Google Haritalar, canlı trafik verisi desteğini 130 şehre daha götürüyor

Apple'ın da kendi harita hizmetini başlatmasıyla bir rekabet alanına dönüşen çevrimiçi/çevrimdışı harita hizmeti sektöründe gelişmeler de birbirini takip ediyor.





2008'den bu yana harita hizmeti içerisinde canlı trafik verilerini sunan Google, bugün kapsama alanında 130 yeni şehri daha katarak ilk kez bu denli büyük bir güncelleme yapmış oldu.





Bu şehirlerin harita üzerinde canlı trafik verilerini takip ederken, trafiğe göre güzergah hesaplama da mümkün hale geliyoir. Bogota, San Jose, Panama City gibi pek çok başkent ve ABD eyaletlerindeki pek çok şehir canlı trafik verilerinin kapsama alanında girdi.





Web üzerinden ve Android üzerinden kullanıcılar canlı trafik verilerine erişebilecek. Varşova, Tel Aviv, Kiev, Kudüs, Madrid, Barselona, Lizbon, Roma, Napoli gibi pek çok şehirde canlı trafik verileri sunuluyor. Türkiye'de ise henüz herhangi bir şehirde bu hizmet yok.





Harita hizmetinde ayrıca Brezilya, Kanada, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, İtalya, Meksika, Rusya, İspanya, İsveç ve İngiltere'nin bazı kısımlarında harita verileri de güncellendi.









http://google-latlong.blogspot.com/2012/08/know-traffic-to-speed-up-your-trips-in.html