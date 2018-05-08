Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Haritalar en iyi seyahat yardımcınız olmaya kararlı

Gezintiye çıktığınız zaman Google Haritalar artık mekân bulma hizmetleri kadar verimli bir şekilde en iyi yerleri size gösterecek. Bunun için özel bir sekme de oluşturuldu.
1 yıl
2,9b
1
2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google I/O 2018 konferansının öne çıkan hizmetlerinden birisi Haritalar uygulamasıydı. Yapay zekâ desteği ile Google Haritalar artık daha kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. Ayrıca zengin gerçeklik özellikleri de var.

Yeni Google Haritalar neler sunuyor?

Firma yeni özellik için civardaki güvenilir yayıncılardan, yerel uzmanlardan ve kendi algoritmasından faydalanıyor. Kullanıcıların bir mekân ararken 4 yıldız almış yerlerin listesi içerisinde kaybolmasını istemeyen Google, yukarıdaki unsurların sağladığı bilgilerle civardaki en iyi yerlerin listesini hazırlıyor.

Ayrıca Bkz. "Google Fotoğraflar önemli yeniliklerle güncelleniyor"

Bu listelerde kullanıcı ile uyuşan yerler ön plana çıkıyor. Bunun için Size Uygun adında bir sekme geliştirildi. Bu sekmede size göre uygun yerler yer alıyor ve 1-100 arasında puanlanıyor. Diğer kullanıcıların veya algoritmanın değerlendirmeleri ile puanlanan yerlerden size uygun olanlar listeleniyor. Bu noktada yapay zekâ devreye giriyor.

Diğer taraftan Sizin İçin adındaki yeni sekme civarda size uygun olan mekanların listesini görmenizi sağlıyor. Burada beğendiğiniz mekânın ismini tutup kenardaki baloncuğa sürükleyerek bir favori listesi oluşturabiliyorsunuz.

Bunun yanında yeni bir kamera arayüzü artık gerçek dünyada nerede olduğunuzu söyleyebiliyor. Navigasyon sırasında nerede olduğunuzu anlamadıysanız kamerayı bu noktaya doğrultuyorsunuz. Sistem Street View ile karşılaştırma yaparak nerede olduğunuzu söyleyebiliyor. Böylece daha verimli bir navigasyon ortaya çıkıyor. Bu özelliğin Haritalarda mı olacağı yoksa Google Lens içerisine mi entegre edileceği açıklanmadı.


https://9to5google.com/2018/05/08/google-maps-new-for-you-tab-introduces-personal-recommendations-ar-camera-features/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
maximus8282 1 yıl
Kamera ile entegre olacaksa demekki artık Streview aracına gerek kalmadı bizi kullanacaklar, vur semeri, vur kırbacı. Artık yürüyen kameralara sahipler. Zaten bakıyorlardır da şimdi resmi bakacaklar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 1 yıl
Google bırakmak istemez tabi o kadar veriyi alınca
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Sherlock Holmes 3'ün vizyon tarihi nihayet belli oldu 1 yıl Huawei Y3 Android Go telefonu resmiyet kazandı 1 yıl Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? 1 yıl Mayıs sonunda çıkacak Samsung Galaxy S8 Lite'ın tanıtım görselleri sızdı 1 yıl Google'dan görme engellilerin gözü olacak uygulama: Lookout 1 yıl Yapay zekalı RC araç 1 yıl BMW, 625 beygirlik yeni M5 Competition modelini tanıttı 1 yıl Fitbit Versa resmi olarak Türkiye’de! İşte fiyatı: 1 yıl Waymo'nun otonom araçları karlı havalara hazır hale geldi 1 yıl Google'ın kendi işlemcisi: Yapay zeka hızlandırıyor 1 yıl Mercedes-AMG, kendi adını taşıyan dünyanın ilk yarış pistini duyurdu 1 yıl Süper Lig’e yükselme maçlarında Video Hakem Sistemi kullanılacak 1 yıl Sistem toplarken kasa seçimi nasıl yapılır? 1 yıl Google’ın yapay zekâ işlemcisi üçüncü nesle terfi ediyor 1 yıl Avustralya’dan Blockchain Araştırmalarına Dev Bütçe 1 yıl Kirin 980 yonga setinde Huawei’nin kendi grafik birimi olabilir 1 yıl Yeni iPhone X Plus, iPhone 8 Plus boyutlarında olacak 1 yıl Luke Cage'in 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı 1 yıl Google Lens yeni özelliklerle birçok Android telefonun kamera uygulamasına geliyor 1 yıl Google Assistant'ın Duplex özelliği ile randevu ve rezervasyon konuşmalarınızı asistan yapabilecek 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google Haritalar en iyi seyahat yardımcınız olmaya kararlı Sonraki Google Fotoğraflar önemli yeniliklerle güncelleniyor 1 yıl Android P tanıtıldı! İşte yenilenen arayüzüyle Android P 1 yıl Gmail, akıllı cümle tamamlama özelliğine kavuştu 1 yıl Google Play 2018 ödüllerini kazananlar belli oldu 1 yıl Nokia X6'nın tanıtım posteri sızdırıldı 1 yıl Logitech MX Ergo İnceleme 1 yıl AB'den elektrikli araçlara "gürültü çıkarma" zorunluluğu 1 yıl Apple'dan geliştiricilere uyarı: Uygulamalar Temmuz ayına kadar çentikli iPhone X'u desteklemeli 1 yıl OnePlus 6’nın Geekbench puanı belli oldu 1 yıl Nvidia GTX 1180 TPU’nun veritabanına düştü 1 yıl Nissan, dizel araçlarını Avrupa pazarından kademeli olarak çıkaracak 1 yıl Fintech World Forum, 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 1 yıl FSP Cannon 1300W Miner PSU inceleme 1 yıl Microsoft Excel'e JavaScript desteği geliyor 1 yıl Hyundai Kona'nın Türkiye fiyatı belli oldu! 1 yıl Twitter, uçtan uca şifrelenmiş mesajları test ediyor 1 yıl Türkiye’de LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) üretimi başlıyor! LNG nedir? 1 yıl Lenovo'nun 14 Haziran'da tanıtacağı ince çerçeveli amiral gemisi göründü 1 yıl Yanık ve yara tedavisinde devrimsel buluş: Taşınabilir 3D deri yazıcısı 1 yıl Kilauea Yanardağı'nın patlaması sonucu tatil cenneti Hawaii cehenneme döndü [Video] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim