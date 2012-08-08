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Google Haritalar, canlı trafik verisi desteğini 130 şehre daha götürüyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın da kendi harita hizmetini başlatmasıyla bir rekabet alanına dönüşen çevrimiçi/çevrimdışı harita hizmeti sektöründe gelişmeler de birbirini takip ediyor.

2008'den bu yana harita hizmeti içerisinde canlı trafik verilerini sunan Google, bugün kapsama alanında 130 yeni şehri daha katarak ilk kez bu denli büyük bir güncelleme yapmış oldu.

Bu şehirlerin harita üzerinde canlı trafik verilerini takip ederken, trafiğe göre güzergah hesaplama da mümkün hale geliyoir. Bogota, San Jose, Panama City gibi pek çok başkent ve ABD eyaletlerindeki pek çok şehir canlı trafik verilerinin kapsama alanında girdi. 

Web üzerinden ve Android üzerinden kullanıcılar canlı trafik verilerine erişebilecek. Varşova, Tel Aviv, Kiev, Kudüs, Madrid, Barselona, Lizbon, Roma, Napoli gibi pek çok şehirde canlı trafik verileri sunuluyor. Türkiye'de ise henüz herhangi bir şehirde bu hizmet yok.

Harita hizmetinde ayrıca Brezilya, Kanada, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, İtalya, Meksika, Rusya, İspanya, İsveç ve İngiltere'nin bazı kısımlarında harita verileri de güncellendi. 
Google Haritalar, canlı trafik verisi desteğini 130 şehre daha götürüyor
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http://google-latlong.blogspot.com/2012/08/know-traffic-to-speed-up-your-trips-in.html Yorum Yaz
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xconnect 7 yıl en beğenilen
Ey Google; Bu sahur vakti Ramazan davulunun derisini patlatıp kasnağınıda o ceo'nuzun kafasına geçirirler inşallah!
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cumhurkey 7 yıl
yakazza
neredesiniz sayın googleseviciler, sayın açık platformcular, sayın apple düşmanları, sayın google ve samsung babalarının şirketi de diğerleri kazıkçı, çıkarcı, amerikancı diye geçirenler. günahını bile paraya tekabül ettiren google yol durumunu africadan bildiriyor ancak istanbul kapsama alanında değil. sevsinler sizi!!!

apple yapsın o zaman.
yakazzaneredesiniz sayın googleseviciler, sayın açık platformcular, sayın apple düşmanları, sayın google ve samsung babalarının şirketi de diğe...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Bl00dyHell 7 yıl
Google niye böyle saçma işler yapıyor anlamış değilim. Özellikle Yandex harita konusunda Türkiye'de bu kadar ciddi bir şekilde çalışırken.
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dr_divx 7 yıl
google ın her ne kadar navigasyonunu kullanamasakta haritası yetiyor hergün bilmediğim bir kaç yere iş icabı gidiyorum bana google ın harita sı yardım ediyor..yandex de ayrıntı fazla değil.. ana caddeler tamam ama ara sokaklar bakımından google..
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Mellkor 7 yıl
Nokia ya ait naviteq firması ve haritasını paylaştığı yandex ile Türkiyedeki birçok şehre ait Trafik bilgisini pc den isterseniz alabilirsiniz. Nokia marka telefona sahipseniz sürüş app da ufak müdahaleler ile gps hizmetini trafik bilgisi ilede almanız mümkün.

Google ülkemizde bu tip işler için biraz geç kaldı sanırım
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DH Misafiri 7 yıl
cumhurkey kardeşim gündemi takip edersen apple ın gündeminde buna benzer bir şey oldugunu görürsün
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gcb1903 7 yıl
yandex var google olmasın varsın. işiniz görülüyorsa yeter. hem yandex tutulmaya başlayınca türkiyeyede yatırım yapmaya başlarlar.
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interwap 7 yıl
Sağolsun Google ana sayfamı Yandex yaptı. Ben değil Google yaptı.
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alemburda34 7 yıl
Yandex bu işte artık kendini bile aştı diğer hizmetleri var ama haritalama canlı trafik akışı ciddi anlamda uğraştığı çok belli evimin fotografını bile buldum. Android olsun İos olsun uygulamaları çok başarılı. Sanki senelerdir Türkiye'deymiş gibi tecrübeli.
Tebrikler Yandex !!!
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nurettinaz 7 yıl
Google hala ilk gunku gibi harika isler cikartmaya devam ediyor. Ancak bir cok sirket buna memnun olmaycak. Navigasyon yazilim ve donanim sirketleri google ve benzeri sirketlerden zaten sikayetciyken bir de boyle bir ozellik gelmesi onlar icin oldukca sknti yaratacaktir.
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Sagelocanda 7 yıl
Yandex yeter bana.
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-mehmet- 7 yıl
Demiştir türkiyede yandex var rekabete gerek yok hiç olmayan yerlere gidelim
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muhammed cy 7 yıl
Yandex istanbul trafiğinin stres haritasını bile çıkardı.... Google daha nerde!
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Glukhovsky 7 yıl
Bize bir düşmanlıkları mı var anlayamadım.Türkiye Google'yi en çok kullanan ülkelerden birisiyiz.Nüfusu İstanbul kadar olmayan ülkelere bile gelmiş ama Türkiye'ye uğramamış.
Bu vakitten sonra Yandex kullanacağım.En azından bizi adam yerine koyuyolar.
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mttd 7 yıl
yandex trafik bilgisi şu ana kadar beni hiç yanıltmadı,sağlamasınıda pratik olarak defalarca yaptım sonrada pişman oldum haybiye sıcakta piştik.
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