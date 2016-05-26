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Google Maps'e yeni reklamlar ekleniyor

Google Maps'teki reklamların sayısı önemli ölçüde artacak, ancak yeni gelen reklam sistemi ile birlikte bu reklamlar kullanıcıları rahatsız etmeyecek şekilde harita üzerinde gösterilecek.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Amerikalı internet devi Google, popüler navigasyon ve harita servisi Google Maps'teki reklam sistemini yeniliyor. Reklam verenlerin daha fazla mobil kullanıcıya ulaşmasını amaçlayan Google, harita servisinde mobil kullanıcılara yönelik yeni bir reklam sistemi devreye sokacak. Bu yeni sistemin devreye girmesi ile birlikte Google Maps'teki reklamların sayısı önemli ölçüde artacak.
 Konum odaklı mobil aramaların diğer mobil aramalara kıyasla yüzde 50 daha hızlı arttığını açıklayan Google, bu yüzden Google Maps'in daha fazla reklam vermek için ideal bir platform olduğunu belirtti. Google Maps'taki bu yeni reklamlar kullanıcıları rahatsız etmeyecek şekilde gösterilecek.
Reklam verenlerin mekanları, harita üzerinde öne çıkarılmış noktalar olarak yer alacak. Örneğin siz navigasyon modunda yol alırken reklamı verilen bir mekanın yakınından geçerseniz, haritanızda o mekanın logosu belirecek. Hem reklam kutucukları, hem de harita üzerinde öne çıkarılmış noktalar mor renkte olacak. Böylece kullanıcılar hangi noktaların reklam olduğu için öne çıkarıldığını bilecekler.
Google tarafından düzenlenen ilk testler, bu yeni reklam sistemi ile birlikte kullanıcıların reklama tıklama oranının yüzde 20 arttığını gösterdi.

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/more-ads-are-coming-to-google-maps-1322084 Yorum Yaz
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Pi 2 yıl en beğenilen
Allahin aclari
Su gogili her ne kadar kullansam ve sevsem de saglam bir rakibi olmasini istiyorum. Iyice simariyorlar. Ne de olsa rakip yok. Yutuba reklam koydular tamam. Tutup bir de halihazırda oynayan videoda reklam mi olur yahu
Iyice soku cikmaya basladi her seyin
Allahin aclariSu gogili her ne kadar kullansam ve sevsem de saglam bir rakibi olmasini istiyorum. Iyice simariyorlar. Ne de olsa rakip yok. Yutuba re...
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JavaSpecialist 2 yıl
Pi
Allahin aclari
Su gogili her ne kadar kullansam ve sevsem de saglam bir rakibi olmasini istiyorum. Iyice simariyorlar. Ne de olsa rakip yok. Yutuba reklam koydular tamam. Tutup bir de halihazırda oynayan videoda reklam mi olur yahu
Iyice soku cikmaya basladi her seyin

neyden para kazanıcak reklam koymazssa hayrınamı yapıyo sanıyosun
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Hesap001 2 yıl
Reklam olsun olmasınada youtube da sadece para kazamak icin kullananlardan nefret ediyorum. #Video ileri geri sarma cubuğunun her yeride sarı cizgili olanlar
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sezgin.sezai 2 yıl
Ben reklam veren olsam böyle bir işe girişmen markayı daha çok itici kılan birşey
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alemburda34 2 yıl
Parasi neyse vereyim reklam gostermesinler reklamsiz versiyonu olmali yada here ile yola devam...
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V4LKyR 2 yıl
Eh, DH'e de hak vermek lazım, çünkü TEK GELİR KAYNAKLARI bu reklamlar. (öyle olduğunu düşünüyorum) Bir sürü adam çalışıyor DH'de.
Son kullanıcıya da hak vermek lazım çünkü HERKES REKLAMLARI GÖRMEK ZORUNDA DEĞİL.
Aradaki dengeyi kurmak gerek.
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kadirirdem 2 yıl
bu reklam tipi gıcık değil en azından yardımda edici :)
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yoksulseytan22 2 yıl
Google maps ta reklam olduğunu yeni öğrendim. O kadardır kullanıyorum hiç farketmemişim. Vayy anasını yav!
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Pi 2 yıl en beğenilen
Allahin aclari
Su gogili her ne kadar kullansam ve sevsem de saglam bir rakibi olmasini istiyorum. Iyice simariyorlar. Ne de olsa rakip yok. Yutuba reklam koydular tamam. Tutup bir de halihazırda oynayan videoda reklam mi olur yahu
Iyice soku cikmaya basladi her seyin
1 Yanıt Yanıtla +5
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Das Boot 2 yıl Pi
Bedavaya adam niye hizmet versin sana
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