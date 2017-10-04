Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Home Mini ve Home Max resmen tanıtıldı

Google'ın bugün düzenlediği basın etkinliğinde şirketin Google Assistant destekli iki yeni akıllı hoparlörü de tanıtıldı. İşte küçük Home Mini ve yapay zeka tabanlı Home Max'in detayları.
1 yıl
1,9b
1
3
Müzik / Ses Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google bugün Google Home ürün grubuna Google Home Mini ve Google Home Max olmak üzere iki yeni ürün eklediğini açıkladı. Mini, bireysel odalar için tasarlanmış daha küçük bir cihaz olarak lanse edilirken, Max şirketin en yüksek ve en iyi ses deneyimi sunan Google Home ürünü olarak ön plana çıkarıldı. Her ikisi de Google Assistant entegre şekilde geliyor.
Arama devi, Google Home Mini ile Assistant'ı ev içerisinde her zamankinden daha erişilebilir hale getiriyor. Akıllı hoparlör, her odaya uyacak şekilde dizayn edilmiş. Bunda köşelerden veya kenarlardan yoksun şık tasarımı ve minik boyutunun payı büyük.
Ayrıca Bkz. "Google Pixel 2 serisi karşınızda"
Kumaş kaplama arasından hem ışık hem de ses geçişi sağlanmış. Küçük akıllı hoparlör 360 derece ses sunuyor ve uzak alan mikrofonlarıyla ortam gürültüsü varken veya müzik çalarken bile kullanıcıları duyabiliyor. Kireçtaşı, Kömür ve Mercan renk seçeneklerine sahip olan Google Home Mini'nin fiyatı 49$ olarak belirlenmiş.
Google Home Max, yapay zeka destekli ses deneyimi ve yüksek ses performansıyla öne çıkıyor. Akıllı hoparlör üst düzey kalitede ses sunmak için 4.5 inç yüksek gezinimli woofer'larla donatılmış. Şirket ürünün orijinal Google Home'dan 20 kat daha güçlü olduğunu söylüyor.
Google Home Max, arama devinin Smart Sound teknolojisine sahip ilk hoparlörü olmuş durumda. Yapay zeka destekli ses deneyimi sunan Max, kullanıcının çevresine, durumuna ve tercihlerine uyum sağlayabiliyor. Bu sayede yerleştirildiği odanın durumuna göre sesin şiddetini otomatik olarak ayarlayabilme özelliği var. Bluetooth'u destekliyor ve hatta bir AUX portuna sahip. Kireçtaşı ve Kömür rengiyle sunulan Google Home Max'in fiyat etiketi ise 399$ olarak açıklandı.
Ayrıca Bkz. "Yeni Pixelbook tanıtıldı!"
Google Home Mini bugün Google Store, Best Buy, Walmart, Target, Verizon ve diğer mağazalarda ön sipariş verilebilir. Akıllı hoparlör 19 Ekim'de piyasaya çıkacak. Google Home Max'in ise bu yılın ilerleyen zamanlarında satışa sunulacağı belirtiliyor. Ön siparişler 13 Kasım'da başlayacak.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 1 yıl
49$ 'lık mini takip edilebilir !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 1 yıl
Home max çok pahalı olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
49 dolar burya gelince 300 tl olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl 25. yıl anısına hazırlanan ThinkPad karşınızda 1 yıl Airbus'ın uçan taksisi CityAirbus testlere başlıyor 1 yıl Nissan SUV'ler sesli komutla çalıştırılabilecek 1 yıl Bir iPhone 8 Plus daha patladı 1 yıl Anında Türkçe çeviri yapabilen kablosuz kulaklık: Google Pixel Buds 1 yıl Xiaomi Mi Mix 2 incelemesi: Tüm detaylar, merak edilenler! 1 yıl Huawei Mate 10 Pro ilk kez görüntülendi 1 yıl Güneş enerjisi dünyanın en hızlı yükselen enerji kaynağı haline geldi 1 yıl Adidas'ın robotlar tarafından üretilen ayakkabısı satışa sunuluyor 1 yıl Rusya, NATO askerlerinin telefonlarına saldırıyor iddiası 1 yıl Blockchain teknolojisi noterleri ortadan kaldırabilir 1 yıl En iyi kameraya sahip akıllı telefon Google Pixel 2 oldu 1 yıl Stranger Things oyunu indirmeye sunuldu 1 yıl Western Digital, 14TB ile kapasite rekoru kırdı 1 yıl Samsung karma gerçeklik kaskını duyurdu 1 yıl Google’dan kendi kendine çekim yapabilen kamera 1 yıl Porsche'nin elektrikli otomobili ilk kez gerçek yollarda görüntülendi 1 yıl Lockheed Martin, SpaceX'e meydan okudu: İşte dev şirketin Mars planı 1 yıl Star Trek: Discovery'den büyük başarı 1 yıl Microsoft Edge yakında iOS ve Android platformuna gelebilir 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google Home Mini ve Home Max resmen tanıtıldı Sonraki 104" 4K ekranda GTA 5 ve Pes 2018 keyfi "BenQ gerçek 4K projeksiyon" 1 yıl T129 ATAK'ın abisi geliyor 1 yıl Google Pixel 2 serisi karşınızda 1 yıl Yeni Pixelbook tanıtıldı! 1 yıl Asus'un beklenen anakartı göründü: Ryzen için Mini-ITX model 1 yıl YouTube'un iOS uygulamasına iMessage desteği geldi 1 yıl Snapchat bugüne kadar 150 binden fazla Spectacles sattı 1 yıl SpaceX, 48 saat içerisinde iki roket indirmeye hazırlanıyor 1 yıl Honda'dan afet kurtarma robotu 1 yıl Araç ruhsatını 2018'den itibaren emniyet değil noter verecek 1 yıl Kendi Google Street View aracınızı oluşturabilirsiniz 1 yıl Bazı AMD Ryzen 5 1600 işlemciler kutudan 8 çekirdekli çıkıyor 1 yıl X399 anakartları için ücretsiz NVMe RAID desteği geldi 1 yıl Gran Turismo Sport'un ücretsiz demosu 9 Ekim'de çıkacak 1 yıl Çerçevesiz ekran tasarımları maliyetleri arttırıyor 1 yıl YouTube’dan beyazperdeye: Oha Diyorum film fragmanı yayınlandı 1 yıl İnternet tarihinin en büyük siber saldırısı: 3 milyar Yahoo hesabının verileri sızdırıldı 1 yıl Apple, iPhone 8'deki cızırtılı ses sorununu giderdi 1 yıl Galaxy Note 8 kamera yetenekleri ile DxOMark'ın yeni lideri oldu 1 yıl Hepsiburada teklifleri değerlendirmek için Goldman Sachs'ı yetkilendirdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim