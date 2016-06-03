Google Maps’in en yeni özelliklerini ilk deneyen siz olun!

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Popüler mobil uygulama geliştiricileri yazılımların beta aşamasındaki yeni sürümlerini kullanıcıların deneyimleyebilmesi adına Google Play Store test programını aktif olarak kullanmaya başladı. Kısa bir süre önce Whatsapp’ın başlattığı ve ciddi bir kitleye ulaştığı beta programına şimdi de Google Maps başlıyor.

Test programına katılan kullanıcılar, Google Maps’in 9.27 sürümünden itibaren yeni güncellemeleri ilk deneyen olma şansına kavuşuyor. I/O geliştiriciler konferansında beta programını Google Play Store içerisine entegre eden ve test kullanıcılarına doğrudan mağaza arayüzünden ulaşabilme imkanı tanıyan Google böylelikle bu özellikleri ilk deneyenlerden oluyor.

Beta programına katılmak için yapmanız gerekenler de son derece basit. Burada yer alan bağlantıdan “Test Kullanıcısı Ol” butonuna tıklayarak süreci başlatabilirsiniz. Bunun sonrasında o hesaba bağlı tüm telefonlarda Haritalar uygulamasının test sürümleri güncelleme olarak telefona yüklenebilir olacak. Eğer otomatik güncellemeler açıksa bu güncellemeleri elle yapacağınız ilk güncellemenin sonunda otomatik olarak almaya başlayacaksınız.