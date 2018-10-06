Google Pixel 3 XL'in kutusu ve aksesuarları internete düştü

Önümüzdeki günlerde resmen tanıtılacak olan Google Pixel 3 XL’in perakende kutusu internete düştü. WahPhone Digital’in Facebook sayfasındaki sızıntılara göre Pixel 3 XL’nin kutusu geçen yılki Pixel 2 XL modelininkinden çok farklı görünmüyor.

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"Google'ın 9 Ekim'deki etkinliğinde neler tanıtılacak?"

Sızıntı ayrıca akıllı telefonun büyük ekranını, iPhone X tarzı çentikli tasarımını ve hatta Ayarlar menüsünün açık olduğu yakın plan fotoğrafını da gözler önüne seriyor. Pixel 3 serisiyle ilgili haberler bununla sınırlı değil. Unwire HK isimli internet sitesi tarafından yayınlanan bir başka görüntü de Pixel 3 XL kutusunun içinde neler olduğunu gösteriyor.

Pixel 3 serisi 9 Ekim'de tanıtılacak

Google’ın yaklaşan akıllı telefonu, kablolu USB-C kulaklık, USB-C şarj cihazı, kulaklık jakı adaptörü ve hızlı geçiş adaptörü ile gelecek gibi görünüyor. Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerini 9 Ekim 2018 tarihinde resmen tanıtacak. Şirketin aynı etkinlikte Google Pixel Stand ve Pixelbook 2 gibi diğer ürünlerini de duyurması bekleniyor.

https://unwire.hk/2018/10/05/google-pixel-xl-3-price-15880/mobile-phone/