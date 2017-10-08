Google Pixel 2 ile çekilen ve üzerinde düzenleme yapılmamış kamera örnekleri

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Geçtiğimiz hafta tanıtılan Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL’in kamera örnekleri paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflarda herhangi bir düzenleme işlemi yapılmadığı belirtiliyor.

Google Pixel 2, kamera test laboratuvarı DxOMark tarafından testlerde 98 puan alarak liderlik koltuğuna oturmuştu. Google tarafından yayınlanan fotoğraflar da bunu doğrular nitelikte. Fotoğrafların renk doğruluğu, keskinliği ve gürültü seviyesi iyi duruyor. Özellikle de portre modunda yapılan çekimler şaşırtıcı. Zira tek arka kameraya sahip olmasına rağmen bokeh efetini başarılı bir şekilde uyguladığı görülüyor.

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Her ne kadar resimler üzerinde düzenleme yapılmamış olsa da bu fotoğraflar çok iyi ışık koşullarında, profesyonel fotoğrafçılar tarafından ve muhtemelen tripod ile çekildi. Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL ile çektiğiniz fotoğraflar böyle olmayabilir.

Üzerinde herhangi bir düzenleme yapılmamış ham fotoğraflara galeriden ulaşabilirsiniz.

https://photos.google.com/share/AF1QipO2_gTkgT1QwgYaWCTowaN6d2Cb5rvyJU10cjAdSU9Ao8v9Ec-r1v1cKdWEx6PNqg?key=WEdYT3BMNFZGdUlwQ0l6aEdFT1UwVlg2LUZESDhn