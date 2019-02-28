Samsung Galaxy A10 modelinin render görüntüleri sızdı

Akıllı telefon üreticisi Samsung, Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2019) Galaxy A30 ve Galaxy A50 olarak isimlendirdiği yeni orta segment modellerini tanıttı. Gelen haberlere göre şirket bir diğer yeni modeli olan Galaxy A10'un tanıtımını ise fuar sonrasına bıraktı.

MWC 2019'da tanıtılmadı

Samsung'un hangi tarihte tanıtacağı şimdilik belli olmayan yeni modeli Galaxy A10'un render görüntüleri sızdırıldı. Bir kılıf üreticisinin sitesinde yayınlanan görsele bakılırsa cihaz üst seviye telefonlarda bulunan uçtan uca bir ekranla gelecek.

http://www.slashleaks.com/l/samsung-galaxy-a10-2019-rendered-by-case-maker

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Cihazın ekranında küçük birve tek birolduğu dikkat çekerken, ekrana gömülü birolup olmadığı ise belli değil. Ancak Samsung'un düşük seviye bir cihaza bu teknolojiyi entegre etmeyeceğini ve parmak izi tarayıcısınınkonumlandırması kuvvetle muhtemel. Galaxy A10'un neden'da tanıtılmadığı ise cevap bekleyen sorulardan biri.