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Google Nexus 4 ile 4G LTE iletişim teknolojisi kullanılabiliyor

6 yıl
4,3b
1
25
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Detaylı incelemeler sonucunda atıl durumda bir 4G LTE çipine sahip olduğu ortaya çıkan Nexus 4, gerçekten bu iletişim teknolojisini destekliyor olabilir. LG Optimus G'nin baskılı devre kartlarını kullanıyor oluşu sebebiyle bu donanımı içerdiği bilinen cihazın yalnızca çift taşıyıcılı HSPA+ ve altındaki teknolojileri kullanabileceği resmi basın duyurusunda belirtilmişti. Google'ın dördüncü akıllı telefonunun gerekli tüm donanımları içermediği yetkililer tarafından açıklanmış olsa da Kanadalı cihaz sahipleri 4G LTE'ye erişmeyi başarmış.
AWS olarak da bilinen 1700MHz ve 2100MHz frekanslarını kapsayan Bant 4 spektrumundan faydalanan Kuzey Amerikalı kullanıcılar, ulaştıkları hızları xda-developers forumundan paylaştıkları ekran görüntüleri ve bazı videolarla gözler önüne sermişti. Bu frekans bandı üzerinden hizmet veren Kanada'nın Bell Mobility, Rogers Wireless ve TELUS Mobility operatörlerinin 4G LTE ağlarına bağlanarak sağlıklı bir biçimde veri alışverişi gerçekleştiren birçok Nexus 4 sahibi, deneyimlerini paylaşarak bu fonksiyonun gerçekten erişilebilir olduğunu gözler önüne serdi. 
A.B.D'nin bazı bölgelerinde AWS spektrumuyla hizmet veren AT&T, MetroPCS, Cricket Wireless ve T-Mobile'ın şimdilik 4G için olmasa da kullandığı frekanslara E960 model numaralı LG Nexus 4 ile bağlanmak mümkün olacak. 75Mbps indirme hızına kadar çıkabileceği tahmin edilen akıllı telefonun bu özelliğini aktif hale getirmek için arama bölümünden *#*#4636#*#* karakterlerin tuşlayarak ulaşılacak pencereden Testing menüsüne girip GSM only veya WCDMA olarak ayarlı varsayılan iletişim tipinin LTE şeklinde değiştirilmesi ve önyüklü gelmediyse operatöre uygun APN ayarlarının yapılması gerekiyor. Böylece 4G'nin en yaygın olduğu Kuzey Amerika'da birçok Nexus 4 sahibi bu yeni nesil teknolojiden faydalanabilecek.
Gerekli anten ve enerji amfisine sahip olmadığı için diğer spektrumlarla kullanılamayan Google Nexus 4'ün nasıl mevcut çip ile 4G'den yararlanabileceğine dair ayarlar ve mobil veri alışverişi test sonuçlarına aşağıdaki videolardan ulaşabilirsiniz.
.

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2007943 Yorum Yaz
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20likcivi 3 yıl
yav konu hort olacakda şimdi bize daha yeni geldii bu 4G zımbırtısı geçen var mı işe yarayan?
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Litminov 6 yıl
Artık yeni çıkan üst sınıf akıllı telefonların hepsinde olması gerek. Bu çok büyük bir eksi olur belki bizim için değil ama diğer ülkeler için.
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DeLiCe_DoLuCa 6 yıl
İçindeki yonga baskısı Optimus G ile aynı yapıya sahip olduğu için dijital olarak LTE sinyalini göndermesini doğru yazılımla söyleyebilirsiniz. Ancak bu veriyi işleyecek ve sözünü dinyelip o sinyali gerçekten üretecek bir antenin -ve de onu destekleyecek kadar elektriksel gücün- olmadığını LG açıkladı. Pil ömrünü uzatmak için "en fazla" 42 Mbps'yi destekleyen bir 3G tipi anten var. Buna da kimsenin lafı olmamalı zaten
.. 42 Mbps'yi bizim ülkede kim kaybetti de biz bulduk..

LTE sadece Amerika'da kullanılıyor ve enerji tüketimi çok daha yüksek. En basitinden kocaman piliyle 9.5 saat 3G performansı sunan Motorola Xoom tablet bile LTE çipi takılınca 7 saati geçemiyor. Düşük tüketim ile dünyanın her yerinde en yüksek performansı vaadeden bir anten bence çok akıllıca bir seçim olmuş. Hem artık her kıtaya farklı yonga ile ürün üretme faslını da kapatıyor Android'li cihaz üreticileri. Bu da yazılım düynası için büyük kolaylık.
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gs09gs09 6 yıl
yaw kim çıkardı 3g miz hızlı tuturmuşlar bir :D 4G 21 MBS hız gördüm ben almanyada 3g de bu hızı geçebilen varsa helal olsun ne diyim :D
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saylia 6 yıl
mfs776
saylia
aceleciburak
saylia
aceleciburak
saylia
aceleciburak yerli Nexus 4 incelemesi için shiftdelete.net/... zaman içerisinde de DH den tıpkı Lumia 920 de olduğu gibi bir inceleme gelecektir o gelene kadar idare etmek lazım bu inceleme ile ...
yuh faydali olayim demissin ama, dh ye cok ayip etmissin. her ne kadar idare edelim demis olsanda ayip, kendi fikrim. dh ile sdn düsman olduklari icin degil ama etik degil, zira zaten teknoloji meraklilari neyin nerede oldugunu ve hangi sitelerin takip edilecegini biliyor. benimde yer imlerimde kayitli, ama dedigim gibi saygisizlik, etik degil.
Lumia 920 deki gibi 1 saat 16 dk lık inceleme nerede var DH haricinde yok ki bu konuda bazen eleştirsemde DH en kaliteli incelemeyi yapar bunu teknolojiye meraklı herkes biliyor ... linki paylaşmamdaki ama sadece habedar etme amaçlı etik olup olmama durumunu tartışmam... softpedia//Fudzilla//Techpowerup//gsmarena/phonearena vb... sitelerden de link paylaşmayalım ... birilerini düşman belirlemek yada kafamızdan uydurmak bize düşmez bu forumu inceleyen insanlar var sonuçta eğer etik dışı bir durum varsa zaten uyarıp sileceklerdir ... bu arada düşman oldukları ne malum iki sitenin editörleride aynı lansmanlara basın toplantılarına katılıp mutlaka karşılaşıp selamlaşıyorlar kanlı bıçaklı değiller elbet ... rakip siteler ama düşman siteler değil bunu karıştırmamak lazım ... Fenerbahçeliyim ama bir Galatasaraylı benim düşmanım değil sadece tutuğum takımın ezeli rakibinin taraftarı ... bu açıdan bakmak lazım ...
kusura bakmada sen benim yazimi anlayarak okuduguna emin misin, düsman olduklari icin paylasilmaz demiyorum, düsman degiller ama yinede etik degil diyorum, ilk önce dinlemeyi ögren denilir ya, ilk önce okumayi anlamayi ögren. diger mevzu da o saydigin siteler yabanci siteler, beni benim köyümdekiler ilgilendirir. yaziyi anlayamadigina göre, ayip ve etigi de ayiramayacaksin anlasilan. senin yaptigin,arabadan misal verirsek, opel servisine reno arabani götürmüs gibi. yada opel fabrikasinda reno arabalrini methetmek, tesbihi anlamissindir insallah, yoksa yine cikip laf olsun diye reno fransiz arabasi zaten almam ki diyebilirsin. son olarak da, bu sitelere girenler engadget, sdn, chip, phone house gibi siteleri dolasirlar.
bende şunu diyorum ayıp ettiysem bunu dile getirecek sen değilsin DH nin yetkilileri sen yükümlü değilsin eleştirip geçersin ... DH yetkilileri uyarı verir gerekiyorsa yorumumu siler ben sana değil onlara tabiyim ... beni onlar bağlar ... ayrıca takmışşın ağzına bir etik etik etik lisede felsefe dersini yeni gören insan ancak bu kadar söyler ... renault yerine reno yazıyorsun ama etik yerine niye ahlak yazmıyorsun ... etik yerine ahlak yada ahlaki kelimesini kullanman daha yerinde olur ...
yok daha neler, bide editörler cikip sana mi satasacak, cahille tartisilmaz, daima hakli cikar,bende elestirdim zaten, savas acmadim. etik yerine uygun degil diyebilirim, kullanacagim kelimeyi sana sormam, sen alman gerekeni al, ahlakii degil biraz agir, sonucta dini bisey degil. fransizca oldugu icin reno diyoruz, okundugu gibi yaziyoruz, resmi bi yazi degil bu, gabavetini kelime oyunlariyla gizleyemezsin. lafin tamami deliye söylenir.
editörlerin işi o zaten, uygunsuz yorumları görüp kaldırmak kullanıcı durumu tekrarlarsa uyarı vermek yani bunu tartışmak üyelere düşmez daha fazla alıntılayıp linki çoğaltıyorsunuz şu anda

komik cocuklar :) vesselam.
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FERFEROS 6 yıl
kcankaynak
Keşke gizli saklı bi yerlerinde 16 GB daha hafıza bulsalar işte o zaman süper olur :D



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depeche35 6 yıl FERFEROS
FERFEROS

kcankaynak

Keşke gizli saklı bi yerlerinde 16 GB daha hafıza bulsalar işte o zaman süper olur :D







+1
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kcankaynak 6 yıl
Keşke gizli saklı bi yerlerinde 16 GB daha hafıza bulsalar işte o zaman süper olur :D
1 Yanıt Yanıtla +2
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ulwi 6 yıl kcankaynak
kcankaynak
Keşke gizli saklı bi yerlerinde 16 GB daha hafıza bulsalar işte o zaman süper olur :D

hadi o çok zor bir ihtimal de micro sd kart yuvası bulsalar veya bir şekilde içeride yer bırakıp takılabilmeyi sağlasalar süper olurdu
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Fatal1ty. 6 yıl
Bizim 3G'miz onların LTE'sinden hızlı (!) olduğu için sorun yok







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osmanefeozkan 6 yıl
Turkcell yalan reklam yapıyor adam lte ile 70 mbiti görmüş sen 4x,xx mbit int veriyosun max
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Şeker Hapı 6 yıl
saylia
aceleciburak
saylia
aceleciburak
saylia
aceleciburak yerli Nexus 4 incelemesi için shiftdelete.net/... zaman içerisinde de DH den tıpkı Lumia 920 de olduğu gibi bir inceleme gelecektir o gelene kadar idare etmek lazım bu inceleme ile ...
yuh faydali olayim demissin ama, dh ye cok ayip etmissin. her ne kadar idare edelim demis olsanda ayip, kendi fikrim. dh ile sdn düsman olduklari icin degil ama etik degil, zira zaten teknoloji meraklilari neyin nerede oldugunu ve hangi sitelerin takip edilecegini biliyor. benimde yer imlerimde kayitli, ama dedigim gibi saygisizlik, etik degil.
Lumia 920 deki gibi 1 saat 16 dk lık inceleme nerede var DH haricinde yok ki bu konuda bazen eleştirsemde DH en kaliteli incelemeyi yapar bunu teknolojiye meraklı herkes biliyor ... linki paylaşmamdaki ama sadece habedar etme amaçlı etik olup olmama durumunu tartışmam... softpedia//Fudzilla//Techpowerup//gsmarena/phonearena vb... sitelerden de link paylaşmayalım ... birilerini düşman belirlemek yada kafamızdan uydurmak bize düşmez bu forumu inceleyen insanlar var sonuçta eğer etik dışı bir durum varsa zaten uyarıp sileceklerdir ... bu arada düşman oldukları ne malum iki sitenin editörleride aynı lansmanlara basın toplantılarına katılıp mutlaka karşılaşıp selamlaşıyorlar kanlı bıçaklı değiller elbet ... rakip siteler ama düşman siteler değil bunu karıştırmamak lazım ... Fenerbahçeliyim ama bir Galatasaraylı benim düşmanım değil sadece tutuğum takımın ezeli rakibinin taraftarı ... bu açıdan bakmak lazım ...
kusura bakmada sen benim yazimi anlayarak okuduguna emin misin, düsman olduklari icin paylasilmaz demiyorum, düsman degiller ama yinede etik degil diyorum, ilk önce dinlemeyi ögren denilir ya, ilk önce okumayi anlamayi ögren. diger mevzu da o saydigin siteler yabanci siteler, beni benim köyümdekiler ilgilendirir. yaziyi anlayamadigina göre, ayip ve etigi de ayiramayacaksin anlasilan. senin yaptigin,arabadan misal verirsek, opel servisine reno arabani götürmüs gibi. yada opel fabrikasinda reno arabalrini methetmek, tesbihi anlamissindir insallah, yoksa yine cikip laf olsun diye reno fransiz arabasi zaten almam ki diyebilirsin. son olarak da, bu sitelere girenler engadget, sdn, chip, phone house gibi siteleri dolasirlar.
bende şunu diyorum ayıp ettiysem bunu dile getirecek sen değilsin DH nin yetkilileri sen yükümlü değilsin eleştirip geçersin ... DH yetkilileri uyarı verir gerekiyorsa yorumumu siler ben sana değil onlara tabiyim ... beni onlar bağlar ... ayrıca takmışşın ağzına bir etik etik etik lisede felsefe dersini yeni gören insan ancak bu kadar söyler ... renault yerine reno yazıyorsun ama etik yerine niye ahlak yazmıyorsun ... etik yerine ahlak yada ahlaki kelimesini kullanman daha yerinde olur ...
yok daha neler, bide editörler cikip sana mi satasacak, cahille tartisilmaz, daima hakli cikar,bende elestirdim zaten, savas acmadim. etik yerine uygun degil diyebilirim, kullanacagim kelimeyi sana sormam, sen alman gerekeni al, ahlakii degil biraz agir, sonucta dini bisey degil. fransizca oldugu icin reno diyoruz, okundugu gibi yaziyoruz, resmi bi yazi degil bu, gabavetini kelime oyunlariyla gizleyemezsin. lafin tamami deliye söylenir.

editörlerin işi o zaten, uygunsuz yorumları görüp kaldırmak kullanıcı durumu tekrarlarsa uyarı vermek yani bunu tartışmak üyelere düşmez daha fazla alıntılayıp linki çoğaltıyorsunuz şu anda
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saylia 6 yıl
aceleciburak
saylia
aceleciburak
saylia
aceleciburak yerli Nexus 4 incelemesi için shiftdelete.net/... zaman içerisinde de DH den tıpkı Lumia 920 de olduğu gibi bir inceleme gelecektir o gelene kadar idare etmek lazım bu inceleme ile ...
yuh faydali olayim demissin ama, dh ye cok ayip etmissin. her ne kadar idare edelim demis olsanda ayip, kendi fikrim. dh ile sdn düsman olduklari icin degil ama etik degil, zira zaten teknoloji meraklilari neyin nerede oldugunu ve hangi sitelerin takip edilecegini biliyor. benimde yer imlerimde kayitli, ama dedigim gibi saygisizlik, etik degil.
Lumia 920 deki gibi 1 saat 16 dk lık inceleme nerede var DH haricinde yok ki bu konuda bazen eleştirsemde DH en kaliteli incelemeyi yapar bunu teknolojiye meraklı herkes biliyor ... linki paylaşmamdaki ama sadece habedar etme amaçlı etik olup olmama durumunu tartışmam... softpedia//Fudzilla//Techpowerup//gsmarena/phonearena vb... sitelerden de link paylaşmayalım ... birilerini düşman belirlemek yada kafamızdan uydurmak bize düşmez bu forumu inceleyen insanlar var sonuçta eğer etik dışı bir durum varsa zaten uyarıp sileceklerdir ... bu arada düşman oldukları ne malum iki sitenin editörleride aynı lansmanlara basın toplantılarına katılıp mutlaka karşılaşıp selamlaşıyorlar kanlı bıçaklı değiller elbet ... rakip siteler ama düşman siteler değil bunu karıştırmamak lazım ... Fenerbahçeliyim ama bir Galatasaraylı benim düşmanım değil sadece tutuğum takımın ezeli rakibinin taraftarı ... bu açıdan bakmak lazım ...
kusura bakmada sen benim yazimi anlayarak okuduguna emin misin, düsman olduklari icin paylasilmaz demiyorum, düsman degiller ama yinede etik degil diyorum, ilk önce dinlemeyi ögren denilir ya, ilk önce okumayi anlamayi ögren. diger mevzu da o saydigin siteler yabanci siteler, beni benim köyümdekiler ilgilendirir. yaziyi anlayamadigina göre, ayip ve etigi de ayiramayacaksin anlasilan. senin yaptigin,arabadan misal verirsek, opel servisine reno arabani götürmüs gibi. yada opel fabrikasinda reno arabalrini methetmek, tesbihi anlamissindir insallah, yoksa yine cikip laf olsun diye reno fransiz arabasi zaten almam ki diyebilirsin. son olarak da, bu sitelere girenler engadget, sdn, chip, phone house gibi siteleri dolasirlar.
bende şunu diyorum ayıp ettiysem bunu dile getirecek sen değilsin DH nin yetkilileri sen yükümlü değilsin eleştirip geçersin ... DH yetkilileri uyarı verir gerekiyorsa yorumumu siler ben sana değil onlara tabiyim ... beni onlar bağlar ... ayrıca takmışşın ağzına bir etik etik etik lisede felsefe dersini yeni gören insan ancak bu kadar söyler ... renault yerine reno yazıyorsun ama etik yerine niye ahlak yazmıyorsun ... etik yerine ahlak yada ahlaki kelimesini kullanman daha yerinde olur ...

yok daha neler, bide editörler cikip sana mi satasacak, cahille tartisilmaz, daima hakli cikar,bende elestirdim zaten, savas acmadim. etik yerine uygun degil diyebilirim, kullanacagim kelimeyi sana sormam, sen alman gerekeni al, ahlakii degil biraz agir, sonucta dini bisey degil. fransizca oldugu icin reno diyoruz, okundugu gibi yaziyoruz, resmi bi yazi degil bu, gabavetini kelime oyunlariyla gizleyemezsin. lafin tamami deliye söylenir.
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