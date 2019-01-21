Moto G7 Play, Snapdragon 625 işlemci ile birlikte Geekbench üzerinde görüldü

Snapdragon 632 kullanılması bekleniyordu
Moto G7 Play modelinin daha güçlü bir çipset olan Snapdragon 632 ile gelmesi bekleniyordu. Ancak Geekbench testinde msm8953 kodu görülüyor. Bu da Snapdragon 625 işlemcisine ait. Daha önceki sızıntılar Moto G7 Power isimli pil odaklı cihazın Snapdragon 632 ile geleceğini öğrenmemizi sağlamıştı. Play modeli de aynı işlemciye sahip olur diye beklendi ama görünen o ki Motorola farklı düşünüyor.
Ayrıca cihaza, günümüz şartlarına göre düşük sayılabilecek 2 GB RAM eşlik ediyor. Android 9 Pie işletim sistemiyle geleceği de Geekbench testinden öğrenebildiklerimiz arasında. Kasım ayında FCC tarafından sızdırılan kullanım kılavuzu ile ortaya çıkan diğer özellikler ise 3000 mAh batarya, çentikli tasarım, parmak izi tarayıcısı vb. olarak görülmüştü.Ayrıca Bkz. "12 GB RAM'li Lenovo Z5 Pro GT Geekbench'te görüntülendi"
Her ne kadar Moto G7 Play bütçe dostu bir cihaz olarak tanıtılacak olsa da 2GB RAM ve üç yıl önce tanıtılan Snapdragon 625 işlemcisine sahip olması bekleyenleri üzmüş olabilir. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan basın görsellerinde 149 Euro fiyat etiketine sahipti. Son olarak cihazın mavi, siyah ve altın rengiyle birlikte geleceğini de belirtelim.
https://www.gizmochina.com/2019/01/20/geekbench-reveals-moto-g7-play-is-powered-by-the-snapdragon-625/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Qualcomm bile terk etti 14nm sürecini.
Anlamadığım şey bu S625'i kim sunuyor piyasaya bu koşullarda.