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Google Nexus 5 satışını durdurdu

4 yıl
3,5b
1
22
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Google Nexus 5 satışını durdurdu
Google'ın kısa bir süre önce Google Store mağazasını çevrim içi olarak hizmete sunduğunu sizlere aktarmıştık. Bu mağaza ile kendi ürünlerini satan Google'ın Nexus 5 cihazı için "Nexus 5 artık satın alınabilir değil" mesajı yayınladığı görülüyor.

Şirketin 2013 yılında piyasaya sürdüğü akıllı telefon ülkemizde de distribütörler vasıtasıyla satılıyordu, ancak şu an satıcıların elindeki stokların bitmesinin ardından yeni bir Nexus 5 cihaza sahip olunamayacak. Bu durumda akıllı telefon kategorisinde Nexus bayrağını geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan  Motorola Nexus 6 tamamen devralacak.

Üretimini LG'nin üstlendiği Nexus 5 geçtiğimiz günlerde Android 5.1 güncellemesini de almaya başlamıştı. Üretim durdurulsa da cihazın bir süre daha güncel kalması bekleniyor.

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_botturgec_ 4 yıl en beğenilen
Bir süredir kullanıyorum, satıp oneplus one alma niyetim vardı ama o kadar güzel bir cihaz ki, ne yapacağını bilemiyor insan. Daha iyisi gerçekten zor bu telefonun. 5.1 ile daha da sevmeye başladım.
Bir süredir kullanıyorum, satıp oneplus one alma niyetim vardı ama o kadar güzel bir cihaz ki, ne yapacağını bilemiyor insan. Daha iyisi gerçekten zor bu telef...
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DH Misafiri 3 yıl
4 inchten sonra 5 inch e gecis yapanlar 5 inch in ne kadar uygun bir olcu oldugunu bilirler. Ancak note serisi ile beraber gelen 5.5/6 inch modasina hic isinamadim. Cunku bir telefonun ferah bir erkan olcusu olmasi kadar cebe girebilecek kadar da zarif ve uygun ebatlarda olmasi gerekiyor. Bu tanima uyan en uygun seri ise 5 inch dir. Bu sebeple samsung her sene ana model olarak 5 inch lik bir urunu mutlaka tanitir. Ancak nexus bu sene bizi sasirtti ve ana model olarak sadece 6 inchlik bir telefon uretti. Okudugum bu haberle birlikte saf android deneyimi yasama hevesim kursagimda kaldi.
Acaba nexus bir daha 5 inch lik telefon uretmeyecek mi?
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vahocan 4 yıl
Motorola ile üretti tamam dedik
Performans olarak iyiydi ama Zaten Nexus 4'ün Performansı bile şu an için yeterliydi sevindik uzun süre gider dedik
Ama O Fiyata kusura bakmayında Milyon tane telefon var
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Master_Evil 4 yıl
bu telefon g2'nin çok gölgesinde kaldı, özellikle tr pazarında
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Guest-F8946C419 4 yıl
Kırmızı rengi çok güzeldi.
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apokhan 4 yıl
Efsane bir telefondu. Nexus serisini mahvetti google. Nexus 6 gibi sacma sapan bir telefon olamaz. Flas bile yok kamerada.
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canpolat_28 4 yıl apokhan
apokhan

Efsane bir telefondu. Nexus serisini mahvetti google. Nexus 6 gibi sacma sapan bir telefon olamaz. Flas bile yok kamerada.

Flas yok mu
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TypeR_Mbt 4 yıl apokhan
Kameranın etrafındaki çerçeveye dikkatli bakarsanız 1 değil tam 2 tane var
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a_y_k_u_t 4 yıl
5"den direk 6"e geçilir mi ya :S
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Lova 4 yıl
Bence en güzel Nexus. Hele Nexus 6 kadar çirkin bir telefon olamaz.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
hafıza kartı ve çıkarılabilir pili olsa hiç fena olmazdı.
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WmGMD 4 yıl
Nexus 4 güncelleniyor daha bunun desteğinin kesilmesine çok var.
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aktivist-X 4 yıl
Vay be efsaneler arasında.
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1BilimAdamı 4 yıl
4.7inç olsaydı alacağım telefondu
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TypeR_Mbt 4 yıl 1BilimAdamı
Fire_67
4.7inç olsaydı alacağım telefondu

4.7 inç olan Nexus 4'e göre ele daha rahat oturuyor hocam,enlemesine farkları yok yükseklik olarak Nexus 5 daha uzun sadece.
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