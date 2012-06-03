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Google, Orkut sosyal ağı ile Google+ profillerini birleştirmeye başladı

6 yıl
1,6b
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4
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kendi sosyal ağı Google+'ı yayınladıktan sonra üyelerin asıl Google profilleri ile entegrasyonunu sağlayan Google, bu kez Orkut ağındaki profilleri Google+ ile entegre etmeye başladı.

Orkut, Google bünyesindeki Türk asıllı bir mühendis tarafından Brezilya ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak geliştirilen bir sosyal ağ. Bir dönem bu bölgelerde lider sosyal ağ iken şimdi Facebook'un gerisine düşmüş durumda. Ancak Google, bu bölgede Orkut'u yeni özelliklerle güncellemeye devam ediyor. Orkut yaklaşık 40 milyon aylık aktif kullanıcı çekerken, Google+ 4 milyon civarında kalıyor.

Google+ ile profilleri entegre edilen Orkut kullanıcıları bundan sonra her iki sosyal ağda da herkese açık gönderilerini paylaşabilecek. Entegrasyon bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Google+'ın nispeten katı kuralları ile Orkut kullanıcılarını ne derece etkileyeceği bunlardan birisi. Google ise kesinlikle herhangi bir gizlilik kuralı sorunu olmayacağını belirtiyor.

Entegrasyon şu an isteğe bağlı. Google bu konuda herhangi bir zorlamada bulunmuyor.

http://en.blog.orkut.com/2012/05/share-your-google-public-posts-with.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aspirin_00 6 yıl
orkutu satın aldık desek yeri orkut sitesi direk google gidiyor :D:D:d
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tedirgin62 6 yıl
orkut isimden kaybediyor... tutmadı tutmazda
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cagataykoroglu 6 yıl
google ne yapsamda google+ ya hareketlilik getirsem diye uğraşıyor.
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nedensiz07 6 yıl
gzel olmus orkut kullanmasamda
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