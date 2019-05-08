Google Haritalar ve Arama uygulamalarına gizli mod özelliği geliyor

Gizli mod, kullanıcıların reklamverenler veya diğer uygulamalar tarafından izlenmesini engellediği için son derece faydalı bir özellik olduğu tartışılmaz. Google Chrome ve diğer birçok tarayıcıda bu mod yerleşik olarak geliyor. Arama devi Google artık Google Haritalar ve Arama uygulamalarının da gizli modda çalışacağını duyurdu.

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Bu uygulamalarının her ikisinde de bir seçenek olacak ve dokunulduğunda gizli mod aktif hale gelecek. Google'ın böyle bir olanak sunması internet üzerindeki etkinliklerinin izlenmemesini isteyen kullanıcıları şüphesiz ki memnun edecek. Zira son günlerde gizlilikle ilgili yaşanan büyük skandallar, internet kullanıcılarının mahremiyet konusuna daha fazla önem göstermesine yol açtı.

Cihazlara yayılması zaman alacak

Google, gizli mod eklemenin yanı sıra kullanıcıların uygulamanın ne tür veriler topladığını kontrol etmesini kolaylaştıracak. Chrome, Arama, Asistan, YouTube, Haberler ve Haritalar gibi uygulamalarda kullanıcılar Profil simgesine tıkladıktan sonra Ayarlar altındaki “Verileriniz” bölümüne erişebilecekler. Gizli modun cihazlara gelmesi biraz zaman alacak.

https://www.theverge.com/2019/5/7/18535657/google-incognito-mode-search-youtube-maps-private-io-2019