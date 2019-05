Google Haritalar yakında metroların ne kadar kalabalık olduğunu gösterecek

Google Haritalar uzun bir süredir trafik raporlarını kullanıcılarına gösteriyordu. İşe ve okula giderken son derece etkili olan bu verilerin arasına bir yenisi daha ekleniyor. Android Police haberine göre kullanıcılara indikleri metronun ne kadar dolu olduğunu sormaya başlayan Google, bunu gelecekte veri olarak sunacak.

Kaynağa göre soru içerisinde beş ya da altı farklı seçenek bulunuyor. Bunlar sırasıyla “Çok sayıda oturacak yer var”, “Az sayıda oturacak yer var”, “Sadece ayakta duracak yer var” ve son olarak balık istifi, ya da “sıkış tepiş ayakta duracak yer var” gibilerinden oluşuyor. Son seçenekler ise "Emin değilim" ve/veya "Bu yolculuğu yapmadım" şeklinde.

Android için rapor edilene göre İsveç’te test edilen bu özellik, iOS kullanıcıları için San Francisco Bay Area, New York City, Washington, Tokyo ve Paris’de test diliyor.

Google her ne kadar belediye ve çevreden bilgiler toplasa da trafik ya da bu durumda trende boş yer konusunda halkın veri aktarmasına güveniyor. Bu sorular konum bilgisini sürekli açık tutanlarda her an ortaya çıkabilir.