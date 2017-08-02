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Google Nearby 2.0 ile daha büyük bir potansiyel sunuluyor

Yakınlardaki Android cihazların veya mekanların etkileşime geçmesini sağlayan Google Nearby, yeni versiyona terfi etti. Google daha iyi bir potansiyelin ortaya çıktığını ifade ediyor.
1 yıl
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1
2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın 2014 yılın kullanıma sunduğu ve Android cihazların yakınlarındaki diğer cihazlarla veya mekanlarla etkileşim içerisinde olmasını sağlayan Nearby hizmeti yeni versiyona terfi etti. Google yeni versiyonun çok daha büyük bir potansiyel taşıdığını ifade ediyor.

Daha fonksiyonel

Google Nearby ilk etapta yakınına geldiğiniz mekanların uygulamalarını veya web sitelerini bildirim olarak tavsiye eden bir hizmetti. Sonrasında uyumlu bir uygulama varsa yakındaki mekana göre bildirim de atmaya başlamıştı. Google Nearby 2.0 ile fonksiyonelliği oldukça gelişiyor.

Google’ın açıklamasına göre örneğin rezervasyon yaptığınız otel odasına yaklaştığınızda belirlediğiniz seviyede sıcaklığı ayarlayabiliyor. Veya kendisine ait bir park yeri olan sürücü, buradan ayrılırken yakınlardaki sürücülere burasını tavsiye edebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Google Anlık Arama özelliği kaldırıldı"

Google Nearby çalışmak için Bluetooth, GPS, WiFi, mikrofon gibi alıcılarla sürekli tarama yapıyor. Yeni versiyonda ise sistemin internete bağlanmadan da çalışabileceği ifade ediliyor. Yeni versiyonu kullanabilmek için Google Play Hizmetleri’nin 11 numaralı sürümüne sahip olmak yeterli.

Google yeni versiyonun yaygın kullanılabilmesi için ortaklıklar yapmaya başladı. The Weather Channel yakın zamanda ilgili bölgedeki kullanıcılara daha iyi hava durumu uyarıları gönderebilecek. Gameinsight yakınlarda daha doğru bir şekilde oyun arkadaşı arayabilecek veya Android TV platformu yakındaki ikinci ekrana görüntüyü aktarabilecek. Tüm bunlar geliştiricilerin yaratıcılığına bağlı.

 

https://www.androidheadlines.com/2017/07/google-announces-2-0-version-nearby-connections.html Yorum Yaz
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alemburda34 1 yıl en beğenilen
"Google Nearby çalışmak için Bluetooth, GPS, WiFi, mikrofon gibi alıcılarla sürekli tarama yapıyor. Yeni versiyonda ise sistemin internete bağlanmadan da çalışabileceği ifade ediliyor."
Yuh resmen 7/24 takip sistemi yapmislar.
"Google Nearby çalışmak için Bluetooth, GPS, WiFi, mikrofon gibi alıcılarla sürekli tarama yapıyor. Yeni versiyonda ise sistemin internete bağlanmadan da çalışa...
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alemburda34 1 yıl en beğenilen
"Google Nearby çalışmak için Bluetooth, GPS, WiFi, mikrofon gibi alıcılarla sürekli tarama yapıyor. Yeni versiyonda ise sistemin internete bağlanmadan da çalışabileceği ifade ediliyor."
Yuh resmen 7/24 takip sistemi yapmislar.
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LambayaFunfDe 1 yıl
ne ka güzel
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