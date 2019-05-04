Google Haritalar, restoranların popüler yemeklerini gösteriyor

Harita ve navigasyon uygulamasından çok daha fazlası olmaya başlayan Google Haritalar’a, sürekli olarak yeni özellikler ekleniyor. Bunlardan en sonuncusu restoranların popüler yemeklerinin resimleriyle birlikte sıralandığı yeni “popüler” sekmesi.

Menü altında yer alıyor

Google Haritalar üzerinde bir restorana girdiğinizde kullanıcıların paylaştığı inceleme, resim ve fiyat gibi bilgileri zaten görebiliyordunuz. Bugün itibariyle bu sekmeler arasına “popüler” kısmı eklendi. Kullanıcılar tarafından en çok bahsi geçen yemekler, resimleriyle birlikte popüler kısmına ekleniyor. Buradan o yemek hakkında tüm yorumları ve fotoğrafları inceleyebiliyorsunuz.

Şu an için bu işlemin elle mi yoksa yapay zeka yardımıyla otomatik olarak mı yapıldığı belli değil. Google’ın gelişmiş fotoğraf tanılama özellikleri aynı yiyecekleri tanıyıp birleştiriyor olabilir. Ya da sadece inceleme metninde adı geçen yiyeceklerin bir araya getirilme ihtimali mevcut. Kullanıcıların da düzenleme önerebildiğini belirtelim.

Ayrıca Bkz.

"Yerli İHA ANKA’nın mobil oyunu yayınlandı"

Popüler sekmesi iyice yaygınlaştığı zaman gideceğiniz restoranın en sevilen yemeği hakkında önceden bilgi alabilirsiniz. Kendi etrafımda bulunan birkaç restoranı kontrol ettiğimde henüz bu sekmeyi görme şansı yakalayamadım. İlk başta sadece ABD'de devreye girmiş olabilir

https://9to5google.com/2019/05/02/google-maps-menu-pictures/