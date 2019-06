Google Now, Popular Science tarafından "Yılın En İyi Yeniliği" seçildi

Popular Science dergisi, 35 yıldır devam eden 'Best Of What's New" ödül programının bu seneki en iyi yeniliğini kısa süre önce resmen açıkladı. Google I/O 2012 konferansında ürün yönetimi müdürü Barış Gültekin tarafından tanıtılan arama motoru tabanlı kişisel yardımcı hizmeti Google Now, 2012'nin en iyi yeniliği seçildi. İnternet devinin yeni servisini insanlar ve elektronik aygıtlar arasındaki iletişim kolaylaştıran ve teknoloji tarihindeki en önemli kilometre taşlarından biri olarak gören derginin baş editörü Jacob Ward, Android ve iOS için kullanılabilir olan Now'ın bu ödülü kazanmasında çok daha popüler bir hizmet olan Apple'ın Siri'si karşısındaki üstün başarısının büyük rol oynadığına dikkat çekiyor.