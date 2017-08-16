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Qualcomm derinlik algılayabilen kamera teknolojisini sunar

Android tarafında gerçek zamanlı ve yoğun derinlik isteyen görsel bilişim uygulamalarına yönelik olarak Qualcomm derinlik algılayabilen yeni sinyal işlemcilerini duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarımızın günlük hayatta anı yakaladığımız kameraları artık çok daha farklı fonksiyonlara imza atmaya başladı. Çift kamera teknolojisi ile optik yakınlaştırma gibi kavramlar hayatımıza girerken artık derinlik de algılayabiliyor.

Derinlik algılama teknolojisi aslında bir iki firma tarafından bir dönem gündeme getirilmişti. Intel RealSense teknolojisi ve Google Project Tango teknolojisi pilot olarak bir iki telefonda denendi ancak yaygınlaşma imkanı bulamadı. Qualcomm ise bu teknolojiyi yaygınlaştıracak gibi görünüyor.

Yeni Sinyal İşlemcisi

Aslında derinlik algılama kavramı iki farklı anlamda kullanılıyor. Bir tanesi çift kameralı telefonlarda serbest odaklama ve bulanıklık efektleri için kullanılan bir teknoloji. Diğeri ise bir ortamın 3 boyutlu olarak haritalamasını yapan ve hatta iki nokta arasındaki mesafeyi de ölçebilen bir teknoloji. Bunlar birbirinden çok ayrı.

Qualcomm’un yeni teknolojisi ikinci manada kullanılacak. Android cihazlara yönelik olarak geliştirilen derinlik algılama teknolojisi firmanın Spectra modül programının içerisinde yer alıyor. Program geçen yıl başlamıştı ve üreticilere hazır halde çift kamera sensörleri ile yazılımlarını sunuyordu. Böylece çift kamera kullanmak isteyen üreticiler uzun çalışmalar yapmıyordu.

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Bu yıl program biraz daha genişledi ve farklı sensörler eklendi. Pasif derinlik algılama ve aktif derinlik algılama sensörleri ile kullanıcılar gerçek zamanlı ve yoğun derinlik isteyen görsel bilişim uygulamalarının üstesinden gelebilecek. Diğer bir sensör ise çok hızlı ve doğru bir şekilde İris taraması yapabiliyor.

Yeni modüller ikinci nesil Spectra görüntü sinyal işlemcileri ile desteklenmeye başlayacak. Bu işlemciler de yeni Snapdragon yonga setlerinde kendisine yer bulacak. Yine modülünü kendisi geliştirmeyip Qualcomm’dan tedarik etmek isteyen üreticiler için modül paketleri de hazırlanacak.

Qualcomm özellikle akıllı telefonların yanında sanal gerçeklik gözlüklerinde daha derin haritalanmış mekan görsellerinin avantaj olacağını düşünüyor. Yeni teknolojiler en erken gelecek yıl ilk cihazlarda ortaya çıkacak. 

 

https://www.phonearena.com/news/Qualcomm-unveils-its-first-depth-sensing-camera-technology-for-Android-devices_id97040 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bay Muhalefet 2 yıl
Derinlik algılayabilen kameraya sahip.telefonlara vergi koyar bunlar olur +300
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burakk, 2 yıl
Denenmiş ama başarılı olamamış,
Piyasaya development kitlerden başka hardware sağlamış gibi konuşuyorlar.
Bir buçuk yıldır yaygınlaşmasını bekliyorum cep telefonlarında şu teknolojinin tık yok.
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kadirirdem 2 yıl
Prof makinlere de daha da yakınlaşııyor.
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hector_1990 2 yıl
mobile yön veren firma qualcom
adamlar bir tek işlemci yapmıyor işlemciden çok sensörler sinyal işlemcileri gibi teknolojiler geliştiriyor zaten modeme onların asıl işlerinden
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
Telefonlar telefon değil ki aslında cep bilgisayarı demeliyiz artık bu icatlara.
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intel7mix 2 yıl
adamların girmediği nokta kalmadı mobilde liderler olmanın faydaları
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okty_bcer 2 yıl
Qualcomm ve kamera ?
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LeftBank 2 yıl
3d mapping geleceğin teknolojisi Iphone 8'i parlatan teknoloji bu olacak. Yoksa kasa ekran tasarımı değil...
1 Yanıt Yanıtla +2
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reshthesucker 2 yıl LeftBank
LeftBank

3d mapping geleceğin teknolojisi Iphone 8'i parlatan teknoloji bu olacak. Yoksa kasa ekran tasarımı değil...

3d dick pics geliyor.

youtube.com/...

ekstra bi donanım olmadan da yapılabilen bişey. sanırım fark yaratacak olan nokta kararlılığı ve hızı olacak. bence faydası telefon piyasasından ziyade oyun modelleme, animasyon gibi alanlarda olacak. kahve fincanını sıfırdan tasarlamaktansa gerçek hayattan modelleyip gerekirse modifiye etmek zamandan ve paradan önemli tasarruflar sağlayabilir. yapılabilecek şeyler elbet bununla sınırlı kalmaz. bekleyip neler yapılabildiğini göreceğiz.
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V4LKyR 2 yıl
By Ekrem
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Kerim5100 2 yıl
Desenize telefon fiyatları +500 tl :/
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