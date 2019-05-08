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Google Haritalar ve Arama uygulamalarına gizli mod özelliği geliyor

Google dün başlayan I/O etkinliğinde Google Haritalar ve Arama uygulamalarına gizli mod özelliğinin geleceğini duyurdu. Artık kullanıcılar bu uygulamaları izlenme korkusu olmadan kullanabilecek.
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Gizli mod, kullanıcıların reklamverenler veya diğer uygulamalar tarafından izlenmesini engellediği için son derece faydalı bir özellik olduğu tartışılmaz. Google Chrome ve diğer birçok tarayıcıda bu mod yerleşik olarak geliyor. Arama devi Google artık Google Haritalar ve Arama uygulamalarının da gizli modda çalışacağını duyurdu.
Ayrıca Bkz. "Google, dünya çapında 2.5 milyardan fazla aktif Android cihaz olduğunu açıkladı"
Bu uygulamalarının her ikisinde de bir seçenek olacak ve dokunulduğunda gizli mod aktif hale gelecek. Google'ın böyle bir olanak sunması internet üzerindeki etkinliklerinin izlenmemesini isteyen kullanıcıları şüphesiz ki memnun edecek. Zira son günlerde gizlilikle ilgili yaşanan büyük skandallar, internet kullanıcılarının mahremiyet konusuna daha fazla önem göstermesine yol açtı.

Cihazlara yayılması zaman alacak

Google, gizli mod eklemenin yanı sıra kullanıcıların uygulamanın ne tür veriler topladığını kontrol etmesini kolaylaştıracak. Chrome, Arama, Asistan, YouTube, Haberler ve Haritalar gibi uygulamalarda kullanıcılar Profil simgesine tıkladıktan sonra Ayarlar altındaki “Verileriniz” bölümüne erişebilecekler. Gizli modun cihazlara gelmesi biraz zaman alacak.

https://www.theverge.com/2019/5/7/18535657/google-incognito-mode-search-youtube-maps-private-io-2019 Yorum Yaz
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MonitörKertenkelesi 1 hf.
Artık telefon veya bilgisayarınızın yanında öksürseniz bile size anında öksürük ilacı reklamının çıktığı bir çağa giriyoruz.
Yani alışsak da alışmasak da artık internete bağlı bir yapay zeka ile yönetildiğimiz bir gelecek bizi bekliyor.
Kim bilir belki, bilim kurgu gibi olacak ama bize sahip çıkacak tek kişi cep telefonumuz olacak. Her gün bizi kontrol edip, ilaçlarımızı gözetip sağlık durumumuzu veya iş durumumuzu organize edecek.
Pek tabii ki kendi çıkarına uygun maniple edeceği için aklımızın bunun ile baş etmesi bir yerde zor olacak.
Ve belki gizliliği boş verip ne isteniyor ise onu alacak ve onun talimat ve reklamlarına göre oy verip alış veriş yapacağız.
Zombi bir dünyaya hoşgeldiniz.
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a_y_k_u_t 1 hf.
Gizli mod standart olmalı, normali mantıksız aslında ama tuvalete bile google ile girildiği için insanlar mecbur kalıyor..
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Celonfix 1 hf. a_y_k_u_t
Gizli mod göstermelik. Google'dan bir şey gizleyemessiniz.
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esmerbuyucu 1 hf. a_y_k_u_t
Google kullanmayan için gipgizli bir moda sahip 😂
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