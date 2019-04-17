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Google Haritalar yakında metroların ne kadar kalabalık olduğunu gösterecek

Google Haritalar, ortaya çıkan raporlara göre Android kullanıcıları için İsveç'te, iOS kullanıcıları için ise çok daha fazla yerde kullanıcılara bindikleri tren/metroların doluluk seviyesini soruyor.
1 ay
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Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Google Haritalar yakında metroların ne kadar kalabalık olduğunu gösterecek
Google Haritalar uzun bir süredir trafik raporlarını kullanıcılarına gösteriyordu. İşe ve okula giderken son derece etkili olan bu verilerin arasına bir yenisi daha ekleniyor. Android Police haberine göre kullanıcılara indikleri metronun ne kadar dolu olduğunu sormaya başlayan Google, bunu gelecekte veri olarak sunacak.
Kaynağa göre soru içerisinde beş ya da altı farklı seçenek bulunuyor. Bunlar sırasıyla “Çok sayıda oturacak yer var”, “Az sayıda oturacak yer var”, “Sadece ayakta duracak yer var” ve son olarak balık istifi, ya da “sıkış tepiş ayakta duracak yer var” gibilerinden oluşuyor. Son seçenekler ise "Emin değilim" ve/veya "Bu yolculuğu yapmadım" şeklinde.
Android için rapor edilene göre İsveç’te test edilen bu özellik, iOS kullanıcıları için San Francisco Bay Area, New York City, Washington, Tokyo ve Paris’de test diliyor.
Google her ne kadar belediye ve çevreden bilgiler toplasa da trafik ya da bu durumda trende boş yer konusunda halkın veri aktarmasına güveniyor. Bu sorular konum bilgisini sürekli açık tutanlarda her an ortaya çıkabilir.

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DH Misafiri 1 ay
Metbüste boş koltuk varmı onu söylesin asıl :P
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DH Misafiri 1 ay
İphone 5se 4” Bunun yerine gelecek olan model 4,7” aynı boyutlarda değil. Bir zamanlar Nokia 8210 vardı küçük ve zarifti.Taşıması kolaydı. Az yer kabloyordu. Zamanında iyide tutulmuştu. Bu sekmentte boşluk var ancak bu model 4’7” ebatlarıyla o boşluğu doldurmaz. İphone 8’in devamı niteliğinde olur. Pahalı modeli alamayanlar bakın elimizde bu var, bununla yetinin..
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ALKaraca 1 ay
Google'un herşeyi bilmesi de çok tehlikeli ayrıca.
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interwap 1 ay
Çok tehlikeli. Terör saldırılarında kullanılabilir.
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fuckulteli 1 ay interwap
Terör saldırısı her türlü büyük bir risk. Metroda 10 kişi de olsa 250 kişi de olsa saldırı saldırıdır. (hem zaten aşağı yukarı yoğun saatler, hatlar bellidir)
Google 'ın bu hizmeti güvenlik konusunda beni pek huzursuz etmedi.
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profecco 1 ay
Google haritalar ilk önce Türkiye'yi göstersin! Türkiye'de herhangi bir yere bakmaya çalışınca bulanık gösteriyor öyle askeri arazi falan değil her yeri! Girin bakın kontrol edin tüm Dünya'yı gösteriyor zoomlayabiliyorsunuz her yeri ama Türkiye'de bakamıyorsunuz.
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