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Google Pixel 2 kenar sensörlerine sahip olacak

HTC U11 amiral gemi modelinde karşımıza çıkan kenarlardan sıkarak menülerde gezinme teknolojisi Google Pixel 2 modelinde de yer alacak. Zira modelin üreticisi yine HTC.
1 yıl
1,9b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın her yeni Android sürümü ile birlikte piyasaya sürdüğü ve Nexus adı ile başlayarak Pixel adına dönüşen akıllı telefon serisi bu yıl yeniden karşımıza çıkacak. Google Pixel 2 serisinin önemli özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.

İki ayrı imza

Google bu yıl iki farklı üretici ile anlaşmış durumda. Google Pixel 2 modelini HTC üretirken Google Pixel XL 2 modelini ise LG üretecek. Her iki firma da orijinal amiral gemi modellerinde kullandıkları bazı yenilikleri Pixel telefonlarda da kullanacak.

Bu yıl HTC U11 modelinde karşımıza çıkan kenar sıkma sensörleri dikkat çekmişti. HTC bu özelliği Google Pixel 2 modeline de getiriyor. Edge Sense olan isim ise Active Edge olarak değiştiriliyor. Kullanıcılar kenarları sıkarak menülerde gezinebilecek ve çeşitli fonksiyonları çalıştırabilecek.

Google Pixel XL 2 modelinde ise LG’nin G6 ve V30 amiral gemilerinde yer verdiği Hi-Fi ses sisteminin yer alacağı tahmin ediliyor. Ekran konusunda ise yine LG’nin ince çerçeve tecrübesi kullanılacak. Her iki modelde de 3.5mm kulaklık girişinin kaldırılarak USB Tip-C üzerinden ses akışının verileceği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm derinlik algılayabilen kamera teknolojisini sunar"

Diğer taraftan Google Pixel 2 serisi Snapdragon 836 ile Android dünyasında bir adım öne geçecek. Yüzde 10 performans artışı getirmesi beklenen Snapdragon 836 ile Google Pixel 2 serisinin ekosistemdeki en güçlü cihazlar olacağı ifade ediliyor. Elbette bir diğer avantajı da kutudan Android 8.0 O sürümü ile birlikte çıkacak olması.

4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenmesi beklenen Google Pixel 2 serisinin Eylül sonlarında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Google etkinlik sonrasında hızlı bir şekilde Play Store cihaz satışına uygun pazarlarda seriyi piyasaya sürecek. Fiyatların 700$ civarında başlaması bekleniyor.

 

http://www.tweaktown.com/news/58760/google-pixel-2-feature-squeezable-frame-active-edge/index.html Yorum Yaz
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Amd64x2 1 yıl en beğenilen
Dikilen çocuk HTC, kurtaran baba Google.. HTC nin işi şansa kalmış

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kadirirdem 1 yıl
Tasarımı bu sefer iyi olsun.
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Amd64x2 1 yıl en beğenilen
Dikilen çocuk HTC, kurtaran baba Google.. HTC nin işi şansa kalmış

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strathmorea 1 yıl
Bu farklı bölgelerde 6 gb ram kullanımı yüzünden ülkemiz telefonları halen tam olarak bir kaç yıldır 6 gb ram e geçiş yapamadı. Gerçi 4 gb ram de yeter fazlasıyla ama çok uzun zamandır 4 gb ram de takıldık kaldık.
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cosica 1 yıl
keşke bu Google Pixel'in 4.7 inç versiyonunu da çıkarsalar. güzel olurdu.
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