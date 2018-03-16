Google Lens artık iOS cihazlarda da kullanılabiliyor

Google yaklaşık 10 gün önce, sadece Pixel telefonlarında bulunan Lens özelliğini tüm Android cihazlar için Google Fotoğraflar uygulaması üzerinden kullanılabilir hale getirdi. Bunun sadece Android'e özgü bir özellik olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz zira arama devi Lens'i iOS kullanıcılarına da sunmaya başladı. Google, kademeli olarak yayılan özelliğin önümüzdeki haftaya kadar tüm cihazlarda kullanılabilir hale gelmesini umuyor.

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Google Lens'i kullanarak kameranızı yönlendirdiğiniz nesneyle ilgili ayrıntılı bilgi edinebileceğiniz gibi fotoğraflarınız üzerinde farklı işlemler yapabilirsiniz. Örneğin bir kartvizit fotoğrafı çektiğinizde, kişinin telefon numarasını veya adresini kaydedebilirsiniz. Aynı şekilde merak ettiğiniz bir kitapla ilgili incelemeleri ve diğer ayrıntıları öğrenmek için Lens'i kullanabilirsiniz.

Fotoğraflarınızla etkileşimde bulunmanızı sağlıyor

Yapay zeka destekli bu özellik, çevrenizdeki yerler hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlayabildiği gibi ziyaret ettiğiniz müzedeki bir tabloyla ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmanıza da yardımcı oluyor. Ayrıca fotoğrafını çektiğinizi bitki veya hayvan hakkında sizi bilgilendirme kapasitesine de sahip. El ilanı veya etkinlik panosunda duyurulan etkinliği takviminize kolayca eklemenizi de sağlayabildiğini belirtelim.

Lens özelliğini kullanabilmeniz için öncelikle telefon veya tabletinizde Google Fotoğraflar uygulamasını açmanız gerek. Daha sonra bir fotoğraf seçip kare şeklindeki Google Lens simgesine dokunmanız yeterli. Yaklaşık bir saniyelik analizden sonra sonuç anında ekranınızda görüntülenecektir.

https://twitter.com/googlephotos/status/974400019800272896