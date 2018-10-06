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Google Pixel 3 XL'in kutusu ve aksesuarları internete düştü

Google tarafından çok kısa bir süre sonra tanıtılacak Pixel 3 serisiyle ilgili sızıntıların arkası kesilmiyor. Bu kez de Pixel 3 XL'in kutusu ve aksesuarlarının görüntüsü yayınlandı.
7 ay
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13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Önümüzdeki günlerde resmen tanıtılacak olan Google Pixel 3 XL’in perakende kutusu internete düştü. WahPhone Digital’in Facebook sayfasındaki sızıntılara göre Pixel 3 XL’nin kutusu geçen yılki Pixel 2 XL modelininkinden çok farklı görünmüyor.
Ayrıca Bkz. "Google'ın 9 Ekim'deki etkinliğinde neler tanıtılacak?"
Sızıntı ayrıca akıllı telefonun büyük ekranını, iPhone X tarzı çentikli tasarımını ve hatta Ayarlar menüsünün açık olduğu yakın plan fotoğrafını da gözler önüne seriyor. Pixel 3 serisiyle ilgili haberler bununla sınırlı değil. Unwire HK isimli internet sitesi tarafından yayınlanan bir başka görüntü de Pixel 3 XL kutusunun içinde neler olduğunu gösteriyor.

Pixel 3 serisi 9 Ekim'de tanıtılacak

Google’ın yaklaşan akıllı telefonu, kablolu USB-C kulaklık, USB-C şarj cihazı, kulaklık jakı adaptörü ve hızlı geçiş adaptörü ile gelecek gibi görünüyor. Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerini 9 Ekim 2018 tarihinde resmen tanıtacak. Şirketin aynı etkinlikte Google Pixel Stand ve Pixelbook 2 gibi diğer ürünlerini de duyurması bekleniyor.

https://unwire.hk/2018/10/05/google-pixel-xl-3-price-15880/mobile-phone/ Yorum Yaz
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Kerim5100 7 ay
Çentik gerçekten çok kötü
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Like a Sir 7 ay en beğenilen
O ne iğrenç bir çentik
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huseyincarnege 7 ay
yaw en büyük rakibini taklit etmek kadar eziklik olurmu:S
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DH Misafiri 7 ay
Tamam tek kamerayla iyi işler yapıyorsun çift kamerayla daha mı kötü olacak işler. Koy yanına bir derinlik için 2. Kamerayı !
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tugares 7 ay
Ekran öne akmış yumurta gibi
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Masterbronze12 7 ay
İlk kez bir çentik bu kadar gözüme çarptı.
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oguzhan297 7 ay
Çentiğin üzerinde piknik yapmalık o ne geniş çentik la
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interwap 7 ay
Çentik değil kürek kürek
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smart1978 7 ay
Centikte bari 3D yuz tarama gelismisi olsaydi ve madem centik var asagisina da hoperloru sifir seviyeye cekilip pekala altan da cerceve kalinligi ciddi azaltilabilirdi .
Pixel Visual Core sanirim 2. jenerasyon ile gelecek ve neler sunuyor veya ne kadar gelistiirlmis vs sizan her turlu gorsellerden anlasilmasi imkansiz bir gizem var.
Yani mesele sadece kutusuna kadar sizdirilmasi degil . Donanimsal 2. jenerasyon Yapay Zekasi merak edilmesi gerekenlerden.
Harici donanimsal yapay zekasi ile video ve fotograflarda ciddi oranda pili somurmeden islemekte idi ve yapay zekasi arayuz uygulamalar kullanim aliskanliklari batarya optimizasyonlarinda co basarili suan ki Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerinde. Ayrica Pixel 2 XL 128 modeline sahibim ve belirtmek gerekirse etkileyici sonuclar elde etmektedir.
Rakip firmalarin Yapay Zeka donanimsal olanlari bile pek verimli dogru ideal calismamaktadir yapilan incelemelerde Google in donanimsal yapay zeka birimi ( NPU ) Visual Core olarak adlandirilmakta en ideal dogru ve anlamli olanidir.
Bu sebepte 2. jenerasyon Visual Core yenilikleri nelerdir ? Yani klasik cekirdek sayisini artirdik 2 katina filan diyen Huawei Kirin 980 ni gercekten de pratikte basarili mi supheli cunku ilk jenerasyon Kirin 970 lerdeki her acidan vasat uzmanlar ifade etmekte incelemelerinde ve aylarca bu boyle kaldi en sonunda Huawei cozemedi Yapay Zeka yi varsayilan olarak kapali tutulacak sekilde guncellemesi gecen ay yayinlanmisti ve suan da kapali ! Yani Huawei dolayli olarak Yapay Zeka yi pek anlami ve dogru kullanamadigi da dogrulamis kabul etmis olmaktadir. Elbette acilabiliyor ama sorunlu cekimleri ile agresif keskinlestirme, yagl boya tablosu gibi gece ve gunduz cekimleri, ters isikta vasatligi, lens Laica ortakligi ile gelistirilmis deniliyor ama Lens Flare cok asiri hatta turlj turlusu de var gunduz dahi gorulmektedir. Isik patlamalari ayrica .... Bu boyle devam eder ...
Pixel cihazlari referans cihazlardir ozellikle uygulama gelistirmek isteyenlerin tercihidir . Kamerasinin gizli bombasi Visual Core V2 haricinde Ondeki kizilotesi ile kaliteli selfieler cekimi, Snapdragon un katkilari ile de ... Arka ana kamerasinda ise lazer fokuslama ile ayrica hakkini veren Google sonucta kamerasi dehset gelismi kendisini one cikartmaktadir.
Hatta oyleki sadece Google Camera apk sini ozel hale geririp kurulmunu yayinlanlar tonlarca yillardir .
Isl3mcisi Snapdragon 845 li olacak kesin acaba 10 bit fotograf ve video kaydi da olacak mi ? Ozellikle 4K da 10 bitlik renk derinliginde 60 FPS HDR olarak kayit yapabilecek mi ? Sony lerde var ...
10 bit lik gorselleri elbette 10 bitlik panellerde kiyaslanmasi gerekir ;)
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Texassm0ke 7 ay
çentik koyda koyuyosanda uzun ve geniş olmasın bari
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Bay Robot 7 ay
Replika telefonlardaki çentiğe benzemiş en az onun kadar kötü duruyor...
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oguzhan diric 7 ay
Kaç yıl önce çıkan nexus 6 bile dev cüssesine rağmen daha güzel duruyor. 2 senedir pixel ultra trolleri ortada dolanırken trollü gerçeğe dönüştürüp herkesi şarşırtsaydın ya. Full screen, pure android güzel olurdu.
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huseyincarnege 7 ay
yaw en büyük rakibini taklit etmek kadar eziklik olurmu:S
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