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Google Haritalar servisine hava kalitesini de eklemeye hazırlanıyor

3 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Google Haritalar servisine hava kalitesini de eklemeye hazırlanıyor
 
Teknoloji devi Google'ın servisleri tüm dünya genelinde oldukça sık kullanılıyor. Günden güne gelişim içerisinde olan servislerden bu kez Haritalar servisi yeni bir özellik kazanmaya hazırlanıyor.
Street View özelliği için yola çıkan ve çevreyi 3 boyutlu olarak görüntüleyen Google araçları bu kez hava kalitesini de ölçmeye hazırlanıyor. İlk testler Denver'da yaklaşık bir aydır sürerken hava kirliliği bilgisini toplayan 3 araç 750 saatlik sürüşün ardından büyük bir veri yığını elde etti. Verilerin işlenmesinde Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)'da Google'a yardım etmek için kolları sıvamış durumda.
Aclima isimli sensör üreticisi ile iş birliğine giderek üretilen hava sensörlerinin ilerleyen dönemlerde geliştirilerek başka bölgelerde de kullanılması hedefleniyor. Bu sensörler şimdilik karbondioksit, metan ve uçucu organik gazları analiz edebiliyor. Ortaya çıkan veriler Google Haritalar servisi dışında bir çok bilimsel araştırma için de kullanılabilecek. Haritalar servisi ise bu bilgilerin bir çok bölgede toplanmasıyla bulunduğumuz veya gideceğimiz bölgelerdeki hava kalitesi ile ilgili bilgiler verebilecek. Kullanıcılar da bu bilgiler ile birlikte örneğin gezecekleri veya sabah sporu yapacakları temiz hava bölgelerini seçebilecekler.

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DH Misafiri 3 yıl
biz anca haritayı görüyoruz adamlar ekledikçe ekliyor.
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