Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Haritalar, restoranların popüler yemeklerini gösteriyor

Google Haritalar’a eklenen yeni bir özellik sayesinde restoranların en popüler yemeklerini görüp yorumlarını okuyabiliyorsunuz. Kullanıcılar tarafından eklenen resimler de yarımcı oluyor.
2 hf.
1,5b
1
5
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Haritalar, restoranların popüler yemeklerini gösteriyor
Tam Boyutta Gör
Harita ve navigasyon uygulamasından çok daha fazlası olmaya başlayan Google Haritalar’a, sürekli olarak yeni özellikler ekleniyor. Bunlardan en sonuncusu restoranların popüler yemeklerinin resimleriyle birlikte sıralandığı yeni “popüler” sekmesi.

Menü altında yer alıyor

Google Haritalar üzerinde bir restorana girdiğinizde kullanıcıların paylaştığı inceleme, resim ve fiyat gibi bilgileri zaten görebiliyordunuz. Bugün itibariyle bu sekmeler arasına “popüler” kısmı eklendi. Kullanıcılar tarafından en çok bahsi geçen yemekler, resimleriyle birlikte popüler kısmına ekleniyor. Buradan o yemek hakkında tüm yorumları ve fotoğrafları inceleyebiliyorsunuz.

Şu an için bu işlemin elle mi yoksa yapay zeka yardımıyla otomatik olarak mı yapıldığı belli değil. Google’ın gelişmiş fotoğraf tanılama özellikleri aynı yiyecekleri tanıyıp birleştiriyor olabilir. Ya da sadece inceleme metninde adı geçen yiyeceklerin bir araya getirilme ihtimali mevcut. Kullanıcıların da düzenleme önerebildiğini belirtelim.

Ayrıca Bkz. "Yerli İHA ANKA’nın mobil oyunu yayınlandı"

Popüler sekmesi iyice yaygınlaştığı zaman gideceğiniz restoranın en sevilen yemeği hakkında önceden bilgi alabilirsiniz. Kendi etrafımda bulunan birkaç restoranı kontrol ettiğimde henüz bu sekmeyi görme şansı yakalayamadım. İlk başta sadece ABD'de devreye girmiş olabilir


https://9to5google.com/2019/05/02/google-maps-menu-pictures/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Darktowertr 2 hf. en beğenilen ibrhmseker
Bu tarz metinler yazarken harf hatası gayet normal karşılanmalı diye düşünüyorum. Ama bir şeyi öğretirken o konu hakkında az da olsa bilginiz olmalı diye düşünüyorum.
tdk.gov.tr/...
Sadece noktalama işaretleri değil. Diğer konularda yazdığınız çoğu metinde bir sürü yanlış var.
Bu tarz metinler yazarken harf hatası gayet normal karşılanmalı diye düşünüyorum. Ama bir şeyi öğretirken o konu hakkında az da olsa bilginiz olmalı diye düşünü...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 hf.
Eyyyyy google maps. 3 gun once beni 4 km yuruttun, kapanan bankayi hala oradaymis gibi gosterdigin icin. Once Sen onu duzelt
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tengrist 2 hf.
Senin harialar diyen ağzını yerim gundi
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Crypteon 2 hf.
Harialar tabii.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibrhmseker 2 hf.
Türkçe yazmayı Öğrenin önce . Başlığı düzeltin
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Darktowertr 2 hf. ibrhmseker
Bu tarz metinler yazarken harf hatası gayet normal karşılanmalı diye düşünüyorum. Ama bir şeyi öğretirken o konu hakkında az da olsa bilginiz olmalı diye düşünüyorum.
tdk.gov.tr/...
Sadece noktalama işaretleri değil. Diğer konularda yazdığınız çoğu metinde bir sürü yanlış var.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Delikli ekrana sahip Motorola One Vision, 15 Mayıs'ta tanıtılacak 2 hf. Huawei P Smart Z'nin teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu 2 hf. Lego’dan çocuklara kodlama öğreten Star Wars seti 2 hf. Microsoft, Windows 10'un tasarımını yuvarlatılmış kenarlarla güncelleyecek 2 hf. OnePlus 7 Pro Hindistan’da ön siparişe açıldı 2 hf. Android Q saate göre, gece ve gündüz moduna otomatik olarak geçebilecek 2 hf. New Mexico'da bulunan ve vampir yüzü ile gençleşme sağlayan spa merkezinden 2 kişiye HIV bulaştı 2 hf. Google, Youtube videolarının altında alışveriş bağlantıları gösterecek 2 hf. Apple satışları geçen yıla kıyasla %30 düştü - Huawei ise %50 artış gördü 2 hf. İngiltere, 2050 yılına kadar karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedefliyor 2 hf. Star Wars temalı Razer ürünleri satışa çıktı 2 hf. Bilim insanları, 3D baskı tekniğiyle damar ağı sistemi oluşturdular 2 hf. Haftaya A101 mağazalarında Honor 7S, BİM mağazalarında ise ilk kez Galaxy J4 Plus var 2 hf. Badland yapımcılarından ilginç bir futbol oyunu 2 hf. Golf Blitz ile golf çılgınlığı başlıyor 2 hf. Dell bilgisayarlarda ön yüklü gelen program güvenlik açığına sebep oluyor [Güncellendi] 2 hf. OnePlus 7 suya karşı dayanıklı ama IP sertifikasız olacak (Video) 2 hf. Samsung’dan arkaya devam eden ekranlı telefon patenti 2 hf. 2si1 | SpaceX uydudan internet 2020'de başlıyor 2 hf. SpaceX, 'patlayan' uzay kapsülüyle ilgili ilk kez konuştu 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Google Haritalar, restoranların popüler yemeklerini gösteriyor Sonraki Asus Zenfone 6 için çerçevesiz tasarımlı yeni bir poster paylaşıldı 2 hf. Türk mühendislerin tasarladığı "Seyit", IDEF 2019'da görücüye çıktı 2 hf. Star Wars’un Chewbacca’sı Peter Mayhew, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu 2 hf. Tablet pazarında Huawei, Samsung’u yerinden etti 2 hf. Arka kapı iddiaları ile gündeme gelen Super Micro, üretimi Çin’den kaydırıyor 2 hf. Elon Musk: Otonom sürüş teknolojisi ile birlikte Tesla'nın değeri 500 milyar dolara yükselecek 2 hf. Kısa Devre | AMD'de önemli gelişme 2 hf. BMC'nin sürücüsüz zırhlı araç prototipi IDEF 2019'da sergilendi 2 hf. Huawei Mate 30 Pro geliyor: 6.7 inç ekran, dörtlü arka kamera ve 55 W hızlı şarj 2 hf. Netflix, platformun ses kalitesini yükselttiğini açıkladı 2 hf. Microsoft gelecek ay Windows 8.1 için MSN uygulamalarını sonlandıracak 2 hf. Honor 20 Pro görselleri sızdırıldı 2 hf. Samsung Galaxy M40 kilit özellikleri Geekbench sayesinde belli oldu 2 hf. Facebook'a kullanıcı gizliliğini denetleyecek bir gözetim komitesi atanacak 2 hf. YoonJy Earphones: Kulaklık ve küpenin beklenen birleşimi 2 hf. Sonic filmine gelen ağır eleştiriler sonrasında Paramount'tan geri adım 2 hf. Spotify sesle aktive olan reklamları test ediyor 2 hf. Adobe Photoshop ve Lightroom abonelik ücreti iki katına çıkarılıyor 2 hf. Apple şimdi de bisiklet yolu projesinin logosuna takıldı 2 hf. Microsoft veri toplama konusunda daha şeffaf olacağını açıkladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim