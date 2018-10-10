Google, Lens'i Pixel 3 ve 3 XL'in kamerasına entegre etti

Haber Editörü
Arama devi Google, yapay zekâ ve görsel bilişim teknolojilerini bir araya getiren Google Lens özelliğini Pixel 3 ve Pixel 3 XL akıllı telefonlarının kamerasına yerleştirdi. Şirket yeni entegrasyonu bugün New York'ta düzenlediği etkinlikte duyurdu.Ayrıca Bkz. "Pixel 3 serisini akıllı ekrana dönüştürebilen Google Pixel Stand tanıtıldı"
Pixel 3 kullanıcıları kamera uygulaması aracılığıyla Google Lens'e kolayca erişebilecekler. Lens, Google'ın Pixel Visual Core yongası sayesinde kamera uygulamasında anında çalışabildiği gibi çoğu şey için veri bağlantısı gerektirmeyecek. Yani çevrimdışı durumda bile çalışabilecek.
Google Lens'i kullanarak fotoğraflarınız veya çevrenizdeki nesnelerle ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Yani telefonunuzun kamerasını kullanan görsel bir arama aracı olarak çalışıyor.
Google Lens sürekli gelişiyor
Örneğin, Google etkinlikte güneş gözlüğü aramak için Lens'i kullanan birisini gösterdi. Lens, gözlüklerin internet üzerinden nereden satın alınabileceğini ve satın alınabilecek benzer tarzdaki gözlükleri gösterebildi.
Google'ın genel anlamda Lens'i her zamankinden daha akıllı ve hızlı hale getirmeye çalıştığı anlaşılıyor. Lensi doğrudan kameraya yerleştirmenin ise hızlı ve kolay erişilebilir hale getirme adına son derece doğru bir hamle olduğu tartışılmaz.
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Ama en büyük sorun arıza yaşadığınızda tamir edecek usta bulmak, bulsan da arızalı parçayı bulamıyorum. Cihazıma su girdi, usta suyu çekti düzeltti, bu kez şarj yuvasında sorun yaşadım, önce şarj etmedi, sonra ona baktırdım, bu kez hızlı şarjı kesti yavaş şarj yapıyor. Ona katlandık derken arka kamera gitti. Şimdi kime götürsem amerikaya gönder orada yapsınlar diyip suratlarını dönüyorlar.
Yani cihaz şöyle oldu bende, kullan at cihaza döndü. Bu tür durumlarda keşke almasaydım diyorsun.
Alınıcaksa bir cihaz illa ya resmi yada paralel ithalat olanını almak lazım. Çünkü paralelde olsa garanti karşılamasa da en azından elinde parçası olurda parasına katlanır yaptırırsın cihazı. Ama parça yoksa isterse 10000 liralık cihaz olsa arıza yapınca beş para etmez hale geliyor.
Bu tur cihazlari yurtdisina cikiyorsaniz tercih edin derim veya tanidiginiz biri duzenli yurtdisina cikiyorsa alinabilir.
Turkiye ye keske gelse :/
Ama Nexus ve Pixel cihazlarin yedek parcalari kendiniz pekala alip ta yapabilirsiniz . Google telefonlari kolay onarilabilir olmalari ile bilinirler. Su degmisse garantisi bitmistir. Ekrani problemli olanlardan oturu Amerika dan alinma Pixel 2 ve Pixel 2 XL lerde genel olarak garantisi 1 yil degil 2 yil olmustur. Bence cihazi yetkili yurtdisina yaptirin boylece 2 yil fiziksel garantiniz de devam etmis olur.
Project Treble ile Android 11 i bile kolaycana port edilebilecek olacaktir. Pixel 3 lerin hepsi 4 GB RAM li olmasi kamerasi esasli gelistirilmemis olmasi 4K da 60 FPS kayit imkani islemcisi destekliyorken 4K da 30 FPS de kalmasi vs elimizdeki Pixel 2 XL guncel bir cihaz olmasi kamerasi da malum detaylarda vs ustun olmasi ile her acidan populerligini guncelliligini de koruyacaktir.
Bence yurtdisinda yetkili servislerde yaptirin. Onarim maliyeti fazla cikarsa da elbette bir anlami yoktur . Suya girince bildigim kadariyla ekran dahil bircok parcasi er yada gec sorun cikartacaktir.
Garantili almis olsaydiniz bile emin olun onarim bedeli Turkiye de resmi garantili olsa idi yurtdisindakinden misli ile pahali yaptirmis olurdunuz Turkiye de :/ . Ornekleri etrafimizda coktur :/
Pixel 2 XL cihazima yukledim tum ayarlari sorunsuz calismakta indirmek isteyen yukardaki direk linkinden indirrebilir beklemeden :)
apkmirror.com/...
Google Camera 6.1
RAW ham SIKISTILMADAN VERI KALITE KAYIPSIZ halde resmi olarak ta sonunda gelmis :)