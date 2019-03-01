Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Haritalar'daki sahte işletme bilgileri artık şikayet edilebilecek

Arama devi Google, Haritalar hizmetindeki kötü ve kullanıcıyı yanıltan sahte bilgilerle ilgili harekete geçti. Artık yanlış veya yanıltıcı olan işletme bilgileri için şikayet formu doldurulabilecek.
2 ay
3,4b
1
6
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Teknolojiyi yakından takip etmese bile birçok kişinin, herhangi bir işletmenin detaylarını öğrenmek için Google'a güvendiği bir gerçek. İşletmenin konumu, çalışma saatleri, yorumları ve telefon numarası gibi birçok detaya ulaşabildiğimiz bu işletme bilgileri bazen yanlış veya sahte çıkabiliyor. Ancak Google artık bu duruma bir el atmaya karar verdi.

Sahte işletme bilgilerine düzenleme geliyor

Arama devi, Google Haritalar hizmetinde yanlış olan işletme bilgilerinin şikayet edilebilmesini sağlayan bir form başlattı. Google'ın yaptığı açıklamada ise: "Google Haritalar’da bir işletmenin adı, telefon numarası veya URL’si ile ilgili yanıltıcı bilgiler veya sahte faaliyetlerle karşılaşırsanız, şikayet göndermek için bu formu kullanabilirsiniz. Bu form aracılığıyla gönderilen şikayetler, Google Haritalar'da işletmeleri temsil etme yönergelerimize uygun olarak gözden geçirilecektir." ifadeleri yer alıyor.
Google Haritalar'daki sahte işletme bilgileri artık şikayet edilebilecek
Google ayrıca formun herhangi bir kişi tarafından doldurulup gönderilse bile, şikayetin anında ele alınacağının bir garantisinin olmadığını belirtiyor. Zira şirket şikayetinizin geçerli olup olmadığından emin olmak için bazı kontrollerin yapılması gerektiğini ve kötü niyetli kişilerin işletme bilgilerini sabote edebileceğini de belirtiyor. Şikayet formuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://searchengineland.com/google-opens-complaint-form-to-crack-down-on-fake-info-in-maps-313173 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BilginSSC 1 ay
Ankarada teknik servis firmasıyız ve google işletme hesabımız var. Geçen gün haritaları incelerken bir baktım bir tane firma aynı adresi değiştirmiş telefon aynı 7 tane işletme açmış. google haritalarda srekli onun haritası alt alta geliyor. Bu formu kullanarak şikayet ettim bir daha. Umarım işe yarar. Sizden ricam bana yardımcı olmak için sizde şikayet eder misiniz :(
1 - google.com/...
2 - google.com/...
3 - google.com/...
4 - google.com/...
5 - google.com/...
6 - google.com/...
7 - google.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
15 yillik isletme sureli kapali yaziyor, kac kere uyardim hala ayni :D yahu yapacaginiz olay su.. her bolgeden 15.20 yerel rehber sec onlar senin yerine yapsin adamlara ucret ode.. her seyi kendin yapmaya calisyorsun google...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sanal Bellek 2 ay
Kapanan pek çok yer halen duruyor.
Bir de alakasız yerde görünen iş yerleri var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 ay
aylardır kapandı dediğim yeri bile veri tabanından daha silememiş !
önce normal düzeltmeleri düzgünce çalıştırsın !!!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 2 ay SEO-Uzmanı
sıra çoksa artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 2 ay
Google Türkiye'de bu işler için adamlar tutmuş işletme bilgilerini teyit edip, kontrol ediyorlar. Adamın söylediğine göre bu sıralar çok şikayet geliyor dedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Samsung katlanabilir ekranları Apple ve Google’a önerdi 2 ay Haftaya BİM ve A101 marketler dolu dolu, ilk kez Honor 7S geliyor 2 ay Downhill Masters bisiklet yarışlarını sevenlere hitap ediyor 2 ay Amazon, hızlı sipariş için kullanılan Dash butonu hizmetini sonlandırıyor 2 ay Twitter, gelen yanıtları gizlemenizi sağlayan yeni bir özellik geliştiriyor 2 ay Google Asistan’ın Voice Match özelliği artık ekran kilidini açamayacak 2 ay 93 dolara satılan Dead or Alive 6 Season Pass'i, Steam Türkiye’de 129 TL 2 ay Sony, PS Vita satışlarını resmen durdurmaya başladı 2 ay Darwin'den 1000 yıl önce evrim benzeri ilk söylemler Iraklı bir bilim insanından gelmiş 2 ay Vivo IQOO oyuncu odaklı amiral gemisi duyuruldu 2 ay Samsung yakında Galaxy A40 modelini piyasaya sürecek 2 ay Apple AirPods 2'nin piyasaya sürüleceği tarih ortaya çıktı 2 ay Mi Sports Bluetooth Earphones Basic tanıtıldı 2 ay Huawei yonga pazarında da zirveye oynuyor 2 ay Fortnite içerisinde albüm tanıtımı yapılacak 2 ay Sony CFexpress hafıza kartları 1.7GBps hızlarına çıkabiliyor 2 ay Xiaomi giriş seviyesi Mi LED TV 4A Pro televizyonunu duyurdu 2 ay Samsung şimdi de yuvarlanabilir ve esnek ekranlı telefonları piyasaya sürmeyi planlıyor 2 ay Cem Yılmaz'ın merakla beklenen Karakomik Filmler'i 9 ay ertelendi! 2 ay Facebook'taki etkinlikler artık hikayelerde paylaşılabiliyor 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Google Haritalar'daki sahte işletme bilgileri artık şikayet edilebilecek Sonraki Katlanabilen telefon yarışına Alcatel de giriyor 2 ay Fiat Panda City Cross Türkiye'de satışa sunuldu 2 ay Türk Silahlı Kuvvetleri’nden PUBG uyarısı 2 ay Netflix'e Mart ayında eklenecek film ve diziler 2 ay Hellboy filminden 'aksiyon ve kan dolu' yeni fragman 2 ay Seat'ın ilk elektrikli otomobil konsepti Seat el-Born tanıtıldı: 420 km sürüş menzili 2 ay Netflix korsan izlemeler nedeniyle ayda 192 milyon dolar kaybediyor 2 ay Xiaomi, katlanabilir akıllı telefon planını beklemeye aldı 2 ay Bu telefon farklı | Meitu V7 ön inceleme 2 ay Meizu Note 9 Lite, Snapdragon 660 yonga seti ile birlikte görüldü 2 ay Elon Musk'ın sözünü verdiği ucuz Tesla Model 3 satışa sunuldu 2 ay Steve Wozniak:"Bitcoin'e hiç yatırımcı gözüyle bakmadım" 2 ay Pentagon'un yeni teknolojisi ile yürüme ve hareket biçiminize göre telefon kilidinizi açın 2 ay AMD FreeSync 2 için hazırladığı demo’sunu duyurdu 2 ay Motorola'nın bir zamanlar Huawei’yi satın almaya çalıştığı ortaya çıktı 2 ay Lenovo Z6 Pro, 5G desteği ve HyperVision kamera ile gelecek 2 ay Apple, 2018'in son çeyreğinde 9.2 milyon Apple Watch sevkiyatı yaptı 2 ay Kia'nın elektrikli konsept otomobilinde 21 dijital ekran bulunuyor 2 ay X-Men: Dark Phoenix filminin ikinci fragmanı yayınlandı 2 ay GTX 1650’nin bellek kapasitesi ve kutu tasarımı sızdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim