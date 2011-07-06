Google Maps 5.7 yayınlandı; 400+ şehirde toplu taşıma desteği, daha gelişmiş navigasyon

2009 yılından bu yana adım adım navigasyon desteği sunan Google Maps, yayınlanan son güncelleme ile dünyanın 400 büyük şehrinde özellikle toplu taşıma araçlarını kullanan kullanıcılara çok daha gelişmiş bir navigasyon hizmeti sunmaya başlıyor.

Google Maps 5.7, daha gelişmiş arama sonuçları ve Places gibi iyileştirmelere sahip olsa da, uygulamanın en dikkat çeken özelliği, haberin başında da belirttiğimiz gibi, toplu taşıma sistemlerine verdiği destek. Alıştığımız navigasyon sistemlerindeki bir yerden bir yere yol tarifinin yanı sıra Google Maps 5.7, kullanıcılara hedeflerine ulaşabilecekleri toplu taşıma araçlarının ayrıntılı şekilde sunuyor. Kullanıcılar, toplu taşıma aracının geliş saatinden, hedefe varış saatine kadar birçok önemli bilgiye Google Maps üzerinden ulaşabilirken; araca binmeleri halinde bulundukları durakları telefonlarının ekranlarında görüntüleyebiliyorlar. Hedefe ulaşıldığında ise Google Maps, kullanıcılara inmeleri gerektiğini bildirim olarak aktarabiliyor.

En dikkat çeken özelliğinden kısaca bahsettiğimiz Google Maps 5.7'nin öne çıkan diğer özellikleri şöyle;

Navigasyon için daha gelişmiş güç yönetimi

Galeri olarak Place sayfalarının fotoğraflarını görüntüleyebilme

Çevrimdışı gösterim için haritaları bölge bölge kaydedebilme

Önceki yol tarifleri ve ziyaret edilmiş Place sayfalarını temel alan daha gelişmiş arama önerileri

Güncel yön tarifi deneyimi ile daha az tıklama ile yol tarifi alabilme