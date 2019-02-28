Samsung Galaxy A10 modelinin render görüntüleri sızdı

Teknoloji Editörü
Akıllı telefon üreticisi Samsung, Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2019) Galaxy A30 ve Galaxy A50 olarak isimlendirdiği yeni orta segment modellerini tanıttı. Gelen haberlere göre şirket bir diğer yeni modeli olan Galaxy A10'un tanıtımını ise fuar sonrasına bıraktı.
MWC 2019'da tanıtılmadı
Samsung'un hangi tarihte tanıtacağı şimdilik belli olmayan yeni modeli Galaxy A10'un render görüntüleri sızdırıldı. Bir kılıf üreticisinin sitesinde yayınlanan görsele bakılırsa cihaz üst seviye telefonlarda bulunan uçtan uca bir ekranla gelecek.Cihazın ekranında küçük bir çentik ve tek bir ön kamera olduğu dikkat çekerken, ekrana gömülü bir parmak izi sensörünün olup olmadığı ise belli değil. Ancak Samsung'un düşük seviye bir cihaza bu teknolojiyi entegre etmeyeceğini ve parmak izi tarayıcısının yan tarafta konumlandırması kuvvetle muhtemel. Galaxy A10'un neden MWC 2019'da tanıtılmadığı ise cevap bekleyen sorulardan biri.
http://www.slashleaks.com/l/samsung-galaxy-a10-2019-rendered-by-case-maker Yorum Yaz Paylaş Tweetle