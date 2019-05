Google, Hindistan'da Android One fiyatlarını 30-50 dolar seviyesine çekecek

Google'ın Android One programını bir çok kişi duymuştur. Avrupa'da ilk defa ülkemizde de başlatılan program uygulandığı bölgedeki yerli üreticiler ve Google'ın işbirliği yapmasına dayanıyor. Uygun fiyatlı Android modellerde akıcı bir deneyim sunmak hedeflenirken akıllı telefonların yazılım güncellemesi sözünü de Google veriyor. Bu sayede düşük fiyata sahip modellerin de en güncel sürümde kalmaları sağlanıyor.

Ülkemizde General Mobile 4G modeli Android One programında yer alan tek cihaz. Ancak Hindistan gibi büyük pazarlarda birden fazla üreticinin bu programa dahil modelleri bulunuyor. Google ise daha önce Android One fiyat politikasını "100 doların altında" şeklinde belirlemişti. Ancak bu konuda istediği beklentiyi yakalayamamış olacak ki çok daha agresif bir fiyat politikasına hazırlanıyor.

Hindistan'da ki ikinci Android One projesi için düşünülen fiyat politikası ise 2000 - 3000 Hint Rupisi (30-50$). Ancak fiyatların bu kadar aşağı çekilmesiyle birlikte donanımların ne seviyede olacağı merak konusu, bu konuda henüz net bir açıklama bulunmuyor.

2015 yılında Hindistan'da internet kullananların sayısının 500 milyona ulaşması bekleniyor. Bu rakam çok büyük olsa da ülke nüfusunun 1.2 Milyardan fazla olduğunu düşünürsek hala potansiyel kullanıcı sayısı da oldukça fazla. İlk etapta internet ile ilk defa tanışacak ve akıllı telefonlara yeni geçiş yapacak kitle hedeflenirken ilerleyen yıllarda daha üç,dört hatta 5 bin rupiye satılabilecek üst seviye Android One modellerinin geleceği de söyleniyor.



Bu gelişme diğer ülkelerdeki Android One programlarına yansır mı sorusunun cevabı henüz netleşmiş değil. Ülkemizdeki Android One programının gidişatı dışarıdan bakılınca başarılı gibi görünebilir ancak Google'ın bu konudaki düşüncelerini bilmiyoruz. Belki fiyat indirimi de Android One programının başlaması gibi zamanla diğer pazarlara yansıyabilir.

