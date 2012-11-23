Google Nexus 4 ile 4G LTE iletişim teknolojisi kullanılabiliyor





Detaylı incelemeler sonucunda atıl durumda bir 4G LTE çipine sahip olduğu ortaya çıkan Nexus 4, gerçekten bu iletişim teknolojisini destekliyor olabilir. LG Optimus G'nin baskılı devre kartlarını kullanıyor oluşu sebebiyle bu donanımı içerdiği bilinen cihazın yalnızca çift taşıyıcılı HSPA+ ve altındaki teknolojileri kullanabileceği resmi basın duyurusunda belirtilmişti. Google'ın dördüncü akıllı telefonunun gerekli tüm donanımları içermediği yetkililer tarafından açıklanmış olsa da Kanadalı cihaz sahipleri 4G LTE'ye erişmeyi başarmış.

AWS olarak da bilinen 1700MHz ve 2100MHz frekanslarını kapsayan Bant 4 spektrumundan faydalanan Kuzey Amerikalı kullanıcılar, ulaştıkları hızları xda-developers forumundan paylaştıkları ekran görüntüleri ve bazı videolarla gözler önüne sermişti. Bu frekans bandı üzerinden hizmet veren Kanada'nın Bell Mobility, Rogers Wireless ve TELUS Mobility operatörlerinin 4G LTE ağlarına bağlanarak sağlıklı bir biçimde veri alışverişi gerçekleştiren birçok Nexus 4 sahibi, deneyimlerini paylaşarak bu fonksiyonun gerçekten erişilebilir olduğunu gözler önüne serdi.

A.B.D'nin bazı bölgelerinde AWS spektrumuyla hizmet veren AT&T, MetroPCS, Cricket Wireless ve T-Mobile'ın şimdilik 4G için olmasa da kullandığı frekanslara E960 model numaralı LG Nexus 4 ile bağlanmak mümkün olacak. 75Mbps indirme hızına kadar çıkabileceği tahmin edilen akıllı telefonun bu özelliğini aktif hale getirmek için arama bölümünden *#*#4636#*#* karakterlerin tuşlayarak ulaşılacak pencereden Testing menüsüne girip GSM only veya WCDMA olarak ayarlı varsayılan iletişim tipinin LTE şeklinde değiştirilmesi ve önyüklü gelmediyse operatöre uygun APN ayarlarının yapılması gerekiyor. Böylece 4G'nin en yaygın olduğu Kuzey Amerika'da birçok Nexus 4 sahibi bu yeni nesil teknolojiden faydalanabilecek.

Gerekli anten ve enerji amfisine sahip olmadığı için diğer spektrumlarla kullanılamayan Google Nexus 4'ün nasıl mevcut çip ile 4G'den yararlanabileceğine dair ayarlar ve mobil veri alışverişi test sonuçlarına aşağıdaki videolardan ulaşabilirsiniz.

.

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2007943