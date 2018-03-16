Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Lens artık iOS cihazlarda da kullanılabiliyor

Yapay zeka destekli özellikleriyle telefon kamerasını yönlendirdiğiniz nesne hakkında gerçek zamanlı bilgi veren Google Lens, iOS cihazlar için de kullanılabilir hale gelmeye başladı.
1 yıl
3,7b
1
10
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google yaklaşık 10 gün önce, sadece Pixel telefonlarında bulunan Lens özelliğini tüm Android cihazlar için Google Fotoğraflar uygulaması üzerinden kullanılabilir hale getirdi. Bunun sadece Android'e özgü bir özellik olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz zira arama devi Lens'i iOS kullanıcılarına da sunmaya başladı. Google, kademeli olarak yayılan özelliğin önümüzdeki haftaya kadar tüm cihazlarda kullanılabilir hale gelmesini umuyor.
Ayrıca Bkz. "Narcos dizisinin video oyunu 2019'da çıkacak"
Google Lens'i kullanarak kameranızı yönlendirdiğiniz nesneyle ilgili ayrıntılı bilgi edinebileceğiniz gibi fotoğraflarınız üzerinde farklı işlemler yapabilirsiniz. Örneğin bir kartvizit fotoğrafı çektiğinizde, kişinin telefon numarasını veya adresini kaydedebilirsiniz. Aynı şekilde merak ettiğiniz bir kitapla ilgili incelemeleri ve diğer ayrıntıları öğrenmek için Lens'i kullanabilirsiniz.

Fotoğraflarınızla etkileşimde bulunmanızı sağlıyor

Yapay zeka destekli bu özellik, çevrenizdeki yerler hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlayabildiği gibi ziyaret ettiğiniz müzedeki bir tabloyla ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmanıza da yardımcı oluyor. Ayrıca fotoğrafını çektiğinizi bitki veya hayvan hakkında sizi bilgilendirme kapasitesine de sahip. El ilanı veya etkinlik panosunda duyurulan etkinliği takviminize kolayca eklemenizi de sağlayabildiğini belirtelim.
Lens özelliğini kullanabilmeniz için öncelikle telefon veya tabletinizde Google Fotoğraflar uygulamasını açmanız gerek. Daha sonra bir fotoğraf seçip kare şeklindeki Google Lens simgesine dokunmanız yeterli. Yaklaşık bir saniyelik analizden sonra sonuç anında ekranınızda görüntülenecektir.

https://twitter.com/googlephotos/status/974400019800272896 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
xnoname 1 yıl en beğenilen JQKER
Android google’ın olduğu için olabilir mi
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
drjacob 1 yıl
google uygulamaları iOS 'da daha güzel çalışıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hannibal 1 yıl
Apple store da böyle bir uygulama Yok ki. Haber fake
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 1 yıl hannibal
Appleinsider bazi kullanicilara acildigini, tamamina acilmasinin bir haftayi bulacagini yazmis. Sen Turkiye account'u kullandigin icin gorememissindir. Amerika account'u olan birinin bakmasi lazim. iPhoneDo bir iki gune yayinlar.
appleinsider.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
obsesoz 1 yıl
sinemaya bununla gider elemanlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xnoname 1 yıl JQKER
İkiside muhtemelen aynı anda bitmiştir ama google play bakmadan her şeyi 2 3 saat sonra yayına alır apple store test eder güvenlik açığı arar beğenmediği şeyler olursa geliştiriciye geri yollar düzelt der günler hatta bazen haftalar sonra app store da indirime açar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JQKER 1 yıl xnoname
Sadece bu değil herşey. Dh uygulaması bile önce androide çıktı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlicanNalbat 1 yıl
Kendi işletim sistemlerine uygulama yazdıkları hslde stabil değil :) iOS’a çıksın deneriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xnoname 1 yıl en beğenilen JQKER
Android google’ın olduğu için olabilir mi
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JQKER 1 yıl
neden herşey önce Android e geliyor
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 yıl JQKER
Google'ın kendi uygulamasının önce Android'e gelmesinden doğal bir durum yok. DH'nın uygulamasının iOS'a 1-2 gün gecikmeli gelmesi, erken gelmesi bir şeyi değiştirmiyor. Eş zamanlı çıktılar sonuç olarak.
3-5 sene önceye kadar iOS'taki oyunlar Android'e yayınlanmıyordu bile. Bu yorumu neye dayanarak yaptın ki

Android'te korsan-apk kullanımının yaygın olması ve market gelirlerinin az olması sebebiyle çoğu oyun geliştiricisi ücretli oyunlarını iOS'a 1-2 ay önceden yayınlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3708 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, ios ve
7 etiket daha akıllı telefon kamera cep telefonu google lens Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Microsoft çevrimiçi oyun hizmeti hazırlıyor 1 yıl Güney Kore'de üç kripto para borsasına operasyon düzenlendi 1 yıl Samsung en büyük görüntü sensörü üreticisi olma yolunda 1 yıl Steve Jobs'un iş başvurusunda doldurduğu form 174 bin dolara satıldı 1 yıl 27 Mart tarihinde Apple eğitim odaklı bir etkinlik düzenliyor 1 yıl Samsung Galaxy S9+'ın kutusunu açtık, tam bir sanat eseri! 1 yıl Meizu Pro 7 Plus satışta! İşte Meizu Pro 7 Plus fiyatı 1 yıl Audi E-Tron'un satış fiyatı belli oldu 1 yıl Akıllı telefon büyüklüğündeki Sony MP-CD1 mobil projektör Türkiye'ye geldi 1 yıl BİM’de bu kez 3299TL’ye Galaxy Note 8 satışı var 1 yıl Avengers: Infinity War filminden muazzam bir fragman geldi 1 yıl Huawei P10 ve P10 Plus için Android Oreo güncellemesi başladı 1 yıl Volkswagen'den yeni Passat müjdesi, yakında geliyor 1 yıl Nano-tellerle mikro ölçekte rekor verimliliğe sahip nükleer füzyon oluşturuldu 1 yıl Uzayda 1 yıl geçiren astronotun DNA'sı mutasyona mı uğradı? İşte NASA'nın "ikizler deneyi" 1 yıl Walmart, otonom robot arılar için patent başvurusunda bulundu 1 yıl iPhone 8 Plus üretiminde kalitesiz parçalar kullanıldığı ortaya çıktı 1 yıl Avrupa Birliği teknoloji devlerinden 5 milyar euroya varan vergi alabilir 1 yıl İran'daki Apple kullanıcılarının App Store'a erişimi yasaklandı 1 yıl Facebook, Express Wi-Fi projesinin Android uygulamasını yayınlandı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google Lens artık iOS cihazlarda da kullanılabiliyor Sonraki Dünyanın en büyük jet motoru ilk test uçuşunu tamamladı 1 yıl Plants vs Zombies 2 oyununa yeni bir mod 1 yıl Ulefone Power 3S: 4 güne kadar pil ömrü, 4 telefonu aynı anda şarj edebilme 1 yıl Star Trek evreninin dili Klingon’u öğrenmek isteyenlere fırsat 1 yıl Yeni nesil Ford Focus Sedan göründü 1 yıl LG G7'de "çentik" kullanıcının tercihine göre kapatılabilecek 1 yıl Android Wear resmi olarak Wear OS oldu 1 yıl Ryzen 7 2700X, 1700X'ten %18 daha hızlı ve daha ucuza geliyor 1 yıl Narcos dizisinin video oyunu 2019'da çıkacak 1 yıl Sony Xperia XZ2 Pro iddiaları bitmedi 1 yıl Tüketicilerin korunması için geliştirilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi bu yıl faaliyete geçecek 1 yıl Intel silikon seviyesinde güvenlik sunmak için işlemcilerini yeniden tasarlıyor 1 yıl Fiziksel Bitcoin takasına dayalı vadeli işlem sözleşmeleri başlıyor 1 yıl İşte HTC U12+ hakkında tüm detaylar 1 yıl Samsung'un fabrikasında yaşanan elektrik kesintisi, SSD fiyatlarını yükseltebilir 1 yıl Spotify arayüzü yenileniyor: Yeni arayüzden görüntüler 1 yıl MacOS için harici ekran kartı desteği gelişmeye devam ediyor 1 yıl AMD, Athlon64 dönemindeki günlerine tekrar dönüyor: Pazar payı %50 arttı bile 1 yıl Blockchain şimdi de telekomünikasyon sektörünü değiştirmeye geliyor 1 yıl Ford, direksiyon simidinin yerinden çıkma ihtimaline karşı araç sahiplerini uyardı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim