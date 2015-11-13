Google Maps’ten iOS kullanıcılarına güzel haber

Küresel ölçekte kullanıma sunduğu bir çok popüler hizmeti ülkemizde bazen yasal zorluklar bazen de yetersiz alt yapı gibi konular nedeniyle ya kullanıma sunmayan ya da gecikmeli olarak Türk tüketicisi ile buluşturan Google, sonunda yıllardır beklenen Google Maps uygulamasını Türkiye AppStore’una gönderdi.

Aşağıdaki bağlantılardan iOS ve Android için Google Maps’i indirebilirsiniz. Peki siz çevrimiçi veya çevrimdışı hangi navigasyon yazılımını kullanmayı tercih ediyorsunuz?

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Türkçe olarak sesli ve görüntülü navigasyon yapabilen uygulama, trafikbilgisini de aktarıyor. Bu arada trafik bilgileri tüm Google Maps kullanıcılarının kullanım istatistikleri ve çeşitli yerel trafik kameralarından derlenen yoğunluk bilgisi ile harmanlanarak ekrana getiriliyor. Dolayısıyla kullanım sayısı arttıkça isabet oranı da paralel olarak artacaktır.Android kullanıcılarının da yeni güncellemeyi yükleyerek şayet mevcut değilse sesli navigasyon ve trafik bilgisi gibi değişikliklerden faydalanmaya başlayabiliyor. Özellikle Apple Maps ve Yandex Navigasyon iOS kullanıcıları arasında bir hayli popülerdi. Google Maps’in gelişi ile birlikte diğer iki seçenek için işler zamanla tersine dönebilir.