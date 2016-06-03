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Google Maps’in en yeni özelliklerini ilk deneyen siz olun!

Google, harita uygulamasının yeni sürümlerini ilk deneyen olmak isteyen Android kullanıcılarına özel yeni bir dönemi başlattı. Beta programının detayları ve katılma koşulları yazımızda:
2 yıl
9,9b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Google Maps’in en yeni özelliklerini ilk deneyen siz olun!
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Popüler mobil uygulama geliştiricileri yazılımların beta aşamasındaki yeni sürümlerini kullanıcıların deneyimleyebilmesi adına Google Play Store test programını aktif olarak kullanmaya başladı. Kısa bir süre önce Whatsapp’ın başlattığı ve ciddi bir kitleye ulaştığı beta programına şimdi de Google Maps başlıyor.

Test programına katılan kullanıcılar, Google Maps’in 9.27 sürümünden itibaren yeni güncellemeleri ilk deneyen olma şansına kavuşuyor. I/O geliştiriciler konferansında beta programını Google Play Store içerisine entegre eden ve test kullanıcılarına doğrudan mağaza arayüzünden ulaşabilme imkanı tanıyan Google böylelikle bu özellikleri ilk deneyenlerden oluyor.

Beta programına katılmak için yapmanız gerekenler de son derece basit. Burada yer alan bağlantıdan “Test Kullanıcısı Ol” butonuna tıklayarak süreci başlatabilirsiniz. Bunun sonrasında o hesaba bağlı tüm telefonlarda Haritalar uygulamasının test sürümleri güncelleme olarak telefona yüklenebilir olacak. Eğer otomatik güncellemeler açıksa bu güncellemeleri elle yapacağınız ilk güncellemenin sonunda otomatik olarak almaya başlayacaksınız. 


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Red_devil33 2 yıl en beğenilen
Kısaca kobay arıyoruz deseler ya
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Barni Moloztaş 2 yıl
Olabilir
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atisaca283 2 yıl
Zoom yapılınca bulanıklaşmasının nedenini türkiye'deki bombalama olaylarına bağlıyorum uydudan bakılıp eylem için yer tespiti yapılamasın diye
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engins 2 yıl
Eskiden görebildiğimiz detaylar şimdi görünmüyor. Zoom yapılamıyor, bulanıklaşıyor. Neyse ki Yandex var.
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Deleted_User-04 2 yıl
normal uygulamayı düzelttiler de bu kusur kaldı
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Red_devil33 2 yıl en beğenilen
Kısaca kobay arıyoruz deseler ya
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