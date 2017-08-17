Google Pixel 2 kenar sensörlerine sahip olacak

Google’ın her yeni Android sürümü ile birlikte piyasaya sürdüğü ve Nexus adı ile başlayarak Pixel adına dönüşen akıllı telefon serisi bu yıl yeniden karşımıza çıkacak. Google Pixel 2 serisinin önemli özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.

İki ayrı imza

Google bu yıl iki farklı üretici ile anlaşmış durumda. Google Pixel 2 modelini HTC üretirken Google Pixel XL 2 modelini ise LG üretecek. Her iki firma da orijinal amiral gemi modellerinde kullandıkları bazı yenilikleri Pixel telefonlarda da kullanacak.

Bu yıl HTC U11 modelinde karşımıza çıkan kenar sıkma sensörleri dikkat çekmişti. HTC bu özelliği Google Pixel 2 modeline de getiriyor. Edge Sense olan isim ise Active Edge olarak değiştiriliyor. Kullanıcılar kenarları sıkarak menülerde gezinebilecek ve çeşitli fonksiyonları çalıştırabilecek.

Google Pixel XL 2 modelinde ise LG’nin G6 ve V30 amiral gemilerinde yer verdiği Hi-Fi ses sisteminin yer alacağı tahmin ediliyor. Ekran konusunda ise yine LG’nin ince çerçeve tecrübesi kullanılacak. Her iki modelde de 3.5mm kulaklık girişinin kaldırılarak USB Tip-C üzerinden ses akışının verileceği belirtiliyor.

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Diğer taraftan Google Pixel 2 serisi Snapdragon 836 ile Android dünyasında bir adım öne geçecek. Yüzde 10 performans artışı getirmesi beklenen Snapdragon 836 ile Google Pixel 2 serisinin ekosistemdeki en güçlü cihazlar olacağı ifade ediliyor. Elbette bir diğer avantajı da kutudan Android 8.0 O sürümü ile birlikte çıkacak olması.

4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenmesi beklenen Google Pixel 2 serisinin Eylül sonlarında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Google etkinlik sonrasında hızlı bir şekilde Play Store cihaz satışına uygun pazarlarda seriyi piyasaya sürecek. Fiyatların 700$ civarında başlaması bekleniyor.