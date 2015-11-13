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Google Maps’ten iOS kullanıcılarına güzel haber

Google Maps için uzunca bir süredir beklenen iOS güncellemesi sonunda yayınlandı. iOS için Google Maps sonunda sesli ve görüntülü navigasyon yapabiliyor. İndirme bağlantısı ve detaylar yazımızda
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Google Maps’ten iOS kullanıcılarına güzel haber
Küresel ölçekte kullanıma sunduğu bir çok popüler hizmeti ülkemizde bazen yasal zorluklar bazen de yetersiz alt yapı gibi konular nedeniyle ya kullanıma sunmayan ya da gecikmeli olarak Türk tüketicisi ile buluşturan Google, sonunda yıllardır beklenen Google Maps uygulamasını Türkiye AppStore’una gönderdi.

Türkçe olarak sesli ve görüntülü navigasyon yapabilen uygulama, trafikbilgisini de aktarıyor. Bu arada trafik bilgileri tüm Google Maps kullanıcılarının kullanım istatistikleri ve çeşitli yerel trafik kameralarından derlenen yoğunluk bilgisi ile harmanlanarak ekrana getiriliyor. Dolayısıyla kullanım sayısı arttıkça isabet oranı da paralel olarak artacaktır.

Android kullanıcılarının da yeni güncellemeyi yükleyerek şayet mevcut değilse sesli navigasyon ve trafik bilgisi gibi değişikliklerden faydalanmaya başlayabiliyor. Özellikle Apple Maps ve Yandex Navigasyon iOS kullanıcıları arasında bir hayli popülerdi. Google Maps’in gelişi ile birlikte diğer iki seçenek için işler zamanla tersine dönebilir.

Aşağıdaki bağlantılardan iOS ve Android için Google Maps’i indirebilirsiniz. Peki siz çevrimiçi veya çevrimdışı hangi navigasyon yazılımını kullanmayı tercih ediyorsunuz?
 

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alemburda34 3 yıl
Tercih ettiklerim:
Here (kesinlikle cevrimdisi harita)
Yandex (bolgesel cevrimdisi harita)
Bence Google son zamanlarda ozellikle Turkiye harita servislerinde yaptigi yenilikler yandex'in sayesinde oldu.
Bakti kullanicilar Yandex'e kayiyor, birer birer eksik servisleri sunmaya basladi. Demekki illa bir rakip gerekiyormus.
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Teufel 3 yıl
Güncellemeler de çıkmıyor ama kullanan var mı acaba ?
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cesur0606 3 yıl
Neden ios kullanıcıları başlığı anlayamadım.. daha önemli bir yol katedildi sesli navigasyon özelliği açıldı ülkemize son sürüm ile birlikte sadece 1 eksik kaldı çevirim dışı harita kaydetme
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Turkforce 3 yıl
Apple'ın tarih öncesi haritaları, Yandex'in yanlış adrese götürmelerinde kurtulurum umarım. Yıllar sonra nasıl oldu da tekrar açıldı hayret..
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maximus8282 3 yıl
Nokia Here başkasına gerek yok.
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cesur0606 3 yıl
En sonunda yani
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scoopi 3 yıl
hele sükür. gerci usa hesabıyla indirebiliyorduk önceden
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bayugur 3 yıl
App store linki çalışmıyor.
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ahmet. 3 yıl bayugur
Bir problem görünmüyor.
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Patren 3 yıl
tabiki çevrimdışı navigasyon her an interneti bulamıyoruz
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WB 3 yıl
Ati alan uskudari gecti, yandex suan 1 numarali tercihim
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chetyner 3 yıl
Here akar
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Ryso 3 yıl
Google maps yerine apple kendi haritalarını kullanıma koyduğundan beri o hantal ve yol yordam bilmez uygulama çok şey katetti. Ha buna rağmen google yerine geçer mi, tabikide hayır..
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