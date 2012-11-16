Google Now, Popular Science tarafından "Yılın En İyi Yeniliği" seçildi

Popular Science dergisi, 35 yıldır devam eden 'Best Of What's New" ödül programının bu seneki en iyi yeniliğini kısa süre önce resmen açıkladı. Google I/O 2012 konferansında ürün yönetimi müdürü Barış Gültekin tarafından tanıtılan arama motoru tabanlı kişisel yardımcı hizmeti Google Now, 2012'nin en iyi yeniliği seçildi. İnternet devinin yeni servisini insanlar ve elektronik aygıtlar arasındaki iletişim kolaylaştıran ve teknoloji tarihindeki en önemli kilometre taşlarından biri olarak gören derginin baş editörü Jacob Ward, Android ve iOS için kullanılabilir olan Now'ın bu ödülü kazanmasında çok daha popüler bir hizmet olan Apple'ın Siri'si karşısındaki üstün başarısının büyük rol oynadığına dikkat çekiyor.

Sergey Brin, Eric Schmidt gibi üst düzey Google yöneticileri ve son yıllarda Google'a katılan robot teknolojileriyle ilgili sektörün önemli isimleri tarafından gizli laboratuvarlarda yürütülen Google X projesi kapsamındaki ikinci büyük duyuru olan Google Now, Google mühendislerinin Star Trek bilgisayarını gerçekten oluşturma hayalinin ilk ürünlerinden biri. Bu sebeple film serisinde Star Trek bilgisayarını seslendiren Majel Barrett-Roddenberry anısına kişisel yardımcı hizmeti Majel kod adıyla geliştirilmişti. Mountain View merkezli şirketin gelişmiş ses algılama teknolojisi ile piyasadaki Siri gibi rakiplerini hızla geride bırakan Now, cihaz kullanıcısının internet geçmişi ve konum verilerini masum bir şekilde toplayıp değerlendirerek sahibinin alışkanlıklarını, sevdiği, takip ettiği ögeler ve bu ögeler arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurarak fayda sağlayacağına inandığı gelişmeler ve önerilerde bulunuyor.

Kullanıcısını gerçekten tanıyıp zamanla yönlendirmeye başlayan Google Now, akıllı telefon olarak adlandırılan modern iletişim cihazlarının kazandıkları bu sıfata uygun şekilde günlük hayatı kolaylaştıran işlevlerde bulunabilmelerini mümkün kılıyor. Popular Science dergisinin ilgisini çekerek bu ödüle layık görülmesi de hizmetin teknik anlamda gelişmiş ve karmaşık, arayüz ve kullanım hususunda ise bir o kadar basit yapısından ileri geliyor. İlk kez 2005'te Maps coğrafi hizmetiyle aynı ödülü kazanan Google'ın şimdi de yine insanlara teknolojiyi hayatlarını kolaylaştıracak şekilde kullanabilme imkanı tanıyan Now kişisel yardımcısı aynı ünvana layık görüldü. Derginin baş editörü Jacob Ward'ın konuyla ilgili açıklamasını aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.popsci.com/gadgets/article/2012-11/google-now