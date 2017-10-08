Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Pixel 2 ile çekilen ve üzerinde düzenleme yapılmamış kamera örnekleri

Google'ın yeni göz bebeği Google Pixel 2 ve Google Pixel 2 XL'in kamera çekim örnekleri yayınlandı. Paylaşılan fotoğraflarda herhangi bir düzenleme işlemi yapılmadığı belirtiliyor.
1 yıl
5,4b
2
28
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google Pixel 2 ile çekilen ve üzerinde düzenleme yapılmamış kamera örnekleri
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz hafta tanıtılan Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL’in kamera örnekleri paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflarda herhangi bir düzenleme işlemi yapılmadığı belirtiliyor.

Google Pixel 2, kamera test laboratuvarı DxOMark tarafından testlerde  98 puan alarak liderlik koltuğuna oturmuştu. Google tarafından yayınlanan fotoğraflar da bunu doğrular nitelikte. Fotoğrafların renk doğruluğu, keskinliği ve gürültü seviyesi iyi duruyor. Özellikle de portre modunda yapılan çekimler şaşırtıcı. Zira tek arka kameraya sahip olmasına rağmen bokeh efetini başarılı bir şekilde uyguladığı görülüyor.

Ayrıca Bkz. "En iyi kameraya sahip akıllı telefon Google Pixel 2 oldu"

Her ne kadar resimler üzerinde düzenleme yapılmamış olsa da bu fotoğraflar çok iyi ışık koşullarında, profesyonel fotoğrafçılar tarafından ve muhtemelen tripod ile çekildi. Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL ile çektiğiniz fotoğraflar böyle olmayabilir.

Üzerinde herhangi bir düzenleme yapılmamış ham fotoğraflara galeriden ulaşabilirsiniz.


https://photos.google.com/share/AF1QipO2_gTkgT1QwgYaWCTowaN6d2Cb5rvyJU10cjAdSU9Ao8v9Ec-r1v1cKdWEx6PNqg?key=WEdYT3BMNFZGdUlwQ0l6aEdFT1UwVlg2LUZESDhn Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
strathmorea 1 yıl en beğenilen
Sayın editör resim çizilir, fotoğraf çekilir. Fotoğraf çekimine resim çekilir diyen teknoloji editörü görmek komik. Lütfen dikkat edin terimlere.
2 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DODANLI 1 yıl
Pixel ile fotoğraf kalitesini konuşturmuştu. Pixel 2 nin de iyi olacağından şüphem yok. Amma velakin ülkemizde resmî satışı olmaması üzücü. Özellikle XL 2 güzel bir telefon olmuş.
Pixel ile fotoğraf kalitesini konuşturmuştu. Pixel 2 nin de iyi olacağından şüphem yok. Amma velakin ülkemizde resmî satışı olmaması üzücü. Özellikle XL 2 güze...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SkyTech74 1 yıl
"Zira rakipleri tek arka kameraya sahip olmasına rağmen bokeh efetini başarılı bir şekilde uyguladığı görülüyor."
Ben mi yanlış okuyorum?
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Extreme6555 11 ay
Google Pixel 2 XL kullanan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirm
Yurtdışından(Amerika) telefon almayı düşünüyorum uzun incelemeler sonucu Google Pixel 2XL ve Oneplus 5T modelleri arasında kaldım son olarak pixel almaya karar verdim
telefonu alırsam türkiyede garantisi olurmu ?
türkiyede kullanabilmem için ne yapmam gerekiyor ?
telefonda kronik sorunklar mevcutmu ?
Telefonun eksi yönleri nelerdir ?
bu soruları cevaplarsanız çok memnun olrum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snuffxxx 1 yıl
Donanımhaber olmuş Haybeyehaber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fbyram 1 yıl
Kamerası efsane yılın en iyi kamerası tartışmasız. Video özellikleri xzp ve i8 den birşeyler koyulsa idi rakipsizdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
___Lawyer___ 1 yıl
Keşke Türkiye’ye gelse ve kullanıcılarımız ulaşabilse. Çoğu kişinin aksine stock Android’i seviyorum. Bloatware savaşları vermeden güncelleme için beklemeden bir Android deneyimi yaşamak isterim. Özellikle Pixel 2 XL gerçekten çok hoş bir telefon olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 1 yıl
Rezillik. Bir sitenin editörü nasıl böyle taraflı bir haber sunabilir ? Neymiş tripodla çekilmiş olabilirmiş, iphone örnekleri olsaydı böyle bir şey asla yazmazdı. Şu taraflı haberleri bırakın. Akit gibi gazeteler değil burası sen habere yorum katamazsın. Saf haberi vereceksin.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SkyTech74 1 yıl
"Zira rakipleri tek arka kameraya sahip olmasına rağmen bokeh efetini başarılı bir şekilde uyguladığı görülüyor."
Ben mi yanlış okuyorum?
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Kamera konusu ilk pixel'den beridir en iyilerinden zaten,resmi gelmeyecek olması kötü.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shaq t 1 yıl
İyi donanım, iyi ISP optimizasyonu ve çok iyi bir yazılımla sununca bu fotoğrafları çekmek mümkün. Kendi telefonum Reeder P10(orjinali Gionee S6) Gionee'nin yazılımı sayesinde Take anytime modunda çekilen resimleri Face Detection, Motion Blur, Track, Eraser, best shot olarak kendi karar vererek kare kare önünüze seriyor; seçip kaydediyorsunuz. Şu kadarını söyleyeyim arkadaşlarımın hepsinin gözleri yuvalarından fırlıyor. Pixel 2'de ışık, doygunluk ve noise işini halleden çok iyi bir kamera var, kıskandım. O son fotoğrafın daha iyi çekim sahnesi hallerini yakalamak mümkün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shaq t 1 yıl
İyi donanım, iyi ISP optimizasyonu ve çok iyi bir yazılımla sununca bu fotoğrafları çekmek mümkün. Kendi telefonum Reeder P10(orjinali Gionee S6) Gionee'nin yazılımı sayesinde Take anytime modunda çekilen resimleri Face Detection, Motion Blur, Track, Eraser, best shot olarak kendi karar vererek kare kare önünüze seriyor; seçip kaydediyorsunuz. Şu kadarını söyleyeyim arkadaşlarımın hepsinin gözleri yuvalarından fırlıyor. Pixel 2'de ışık, doygunluk ve noise işini halleden çok iyi bir kamera var, kıskandım. O son fotoğrafın daha iyi çekim sahnesi hallerini yakalamak mümkün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 1 yıl en beğenilen
Sayın editör resim çizilir, fotoğraf çekilir. Fotoğraf çekimine resim çekilir diyen teknoloji editörü görmek komik. Lütfen dikkat edin terimlere.
2 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 1 yıl strathmorea
strathmorea
Sayın editör resim çizilir, fotoğraf çekilir. Fotoğraf çekimine resim çekilir diyen teknoloji editörü görmek komik. Lütfen dikkat edin terimlere.

Lutfen bilmeden konusmayalim. Resim cekmek tdk ya gore dogru bir kullanimdir. Resim kelimesi fotoğraf anlaminda da kullanılabilir.


tdk.gov.tr/...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theJuDGe_41 1 yıl strathmorea
strathmorea

Sayın editör resim çizilir, fotoğraf çekilir. Fotoğraf çekimine resim çekilir diyen teknoloji editörü görmek komik. Lütfen dikkat edin terimlere.

"resim çekmek" doğru bir terimdir. Resim, hem çizilebilen hem de çekilebilen genel bir kelimedir.

tdk.gov.tr/...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 1 yıl
gayet güzel ama bizi çok da ilgilendirmiyor, ulaşmamızın zor olduğu bir cihaz maalesef.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5390 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, fotoğraf ve
9 etiket daha kamera MPopüler google pixel 2 google pixel 2 xl ile çekilen fotoğraflar Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Hackerlar bulut sunucularına sızıp bitcoin madenciliği yaptı 1 yıl Facebook'un ardından Google da Rusya kaynaklı reklamlar tespit etti 1 yıl Yerli nükleer teknoloji için 36 milyon TL’lik eğitim yatırımı 1 yıl Tesla, Porto Riko'nun enerji sorununu çözebilir 1 yıl 90'lara damga vuran mini bilgisayar 1 yıl Facebook'un güvenlik sorumlusu şirketin algoritmalarını savundu 1 yıl Avrupa Birliği’nden ücretsiz internet hamlesi 1 yıl Casper’ın mobil uygulaması yayında 1 yıl Avrupa Birliği'nden bankalara ''fintek'' baskını 1 yıl LG ilk OLED stop lambasını piyasaya sürdüğünü açıkladı 1 yıl Tesla Semi beklenenden daha iyi özelliklere sahip olacak 1 yıl App Store içeren iTunes 12.6.3 sürümü yayınlandı 1 yıl Uyku apnesi için yeni tedavi yöntemi 1 yıl Çin 2019 yılında en büyük ekran üreticisi olacak 1 yıl 2017 Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananı belli oldu 1 yıl Intel Coffee Lake işlemcilerde stok sıkıntısı 1 yıl Toyota'dan SUV-Van karışımı araç: Tj Cruiser 1 yıl Windows 10 mobil son günlerini yaşıyor 1 yıl İlk su geçirmez BlackBerry telefonu resmiyet kazandı 1 yıl "Ay'da binlerce insan yaşayacak!" İşte Avrupa'nın inanılmaz planı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google Pixel 2 ile çekilen ve üzerinde düzenleme yapılmamış kamera örnekleri Sonraki ABD Büyükelçiliği ülkemizdeki vize hizmetlerini askıya aldı (güncellendi) 1 yıl QNAP HS-251+ NAS incelemesi "NAS, Medya, Torrent, hepsi bir arada" 1 yıl Android üreticileri Face ID'nin ardından yüz tanıma teknolojisine yöneliyor 1 yıl Gelecek nesil Range Rover Evoque prizli hibrit bir versiyona sahip olacak 1 yıl Birleşik Arap Emirlikleri kendi astronotlarını yetiştirmeye başlıyor 1 yıl Justice League'in yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl Yapay zeka nefret söylemlerinin önüne geçebilir 1 yıl Taksiciler Pazartesi günü Uber’ı protesto edecek 1 yıl Blade Runner 2049 filminde uygulanan sansürle ilgili Sony'den açıklama geldi 1 yıl Nvidia ve Leadtek yapay zeka eğitimi konusunda iş birliği yapıyor 1 yıl Benchmark testleri, Apple'ın eski iPhone'ları yavaşlattığı iddialarını yalanlar nitelikte 1 yıl Akıllı takip sistemleri ile sel ve taşkınlar önlenebilir 1 yıl Be My Eyes ile görme engellilere yardımcı olun 1 yıl Amazon ilaç satışına başlayabilir 1 yıl Instagram yedinci yaşını kutluyor 1 yıl Blue Origin: Uzay turizmini 18 ay içerisinde başlatıyoruz 1 yıl Yeni Marvel dizisi Runaways'in ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Yalnızca 1 dakikada yaraları kapatan elastik dolgu geliştirildi 1 yıl Nissan, e-NV200 ile elektrikli araç yük çekme rekoru kırdı 1 yıl Akıllı moleküller nükleer tıpta büyük ilerlemeler sağlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim