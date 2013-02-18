Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Nexus cihazlarının kamerasına odaklanacak

6 yıl
799
1
31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google, Nexus cihazlarının kamerasına odaklanacak

Nexus One adlı modelle başlattığı referans model uygulamasını 4 nesildir devam ettiren Google, 4 akıllı telefon iki de tablet modeli pazara sundu. Saf Android arayüzü taşıyan ve güncellemeleri ilk olarak almasıyla avantaj sunan Nexus modelleri özellikle kamera konusunda rakiplerinin gerisinde kalıyordu.

Google + hesabından bir açıklama yapan Google başkan yardımcısı Vic Gundrotra, mükemmel kalitede kameraya sahip Nexus modelleri geliştireceklerini haber verdi. Gundotra hangi Nexus modelinden işe başlayacaklarını belirtmese de muhtemelen Mayıs ayındaki konferansta ilk örnekleri karşımıza çıkabilir.

Mobil cihaz firmaları, ürünlerindeki kameraların iyileştirilmesi için çalışmalara devam ederken, sensör üreten firmalar da önemli aşamalar katetmiş durumda. Şu anda 8MP çözünürlükte kameralar yaygın olsa da 13MP çözünürlükte artık yavaş yavaş yayılmaya başladı. Elbette sadece çözünürlük tek başına mükemmel olmak için yeterli değil. Düşük ışık koşulları, parlak ışık koşulları, flaşsız çekim gibi pek çok etken akıllı telefon kameralarında göz önüne alınan kriterler.

Kamera alanında kesin olarak mükemmel diyebileceğimiz bir akıllı telefon modeli yok. Her model bir alanda en iyi kaliteyi sunabiliyor. Ancak hepsini en üst seviyeye çıkaran bir model henüz geliştirilmedi. Sony, Samsung gibi firmalar kendi sensör birimini kurdu ve dışarıya bağımsız olarak teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. 

Gundotra'nın biraz pazarlama stratejisi olarak bu tabiri kullandığı düşünülüyor. Çünkü Android 4.1 ile gelen Project Butter çözümü de çok iddialı iken henüz mükemmel bir seviyeye ulaşmış değil. Muhtemelen piyasada kamera anlamında en iyi rakipleri ile başabaş gidecek veya bir miktar önüne geçecek Nexus cihazları görebileceğiz. 

Ayrıca Google'ın Nexus cihazlarının dezavantajlarından birisi olan bu konuya el atmış olması da güzel bir gelişme olarak görülebilir. Çünkü Nexus cihazları artık daha çok ilgi görmeye başladı ve kullanıcılar referans cihazı olmasının yanında hem donanım hem de kamera olarak iddialı olacak modeller görmek istiyor.  

http://www.androidauthority.com/vic-gundotra-nexus-camera-156857/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Statistik 6 yıl en beğenilen free4200
free4200
Bence öncelikle sanal tuş olayından vazgeçmeliler. O zaman daha başarılı olurlar.

Hic Nexus kullandiniz mi? Bende sizin gibi dusunuyordum kullanmadan once ama artik fiziksel tus gordummu telefon hrmen gozumden dusuyor
free4200Bence öncelikle sanal tuş olayından vazgeçmeliler. O zaman daha başarılı olurlar.Hic Nexus kullandiniz mi? Bende sizin...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
2013 ekran ve kamera kalitesinin konuştuğu bir sene.Sony ve HTC iddialı kamera özellikleri ile piyasada.samsung geçen sene kendi kamera kompanenetlerini geliştireceğini açıkladı.samsung da biliyorki ya kendim üretip fark+kar kazanırım yada sony gibi kamera konusunda üstün şirketin eline bakarım.Google bence Motorola ile iyi bir model çıkaracak arkadaşlar.Bildiğiniz gibi motorola batarya,tasarım,malzeme kalitesi konusunda piyasada en iyilerinden,google bunu mutlaka değerlendirmelidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Nexus 4 kullaniyorum bu pil sorununa cozum bulunmazsa ne telefonun gucu ne kamerasi vs. bir ise yaramiyor.bu kadar guzel bir telefonda her dk pili dusunmek can sıkıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 6 yıl
google motorola ile iyi bir nexus modeli çıkaracaktır.motorola nın yuksek batarya çözümlerini ve kaliteli kasasını bir nexus cihazında görmek isterim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hollowman_ 6 yıl
free4200
Bence öncelikle sanal tuş olayından vazgeçmeliler. O zaman daha başarılı olurlar.

Ben sanal tuş olayından çok memnumun, bence kasa üstünde ki kapasitif tuşlar hem kulanımda daha sıkıntılı oluyordu, hemde telefonun görüntüsünü bozuyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hollowman_ 6 yıl
Schevko
azizkguc
Schevko Nexus cihazlarda odaklanmaları gereken o kadar çok konu var ki. Kamera sıralamada çok daha geride kalır... Daha pil seviyesi, standartları tutturan bir nexus telefon göremedik. Benzer donanımlı cihazların pil performansı olarak hep gerisinde kalıyorlar... Smart dial gibi çok gerekli bir özellik dahi çeviricilerinde yok. Operatör üzerinden görüntülü görüşme desteklemiyorlar. Daha var da var....
herkese merhaba pil konusunda haklısın, 2 gün yerine 4-5 gün gitse daha iyi olurdu. (aslında gidiyor ama o zamanda akıllı telefon olma özellikleri tamamen kapatmak gerekiyor) ama yine de bu bir eksik. smart dial olayına bende takılmıştım ta ki ana menüden kişi widgetını keşfedene kadar, eğer hızlı arama çok önemli ise bu widgetı denemeni tavsiye ederim. operatör üzerinden görüntülü görüşme meselesi de çok takmaya gerek yok bence, zaten elimizdeki telefonda internet var, görüntülü görüşmek istediğiniz kişide de akıllı telefon olma olasılığı yüksek bu durumda tango, viber vb. programlarla bu işi halledebilirsiniz. ha heryerde wifi yok doğru ama bu tarz bir telefonu olupda (3G) internet paketinin olmaması da bana ilginç gelir. iyi forumlar dilerim saygılarımla
Pil konusunda kastım genel sorundan ziyade özellikle Nexus cihazların benzer donanımdaki muadillerine göre daha fazla pil tüketmesi idi. Şöyle ki; üreticileri aynı, yazılım desteği farklı firmalardan gelen iki telefon LG Google Nexus 4 ve LG Optimus Gnin batarya test sonuçları:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Biri androidin son sürümü 4.2 JB kullanırken diğeri 4.0.4 ICS kullanıyor. Kısaca bence Googleın kendi telefonları için yapması gereken ciddi optimizasyonlar var. Bunların başında da haberde de bahsi geçen Project Butter var. Evet akışkanlığı çok arttırdığı bir gerçek, fakat araştırdığım kadarıyla bunu GPUyu hep 60 fps verecek şekilde çalışmaya zorlayarak yapıyor. Kısaca sistemin daha hızlı çalışmasını sağlamaya uğraşacaklarına, daha hızlı çalıştığını görmemizi sağlamaya çalışıyorlar. İyi forumlar dilerim...

son gelen 4.2.2 güncellemesinden sonra nexus 4 batarya ömrü % 20 uzadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shallipushthebutton? 6 yıl
İyi bir amoled ekran veya ips ekran.
A15 soc ve gelişmiş gpu.
3000 batarya.Gerisi mühim değil :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tivale's 6 yıl
Bekleyip görelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 6 yıl
photo sphere ile aslında bunun sinyallerini vermişlerdi bir anlamda,güzel gelişmeler bunlar,nexus'a yakışır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onbeskarakterli 6 yıl
web101
Google mal firma diyeceğim kocaman firma dünyada sunduğu servisler Android Chrome vs vs say say bitmez Peki motorolayı neden aldı sadece patentler içinmi? sanmıyorum Samsung Lg Htc gibi firmalara güzelim cihazları peşkeş çekiyor yada tecrübe kazanmak için bu firmaları kullanıyor Google artık Motorolaya kendi telefonlarını ürettirmesinin zamanı geldi firmaların güncelleme derdiyle uğraşacağımıza Googlenin telefonunu alır rahatımıza bakarız kameradan önce bu konuyu gündemine alması lazım diye düşünüyorum

Evet patentler için aldılar. Başka planları olsa Motorola'nın Avrupa'daki ofislerini kapatmazlardı. Bu hamle zaten Google'ın Motorola ile ilgili gelecek planlarının Nexus cihazlarını kapsamadığını gösteriyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazloo 6 yıl
Güzel haber.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
799 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, google nexus ve google
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Panasonic'in 2013 serisi fotoğraf makinaları hakkında her şey (Özel röportaj) 6 yıl Turkcell MaxiIQ video inceleme 6 yıl Sony Xperia Z video inceleme "Tüm bildiklerinizi unutun!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim