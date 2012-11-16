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Google Now, Popular Science tarafından "Yılın En İyi Yeniliği" seçildi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Popular Science dergisi, 35 yıldır devam eden 'Best Of What's New" ödül programının bu seneki en iyi yeniliğini kısa süre önce resmen açıkladı. Google I/O 2012 konferansında ürün yönetimi müdürü Barış Gültekin tarafından tanıtılan arama motoru tabanlı kişisel yardımcı hizmeti Google Now, 2012'nin en iyi yeniliği seçildi. İnternet devinin yeni servisini insanlar ve elektronik aygıtlar arasındaki iletişim kolaylaştıran ve teknoloji tarihindeki en önemli kilometre taşlarından biri olarak gören derginin baş editörü Jacob Ward, Android ve iOS için kullanılabilir olan Now'ın bu ödülü kazanmasında çok daha popüler bir hizmet olan Apple'ın Siri'si karşısındaki üstün başarısının büyük rol oynadığına dikkat çekiyor.
Sergey Brin, Eric Schmidt gibi üst düzey Google yöneticileri ve son yıllarda Google'a katılan robot teknolojileriyle ilgili sektörün önemli isimleri tarafından gizli laboratuvarlarda yürütülen Google X projesi kapsamındaki ikinci büyük duyuru olan Google Now, Google mühendislerinin Star Trek bilgisayarını gerçekten oluşturma hayalinin ilk ürünlerinden biri. Bu sebeple film serisinde Star Trek bilgisayarını seslendiren Majel Barrett-Roddenberry anısına kişisel yardımcı hizmeti Majel kod adıyla geliştirilmişti. Mountain View merkezli şirketin gelişmiş ses algılama teknolojisi ile piyasadaki Siri gibi rakiplerini hızla geride bırakan Now, cihaz kullanıcısının internet geçmişi ve konum verilerini masum bir şekilde toplayıp değerlendirerek sahibinin alışkanlıklarını, sevdiği, takip ettiği ögeler ve bu ögeler arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurarak fayda sağlayacağına inandığı gelişmeler ve önerilerde bulunuyor. 
Kullanıcısını gerçekten tanıyıp zamanla yönlendirmeye başlayan Google Now, akıllı telefon olarak adlandırılan modern iletişim cihazlarının kazandıkları bu sıfata uygun şekilde günlük hayatı kolaylaştıran işlevlerde bulunabilmelerini mümkün kılıyor. Popular Science dergisinin ilgisini çekerek bu ödüle layık görülmesi de hizmetin teknik anlamda gelişmiş ve karmaşık, arayüz ve kullanım hususunda ise bir o kadar basit yapısından ileri geliyor. İlk kez 2005'te Maps coğrafi hizmetiyle aynı ödülü kazanan Google'ın şimdi de yine insanlara teknolojiyi hayatlarını kolaylaştıracak şekilde kullanabilme imkanı tanıyan Now kişisel yardımcısı aynı ünvana layık görüldü. Derginin baş editörü Jacob Ward'ın konuyla ilgili açıklamasını aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.popsci.com/gadgets/article/2012-11/google-now Yorum Yaz
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darkaura 7 yıl en beğenilen
Google now bazen korkutucu olabiliyor. Hic bir adres bilgimi google girmemis olmama ragmen evimin isinin adresini kendiliginden bulmus, bana sabah trafiginde ise kac dakikada gidecegimi soyluyor. Aslinda guzel bir hizmet ama ozel hayatim hakkinda bu kadar detayli bilgi toplayip analiz yapmasi, nerde ne kadar bulundugumu takip etmesi bir yerde urkutucu.
Google now bazen korkutucu olabiliyor. Hic bir adres bilgimi google girmemis olmama ragmen evimin isinin adresini kendiliginden bulmus, bana sabah trafiginde is...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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nurettinaz 7 yıl
Daha çok ürün alır bu yazılım. Ama işin bir tek kötü tarafı var ilerileyen zamanlarda artık insanlara çok daha az ihtiyaç duyulmaya başlanılacak ve bu da yaşamı zorlaştıracak.
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Krone 7 yıl
google
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altun92 7 yıl
Bunların bilgisi google servislerine gidiyor mu ? Önemli olan bu sorunun cevabı bence. Ve kullanmadığım için bilemiyorum :)
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dirokzan 7 yıl
dark dragon
This Time iOS ta var mı ?
Yok

güzel bir cevap olmuş gerçekten cok beğendim :)
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savinelli 7 yıl dirokzan
dirokzan
dark dragon
Orijinalden alıntı: This Time iOS ta var mı ?
Yok

güzel bir cevap olmuş gerçekten cok beğendim :)

Google now iOS için de kullanılabilir. Sadece Türkiye Mağazası'nda henüz yok.
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-Ege 7 yıl
Aşırı bilgi topluyor Google.
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X-FI 7 yıl
çok iyi..
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Rainbow6 7 yıl
Bende galaxy nexus ve nexus 7 var ikiside 4.2 updatesini de aldi ve hic kullanmadıgım bı hızmet .. bu veri toplama ayakları o kadar ıleri gidecek o kadar ozel hayata gırecekler ki yakinda insanları sınıflandırmaya falan baslayacaklar .. kimin kiminle evlenecegine bile karısacaklar
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This Time 7 yıl
iOS ' ta var mı ?
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dark dragon 7 yıl This Time
This Time
iOS ' ta var mı ?

Yok
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alaz1903 7 yıl
bunun jelly bean'de nasıl aktif hale getirildiğini bilen var mı? ilk nesil samsung galaxy tab p1000 tablete cyanogenmod jelly bean 4.1 yükledim de.
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darkaura 7 yıl
dhyorumcusu

@darkaura bu dediğiniz işlemi Türkiye'de mi yapıyor Google Now?


turkiye istanbulda yapiyor. dogru surede veriyor.

alaz1903

bunun jelly bean'de nasıl aktif hale getirildiğini bilen var mı? ilk nesil samsung galaxy tab p1000 tablete cyanogenmod jelly bean 4.1 yükledim de.


cyanogende kurulu olmayabilir. cogu google uygulamasi hatta bazi surumlerinde google playi bile kirpiyorlar. sonradan ayri paketle yuklemek gerekiyor.
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FERFEROS 7 yıl alaz1903
alaz1903
bunun jelly bean'de nasıl aktif hale getirildiğini bilen var mı? ilk nesil samsung galaxy tab p1000 tablete cyanogenmod jelly bean 4.1 yükledim de.

Cyanogenmod içersinde GAPPs dahil olmaz. Ayrı olarak indirmeniz lazım. İndirdiğiniz ROM'un konusunda kesin vardır.
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dhyorumcusu 7 yıl
@darkaura bu dediğiniz işlemi Türkiye'de mi yapıyor Google Now?
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darkaura 7 yıl en beğenilen
Google now bazen korkutucu olabiliyor. Hic bir adres bilgimi google girmemis olmama ragmen evimin isinin adresini kendiliginden bulmus, bana sabah trafiginde ise kac dakikada gidecegimi soyluyor. Aslinda guzel bir hizmet ama ozel hayatim hakkinda bu kadar detayli bilgi toplayip analiz yapmasi, nerde ne kadar bulundugumu takip etmesi bir yerde urkutucu.
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Lord Melkor 7 yıl darkaura
darkaura
Google now bazen korkutucu olabiliyor. Hic bir adres bilgimi google girmemis olmama ragmen evimin isinin adresini kendiliginden bulmus, bana sabah trafiginde ise kac dakikada gidecegimi soyluyor. Aslinda guzel bir hizmet ama ozel hayatim hakkinda bu kadar detayli bilgi toplayip analiz yapmasi, nerde ne kadar bulundugumu takip etmesi bir yerde urkutucu.

Aman ürk başbakanım
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