Google Home Mini ve Home Max resmen tanıtıldı

Google bugün Google Home ürün grubuna Google Home Mini ve Google Home Max olmak üzere iki yeni ürün eklediğini açıkladı. Mini, bireysel odalar için tasarlanmış daha küçük bir cihaz olarak lanse edilirken, Max şirketin en yüksek ve en iyi ses deneyimi sunan Google Home ürünü olarak ön plana çıkarıldı. Her ikisi de Google Assistant entegre şekilde geliyor.

Arama devi, Google Home Mini ile Assistant'ı ev içerisinde her zamankinden daha erişilebilir hale getiriyor. Akıllı hoparlör, her odaya uyacak şekilde dizayn edilmiş. Bunda köşelerden veya kenarlardan yoksun şık tasarımı ve minik boyutunun payı büyük.

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Kumaş kaplama arasından hem ışık hem de ses geçişi sağlanmış. Küçük akıllı hoparlör 360 derece ses sunuyor ve uzak alan mikrofonlarıyla ortam gürültüsü varken veya müzik çalarken bile kullanıcıları duyabiliyor. Kireçtaşı, Kömür ve Mercan renk seçeneklerine sahip olan Google Home Mini'nin fiyatı 49$ olarak belirlenmiş.

Google Home Max, yapay zeka destekli ses deneyimi ve yüksek ses performansıyla öne çıkıyor. Akıllı hoparlör üst düzey kalitede ses sunmak için 4.5 inç yüksek gezinimli woofer'larla donatılmış. Şirket ürünün orijinal Google Home'dan 20 kat daha güçlü olduğunu söylüyor.

Google Home Max, arama devinin Smart Sound teknolojisine sahip ilk hoparlörü olmuş durumda. Yapay zeka destekli ses deneyimi sunan Max, kullanıcının çevresine, durumuna ve tercihlerine uyum sağlayabiliyor. Bu sayede yerleştirildiği odanın durumuna göre sesin şiddetini otomatik olarak ayarlayabilme özelliği var. Bluetooth'u destekliyor ve hatta bir AUX portuna sahip. Kireçtaşı ve Kömür rengiyle sunulan Google Home Max'in fiyat etiketi ise 399$ olarak açıklandı.

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Google Home Mini bugün Google Store, Best Buy, Walmart, Target, Verizon ve diğer mağazalarda ön sipariş verilebilir. Akıllı hoparlör 19 Ekim'de piyasaya çıkacak. Google Home Max'in ise bu yılın ilerleyen zamanlarında satışa sunulacağı belirtiliyor. Ön siparişler 13 Kasım'da başlayacak.