Google Haritalar en iyi seyahat yardımcınız olmaya kararlı

Google I/O 2018 konferansının öne çıkan hizmetlerinden birisi Haritalar uygulamasıydı. Yapay zekâ desteği ile Google Haritalar artık daha kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. Ayrıca zengin gerçeklik özellikleri de var.

Yeni Google Haritalar neler sunuyor?

Firma yeni özellik için civardaki güvenilir yayıncılardan, yerel uzmanlardan ve kendi algoritmasından faydalanıyor. Kullanıcıların bir mekân ararken 4 yıldız almış yerlerin listesi içerisinde kaybolmasını istemeyen Google, yukarıdaki unsurların sağladığı bilgilerle civardaki en iyi yerlerin listesini hazırlıyor.

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Bu listelerde kullanıcı ile uyuşan yerler ön plana çıkıyor. Bunun için Size Uygun adında bir sekme geliştirildi. Bu sekmede size göre uygun yerler yer alıyor ve 1-100 arasında puanlanıyor. Diğer kullanıcıların veya algoritmanın değerlendirmeleri ile puanlanan yerlerden size uygun olanlar listeleniyor. Bu noktada yapay zekâ devreye giriyor.

Diğer taraftan Sizin İçin adındaki yeni sekme civarda size uygun olan mekanların listesini görmenizi sağlıyor. Burada beğendiğiniz mekânın ismini tutup kenardaki baloncuğa sürükleyerek bir favori listesi oluşturabiliyorsunuz.

Bunun yanında yeni bir kamera arayüzü artık gerçek dünyada nerede olduğunuzu söyleyebiliyor. Navigasyon sırasında nerede olduğunuzu anlamadıysanız kamerayı bu noktaya doğrultuyorsunuz. Sistem Street View ile karşılaştırma yaparak nerede olduğunuzu söyleyebiliyor. Böylece daha verimli bir navigasyon ortaya çıkıyor. Bu özelliğin Haritalarda mı olacağı yoksa Google Lens içerisine mi entegre edileceği açıklanmadı.