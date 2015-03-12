Google Nexus 5 satışını durdurdu

Google'ın kısa bir süre önce Google Store mağazasını çevrim içi olarak hizmete sunduğunu sizlere aktarmıştık. Bu mağaza ile kendi ürünlerini satan Google'ın Nexus 5 cihazı için "Nexus 5 artık satın alınabilir değil" mesajı yayınladığı görülüyor.





Şirketin 2013 yılında piyasaya sürdüğü akıllı telefon ülkemizde de distribütörler vasıtasıyla satılıyordu, ancak şu an satıcıların elindeki stokların bitmesinin ardından yeni bir Nexus 5 cihaza sahip olunamayacak. Bu durumda akıllı telefon kategorisinde Nexus bayrağını geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Motorola Nexus 6 tamamen devralacak.



Üretimini LG'nin üstlendiği Nexus 5 geçtiğimiz günlerde Android 5.1 güncellemesini de almaya başlamıştı. Üretim durdurulsa da cihazın bir süre daha güncel kalması bekleniyor.