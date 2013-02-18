Google, Nexus cihazlarının kamerasına odaklanacak





Nexus One adlı modelle başlattığı referans model uygulamasını 4 nesildir devam ettiren Google, 4 akıllı telefon iki de tablet modeli pazara sundu. Saf Android arayüzü taşıyan ve güncellemeleri ilk olarak almasıyla avantaj sunan Nexus modelleri özellikle kamera konusunda rakiplerinin gerisinde kalıyordu.





Google + hesabından bir açıklama yapan Google başkan yardımcısı Vic Gundrotra, mükemmel kalitede kameraya sahip Nexus modelleri geliştireceklerini haber verdi. Gundotra hangi Nexus modelinden işe başlayacaklarını belirtmese de muhtemelen Mayıs ayındaki konferansta ilk örnekleri karşımıza çıkabilir.





Mobil cihaz firmaları, ürünlerindeki kameraların iyileştirilmesi için çalışmalara devam ederken, sensör üreten firmalar da önemli aşamalar katetmiş durumda. Şu anda 8MP çözünürlükte kameralar yaygın olsa da 13MP çözünürlükte artık yavaş yavaş yayılmaya başladı. Elbette sadece çözünürlük tek başına mükemmel olmak için yeterli değil. Düşük ışık koşulları, parlak ışık koşulları, flaşsız çekim gibi pek çok etken akıllı telefon kameralarında göz önüne alınan kriterler.





Kamera alanında kesin olarak mükemmel diyebileceğimiz bir akıllı telefon modeli yok. Her model bir alanda en iyi kaliteyi sunabiliyor. Ancak hepsini en üst seviyeye çıkaran bir model henüz geliştirilmedi. Sony, Samsung gibi firmalar kendi sensör birimini kurdu ve dışarıya bağımsız olarak teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor.





Gundotra'nın biraz pazarlama stratejisi olarak bu tabiri kullandığı düşünülüyor. Çünkü Android 4.1 ile gelen Project Butter çözümü de çok iddialı iken henüz mükemmel bir seviyeye ulaşmış değil. Muhtemelen piyasada kamera anlamında en iyi rakipleri ile başabaş gidecek veya bir miktar önüne geçecek Nexus cihazları görebileceğiz.





Ayrıca Google'ın Nexus cihazlarının dezavantajlarından birisi olan bu konuya el atmış olması da güzel bir gelişme olarak görülebilir. Çünkü Nexus cihazları artık daha çok ilgi görmeye başladı ve kullanıcılar referans cihazı olmasının yanında hem donanım hem de kamera olarak iddialı olacak modeller görmek istiyor.

http://www.androidauthority.com/vic-gundotra-nexus-camera-156857/