Google Nexus 5 satışını durdurdu

Google'ın kısa bir süre önce Google Store mağazasını çevrim içi olarak hizmete sunduğunu sizlere aktarmıştık. Bu mağaza ile kendi ürünlerini satan Google'ın Nexus 5 cihazı için "Nexus 5 artık satın alınabilir değil" mesajı yayınladığı görülüyor.
Şirketin 2013 yılında piyasaya sürdüğü akıllı telefon ülkemizde de distribütörler vasıtasıyla satılıyordu, ancak şu an satıcıların elindeki stokların bitmesinin ardından yeni bir Nexus 5 cihaza sahip olunamayacak. Bu durumda akıllı telefon kategorisinde Nexus bayrağını geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Motorola Nexus 6 tamamen devralacak.
Üretimini LG'nin üstlendiği Nexus 5 geçtiğimiz günlerde Android 5.1 güncellemesini de almaya başlamıştı. Üretim durdurulsa da cihazın bir süre daha güncel kalması bekleniyor.
Üretimini LG'nin üstlendiği Nexus 5 geçtiğimiz günlerde Android 5.1 güncellemesini de almaya başlamıştı. Üretim durdurulsa da cihazın bir süre daha güncel kalması bekleniyor.
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Acaba nexus bir daha 5 inch lik telefon uretmeyecek mi?
Performans olarak iyiydi ama Zaten Nexus 4'ün Performansı bile şu an için yeterliydi sevindik uzun süre gider dedik
Ama O Fiyata kusura bakmayında Milyon tane telefon var
Flas yok mu
4.7 inç olan Nexus 4'e göre ele daha rahat oturuyor hocam,enlemesine farkları yok yükseklik olarak Nexus 5 daha uzun sadece.
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