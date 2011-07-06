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Google Maps 5.7 yayınlandı; 400+ şehirde toplu taşıma desteği, daha gelişmiş navigasyon

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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Google Maps 5.7 yayınlandı; 400+ şehirde toplu taşıma desteği, daha gelişmiş navigasyon
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2009 yılından bu yana adım adım navigasyon desteği sunan Google Maps, yayınlanan son güncelleme ile dünyanın 400 büyük şehrinde özellikle toplu taşıma araçlarını kullanan kullanıcılara çok daha gelişmiş bir navigasyon hizmeti sunmaya başlıyor.

Google Maps 5.7, daha gelişmiş arama sonuçları ve Places gibi iyileştirmelere sahip olsa da, uygulamanın en dikkat çeken özelliği, haberin başında da belirttiğimiz gibi, toplu taşıma sistemlerine verdiği destek. Alıştığımız navigasyon sistemlerindeki bir yerden bir yere yol tarifinin yanı sıra Google Maps 5.7, kullanıcılara hedeflerine ulaşabilecekleri toplu taşıma araçlarının ayrıntılı şekilde sunuyor. Kullanıcılar, toplu taşıma aracının geliş saatinden, hedefe varış saatine kadar birçok önemli bilgiye Google Maps üzerinden ulaşabilirken; araca binmeleri halinde bulundukları durakları telefonlarının ekranlarında görüntüleyebiliyorlar. Hedefe ulaşıldığında ise Google Maps, kullanıcılara inmeleri gerektiğini bildirim olarak aktarabiliyor.

En dikkat çeken özelliğinden kısaca bahsettiğimiz Google Maps 5.7'nin öne çıkan diğer özellikleri şöyle;

  • Navigasyon için daha gelişmiş güç yönetimi
  • Galeri olarak Place sayfalarının fotoğraflarını görüntüleyebilme
  • Çevrimdışı gösterim için haritaları bölge bölge kaydedebilme
  • Önceki yol tarifleri ve ziyaret edilmiş Place sayfalarını temel alan daha gelişmiş arama önerileri
  • Güncel yön tarifi deneyimi ile daha az tıklama ile yol tarifi alabilme


Google Maps 5.7 yayınlandı; 400+ şehirde toplu taşıma desteği, daha gelişmiş navigasyon
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DH Misafiri 8 yıl
birde bu ozellikleri turkiyede kullanabilseydik cok guzel olacakti. toplu tasima tarifleri turkiyede calismiyor.
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ayanozer 8 yıl
Offline harita görüntüleyemediğim için uygulamayı telefondan silmiştim sağolsunlar akıl edebilmişler sonunda
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TIGERSHARK 8 yıl
bu maps sadece android telefonu olanlar yararlanabiliyor degilmi ? Bende javalı telefon var sayfasından 2.3.2 surumunden ustunu bulamadım
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ManoMachine 8 yıl
sonunda adam gibi bir off-line harita desteği geldi, güzel oldu. denedim gayet de güzel çalışıyor.
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smart1978 8 yıl
Bariz belli zaten...

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asiboldon 8 yıl
Bu toplu taşıma araçları olayı Türkiye'de geçerli mi? Bilen var mı?
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DH Misafiri 8 yıl
Hem "kare" hem de "bar" kod olmaz. Ya barkoddur yada karekod...
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smart1978 8 yıl
Kare barkoda gerek yoktu... Zaten cihaz internete bağlandığında kendiniz de güncelleyebiliyorsunuz...
Offline iyi olmuş... Herseferinde aynı bilgilerin internetten yüklenmesi sona ermiş oldu...
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