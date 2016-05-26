Google Maps'e yeni reklamlar ekleniyor

Amerikalı internet devi Google, popüler navigasyon ve harita servisi Google Maps'teki reklam sistemini yeniliyor. Reklam verenlerin daha fazla mobil kullanıcıya ulaşmasını amaçlayan Google, harita servisinde mobil kullanıcılara yönelik yeni bir reklam sistemi devreye sokacak. Bu yeni sistemin devreye girmesi ile birlikte Google Maps'teki reklamların sayısı önemli ölçüde artacak.

Konum odaklı mobil aramaların diğer mobil aramalara kıyasla yüzde 50 daha hızlı arttığını açıklayan Google, bu yüzden Google Maps'in daha fazla reklam vermek için ideal bir platform olduğunu belirtti. Google Maps'taki bu yeni reklamlar kullanıcıları rahatsız etmeyecek şekilde gösterilecek.

Reklam verenlerin mekanları, harita üzerinde öne çıkarılmış noktalar olarak yer alacak. Örneğin siz navigasyon modunda yol alırken reklamı verilen bir mekanın yakınından geçerseniz, haritanızda o mekanın logosu belirecek. Hem reklam kutucukları, hem de harita üzerinde öne çıkarılmış noktalar mor renkte olacak. Böylece kullanıcılar hangi noktaların reklam olduğu için öne çıkarıldığını bilecekler.

Google tarafından düzenlenen ilk testler, bu yeni reklam sistemi ile birlikte kullanıcıların reklama tıklama oranının yüzde 20 arttığını gösterdi.

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/more-ads-are-coming-to-google-maps-1322084