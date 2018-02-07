Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Pixel 2 serisinin özel görüntü işlemcisi üçüncü taraflara da açılıyor

Google’ın kendisinin tasarladığı ve Pixel 2 akıllı telefon serisinde yer verdiği Pixel Visual Core görüntü işlemcisi artık üçüncü taraf geliştiricilerin de erişimine açıldı.
1 yıl
2,9b
1
6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google’ın Pixel 2 akıllı telefon serisinde yer verdiği ve ikinci özelleştirilmiş yongası olan Pixel Visual Core görüntü işlemcisi artık üçüncü taraf geliştiricilerin de erişimine açılıyor.

Pixel Visual Core neler sunuyor?

İlk kez Pixel 2 telefonlarda kullanılacak olan yapay zeka tabanlı Pixel Visual Core adındaki işlem birimi telefonun görsel alandaki yükünü üzerine alıyor ve ana işlemciyi rahatlatıyor. Böylece görsel işleme çok hızlı yapılırken enerji tasarrufu da sağlanıyor.

Yonga üzerinde 8 adet çekirdek mevcut. Her biri 512 aritmetik mantık birimi barındırıyor. Saniyede 3 TOPS yapay zeka işlemi yapılabiliyor. Verilen bilgilere göre Google’ın görsel işlem birimi sayesinde ana kamera, HDR görüntüleri 5 kat daha hızlı işlerken, ana işlemciden de 10 kat daha az enerji harcıyor.

Ayrıca Bkz. "Intel’in akıllı gözlüğü gerçeğinden farksız"

Telefonlar ilk satışa sunulduğunda Pixel Visual Core pasif haldeydi. Google geçtiğimiz Kasım ayında Android 8.1 beta sürümü ile aktif hale getirmiş ve fotoğrafların kalitesini yükseltmişti.

Google şimdi bu yongayı üçüncü taraf geliştiricilerin de erişimine açma kararı aldı. Yeni bir güncelleme ile birlikte erişime açılan yonganın Instagram, Snapchat, WhatsApp gibi pek çok uygulama tarafından kullanılması bekleniyor.

Kamera kalitesiyle amiral gemileri arasında en iyi olmayı başaran Google Pixel 2 serisi, yapay zeka yongasının da katkısıyla bu ünvanını pekiştirecek. Yeni Pixel serisinde ise çok daha gelişmiş bir görsel işlem yongası karşımıza gelecektir.

 

http://bgr.com/2018/02/05/google-pixel-2-xl-camera-hdr-vs-iphone-x/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
UnicornKnight 1 yıl en beğenilen ozbey08
Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Bununla birlikte okuduğunu anlayamamak en fenası.
Google Pixel 2 üzerindeki SoC'a dahil olan fotoğraf işleme yongası bahsi geçen, haber içeriğinde bahsedilen durumsa bunun Google tarafından Google Playstore üzerindeki bağımsız geliştiricilerce kullanıma sunulmuş özel uygulamalara, yani Google Camera haricindeki uygulamaların da kullanımına sunulmuş oluşu. Dolayısı ile Xiaomi'yi ilgilendiren herhangi bir durum yok, çünkü ne Xiaomi ne de diğer markaların hiçbirinde bu özelleştirilmiş yonga mevcut değil.
Buna en yakın çözüm Huawei Mate 10'da mevcut (hatta bazı açılardan daha bile başarılı diyebiliriz), henüz bunun kadar yetenekli olmayanları ise Qualcomm tarafından Snapdragon 821'den itibaren SoC'a dahil ediliyor, fakat sadece ayrıca lisans bedeli ödeyen üreticiler aktive edip kullanabiliyorlar.
Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Bununla birlikte okuduğunu anlayamamak en fenası.Google Pixel 2 üzerindeki SoC'a dahil olan fotoğraf işleme yongası bahsi g...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KiriN 1 yıl
Google fazla önemsemiyor telefon üretme işini, zaten ms gibi yazılımdan parayı topluyor parayı. Ciddi olarak global pazara sunulan cihazlar üretse one cihazlar vs alana kadar yada arayüzü semt pazarına dönmüş telefonlar alana kadar 2-3 fazla verir Google Phone alınır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 yıl
Aramizda cahillerin yorum yapmasi ne de tuhaf olmus : Pixel 2 XL 128 GB Unlocked modeline sahibim ve haberde bahsedilen Visual Core u INTEL uretmistir bu aylardir biliniyordu ...


Google aktive etmesinin tek sebebi olgunlasma sureci idi Android 8.1 Subat guncellemesi ile artik gelistirici ayarlarindan aktive edip cihazi tekrar baslatma olayi bitmistir artik surekli aktiftir .


Kamera icin ozellikle AI denen su Intel uretimli Visual Core bu tur ek donanimlar kamera kalitesi vs icin olmazsa olmazdir bu sayede DSLR ler ile genel olarak rakip olmaktalar ozellikle yapay zeka ile harmanlaninca kaliteli sonuclar elde edilmektedir .

Peki nedir bu derseniz : RAISR ( Rapid and Accurate Image Super Resolution )


research.googleblog.com/...



Akademik seviyede ise :

drive.google.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 yıl
HTC'den çarptıkları arge takımıyla neler de yaparmış hanimiş Google.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozbey08 1 yıl
şimdi xiaomi i bekleyin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UnicornKnight 1 yıl ozbey08
Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Bununla birlikte okuduğunu anlayamamak en fenası.
Google Pixel 2 üzerindeki SoC'a dahil olan fotoğraf işleme yongası bahsi geçen, haber içeriğinde bahsedilen durumsa bunun Google tarafından Google Playstore üzerindeki bağımsız geliştiricilerce kullanıma sunulmuş özel uygulamalara, yani Google Camera haricindeki uygulamaların da kullanımına sunulmuş oluşu. Dolayısı ile Xiaomi'yi ilgilendiren herhangi bir durum yok, çünkü ne Xiaomi ne de diğer markaların hiçbirinde bu özelleştirilmiş yonga mevcut değil.
Buna en yakın çözüm Huawei Mate 10'da mevcut (hatta bazı açılardan daha bile başarılı diyebiliriz), henüz bunun kadar yetenekli olmayanları ise Qualcomm tarafından Snapdragon 821'den itibaren SoC'a dahil ediliyor, fakat sadece ayrıca lisans bedeli ödeyen üreticiler aktive edip kullanabiliyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Microsoft, Progressive Web App'leri Windows 10'a getiriyor 1 yıl Instagram'a başkalarının gönderisini paylaşma özelliği: regram 1 yıl E-devlet’e soy ağacı sorgulama hizmeti eklendi: Alt-üst soy bilgisi sorgulama 1 yıl Samsung, Android Oreo güncellemesini S8'den önce yanlışlıkla S7 edge'e gönderdi 1 yıl WhatsApp gruplarına görüntülü ve sesli arama özelliği geliyor 1 yıl Musk: Model Y'nin üretim planı 3 ila 6 ay içerisinde açıklanacak 1 yıl iOS ve Android'in yeni emojileri belli oldu: Nazar boncuğu geliyor 1 yıl Bu kez Samsung yönetim kurulu başkanı polisin hedefinde 1 yıl Apple Pencil zengin gerçeklik özellikleri ile donatılıyor 1 yıl Motion Stills uygulamasına zengin gerçeklik desteği geldi 1 yıl Elon Musk'ın uzay boşluğuna gönderdiği arabasını şimdi neler bekliyor? 1 yıl Ford'un fabrika çıkışlı performans pick-up'ı Ranger Raptor tanıtıldı 1 yıl Ionity adındaki "ultra-hızlı" şarj istasyon ağının haritası ilk kez görüntülendi 1 yıl Snapdragon 660 ve 6 GB RAM'li Samsung Galaxy C10 Plus, AnTuTu'da göründü 1 yıl Thermaltake sesle kontrol edilen güç kaynağını duyurdu 1 yıl Samsung Galaxy A8 2018 elimizde: 2900TL'ye neler sunuyor? 1 yıl Zen mimarili ve Vega GPU'lu Athlon işlemcisi benchmark testinde görüldü 1 yıl Core i7-8700K satış başarısıyla Intel'in yüzünü güldürüyor 1 yıl Elektrik üretiminin yüzde 32'sini yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz 1 yıl Ehang 184 adındaki uçan taksi, test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google Pixel 2 serisinin özel görüntü işlemcisi üçüncü taraflara da açılıyor Sonraki Olympus PEN E-PL9 dijital fotoğraf makinesi duyuruldu 1 yıl Samsung’dan orta seviye telefonlara çift kamera çözümü 1 yıl PTTMessenger’ın Signal açık kaynak tabanlı yazıldığı ortaya çıktı 1 yıl SpaceX'in inişini göstermediği merkez rokete ne oldu? 1 yıl Telegram artık videoları indirmeden önce izlemeye başlamanıza izin veriyor 1 yıl Game of Thrones'un yaratıcılarından yeni Star Wars üçlemesi 1 yıl Beynin elektrikle uyarılması hafızayı geliştiriyor 1 yıl Yeni PS4 Pro güncellemesi ile oyunlar eski TV'lerde daha net görünecek 1 yıl Bitcoin ile alışveriş yapabileceğiniz e-ticaret platformu: Bikoshu 1 yıl Shazam'ı satın alan Apple, Avrupa Komisyonu'nun radarında 1 yıl Apple'ın kasten yavaşlattığı iPhone'lar için "Pil Sağlığı" özelliği hazır 1 yıl Uçak ve otel rezervasyonları artık Google Arama sonuçlarından yapılabilecek 1 yıl Tesla'nın hedefi Fremont fabrikasını "en güvenli" yapmak 1 yıl SpaceX'in Falcon Heavy uçuşuna bir de bu muhteşem fotoğraflarla bakın 1 yıl Bitcoin ABD Senatosu'ndan kârlı çıktı: Tekrar 8000$ sınırında 1 yıl Samsung The Wall ekranı artık profesyonel 1 yıl Intel’in akıllı gözlüğü gerçeğinden farksız 1 yıl Grammarly’deki büyük açık kapatıldı 1 yıl Elektrikli feribot emisyon ve maliyetleri dibe indirdi, ilgi odağı oldu 1 yıl SpaceX, yörüngedeki Roadster'ın içinden canlı yayın yapıyor! Buradan izleyin Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim