geri döndüm. Resmen beni yolda rezil etti bu Google Haritalar! Ben ileri uçtaki dönüşe (çizdiği rotaya göre ana dönüşe gelmemişken) bana sağa dön diye beni yanıltması mı (ki, dediği gibi o noktadan sağdaki sokağa dönsem tekrar aynı yolu takip edip aynı noktaya gelmem lazım ki ana caddeye çıkabileyim. Allah'tan sakin bir yapım var da, söylediğine uymadım). Bu kez de ileride tek yön sola dönüş varken bana sağa dön demesi mi!! (Evet, sola dönüşü çizmiş ama sağa dön diyor, şaka yapmıyorum ve sağa dönüş ise ters yön arkadaşlar! Resmen öldürecek!) Yetti mi? Ne yazık ki hayır! Üç çıkışlı döner kavşağa girmişken sinyal kayboldu deyip beni öyle stres içinde bırakması mı (2-3 dk sonra İkinci kavşaktan çıkınız dedi) :) Yetmez! Aracı çalıştırıp 5 dakika ilerlemiş olmama rağmen takılıp sabit kalması ve yol kenarına çekip bekletmesi mi! Ben yolu alırken, dönerken vs. beni geriden takip etmesi mi! Tabii ki hala yetmez, ben bütün bunların üstüne kendi çabalarımla yolu alıp, doğru çıkıştan da E5'ten çıkmışken şaka gibi beni yine E5'e geri sokması ve ileriye alakasız bir rota çizmesi mi! Trafikten dolayı rotayı mı değiştiriyor desek o da yok, akşam saat 10'da oluyor tüm bu işler ve yollar tamamen açıktı. Araç içindeki annem bile şaştı kaldı, kapat şu aptalı artık dedi. İşte bunların hepsini bana tek bir yolculukta ve İstanbul'un göbeği Şişli'de yaşattı! Bundan sonra töbe olsun, bir daha bu aptalı kullanmam. Resmen insanı çileden çıkarıyor.

Here maps
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Grkwnxs 4 ay en beğenilen
Story özelliğini de bekliyoruz
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Seyrim 4 ay
Bu mesaj işini tek bir çatı altında toplayacak baba yiğit yok mu..
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