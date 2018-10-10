Google, Lens'i Pixel 3 ve 3 XL'in kamerasına entegre etti

Arama devi Google, yapay zekâ ve görsel bilişim teknolojilerini bir araya getiren Google Lens özelliğini Pixel 3 ve Pixel 3 XL akıllı telefonlarının kamerasına yerleştirdi. Şirket yeni entegrasyonu bugün New York'ta düzenlediği etkinlikte duyurdu.

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Pixel 3 kullanıcıları kamera uygulaması aracılığıyla Google Lens'e kolayca erişebilecekler. Lens, Google'ın Pixel Visual Core yongası sayesinde kamera uygulamasında anında çalışabildiği gibi çoğu şey için veri bağlantısı gerektirmeyecek. Yani çevrimdışı durumda bile çalışabilecek.

Google Lens'i kullanarak fotoğraflarınız veya çevrenizdeki nesnelerle ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Yani telefonunuzun kamerasını kullanan görsel bir arama aracı olarak çalışıyor.

Google Lens sürekli gelişiyor

Örneğin, Google etkinlikte güneş gözlüğü aramak için Lens'i kullanan birisini gösterdi. Lens, gözlüklerin internet üzerinden nereden satın alınabileceğini ve satın alınabilecek benzer tarzdaki gözlükleri gösterebildi.

Google'ın genel anlamda Lens'i her zamankinden daha akıllı ve hızlı hale getirmeye çalıştığı anlaşılıyor. Lensi doğrudan kameraya yerleştirmenin ise hızlı ve kolay erişilebilir hale getirme adına son derece doğru bir hamle olduğu tartışılmaz.