Google Haritalar'daki sahte işletme bilgileri artık şikayet edilebilecek

Teknolojiyi yakından takip etmese bile birçok kişinin, herhangi bir işletmenin detaylarını öğrenmek için Google'a güvendiği bir gerçek. İşletmenin konumu, çalışma saatleri, yorumları ve telefon numarası gibi birçok detaya ulaşabildiğimiz bu işletme bilgileri bazen yanlış veya sahte çıkabiliyor. Ancak Google artık bu duruma bir el atmaya karar verdi.

Sahte işletme bilgilerine düzenleme geliyor

Arama devi, Google Haritalar hizmetinde yanlış olan işletme bilgilerinin şikayet edilebilmesini sağlayan bir form başlattı. Google'ın yaptığı açıklamada ise: "Google Haritalar’da bir işletmenin adı, telefon numarası veya URL’si ile ilgili yanıltıcı bilgiler veya sahte faaliyetlerle karşılaşırsanız, şikayet göndermek için bu formu kullanabilirsiniz. Bu form aracılığıyla gönderilen şikayetler, Google Haritalar'da işletmeleri temsil etme yönergelerimize uygun olarak gözden geçirilecektir." ifadeleri yer alıyor.

https://searchengineland.com/google-opens-complaint-form-to-crack-down-on-fake-info-in-maps-313173

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Google ayrıca formuntarafından doldurulup gönderilse bile, şikayetin anında ele alınacağının birolmadığını belirtiyor. Zira şirket şikayetinizin geçerli olup olmadığından emin olmak için bazıyapılması gerektiğini ve kötü niyetli kişilerin işletme bilgileriniedebileceğini de belirtiyor. Şikayet formunaulaşabilirsiniz.