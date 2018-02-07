Google Pixel 2 serisinin özel görüntü işlemcisi üçüncü taraflara da açılıyor

Google’ın Pixel 2 akıllı telefon serisinde yer verdiği ve ikinci özelleştirilmiş yongası olan Pixel Visual Core görüntü işlemcisi artık üçüncü taraf geliştiricilerin de erişimine açılıyor.

Pixel Visual Core neler sunuyor?

İlk kez Pixel 2 telefonlarda kullanılacak olan yapay zeka tabanlı Pixel Visual Core adındaki işlem birimi telefonun görsel alandaki yükünü üzerine alıyor ve ana işlemciyi rahatlatıyor. Böylece görsel işleme çok hızlı yapılırken enerji tasarrufu da sağlanıyor.

Yonga üzerinde 8 adet çekirdek mevcut. Her biri 512 aritmetik mantık birimi barındırıyor. Saniyede 3 TOPS yapay zeka işlemi yapılabiliyor. Verilen bilgilere göre Google’ın görsel işlem birimi sayesinde ana kamera, HDR görüntüleri 5 kat daha hızlı işlerken, ana işlemciden de 10 kat daha az enerji harcıyor.

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Telefonlar ilk satışa sunulduğunda Pixel Visual Core pasif haldeydi. Google geçtiğimiz Kasım ayında Android 8.1 beta sürümü ile aktif hale getirmiş ve fotoğrafların kalitesini yükseltmişti.

Google şimdi bu yongayı üçüncü taraf geliştiricilerin de erişimine açma kararı aldı. Yeni bir güncelleme ile birlikte erişime açılan yonganın Instagram, Snapchat, WhatsApp gibi pek çok uygulama tarafından kullanılması bekleniyor.

Kamera kalitesiyle amiral gemileri arasında en iyi olmayı başaran Google Pixel 2 serisi, yapay zeka yongasının da katkısıyla bu ünvanını pekiştirecek. Yeni Pixel serisinde ise çok daha gelişmiş bir görsel işlem yongası karşımıza gelecektir.