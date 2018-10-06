Google Pixel 3 XL tanıtımına sayılı günler kala Hong Kong’da satışa çıktı

Google, 9 Ekim’de gerçekleştireceği etkinlikte iki yeni amiral gemisi cihazı Pixel 3 ve Pixel 3 XL’in tanıtımını gerçekleştirecek. Pixel 3 XL’in tasarımı ve teknik özelliklerine dair bugüne kadar sayısız sızıntı gerçekleşti. İnternette yayılan tonlarca fotoğrafı, videosu ve detayları ile Google Pixel 3 XL, şüphesiz bugüne kadar en çok sızdırılmış akıllı telefonlardan biri.

Bu seferki sızıntı ise öncekilerden çok daha şaşırtıcı. Cihaz, tanıtım etkinliğine 3 gün kala Hong Kong’da WahPhone Digital isimli bir şirket tarafından 2.027 dolardan(12.400+ TL) satışa sunuldu. Dünyaca ünlü teknoloji platformu Engadget, satışa sunulan cihazın inceleme videosunu yayınladı.

Videoda Just Black renk seçeneğiyle karşımıza çıkan cihaz kutusundan bir çift USB-C uçlu kulaklık, USB-C – 3.5mm kulaklık adaptörü, USB-C – USB-C kablosu, USB-C – USB-A adaptörü ve 18W USB-C güç adaptörü ile çıkıyor. Cihazın kutusunda 6.3 inç genişliğinde bir ekrana ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olması dışında teknik özelliklerine dair çok fazla detay yer almıyor.

Engadget ekibinin cihazda yaptığı CPU-Z testine göre Snapdragon 845 işlemciye sahip olan cihaz, 4 GB’lık bir RAM ile karşımıza çıkıyor. Çok büyük ihtimalle cihaz birden fazla RAM seçeneği ile satışa çıkacak. 3720 mAh gücünde bir pile sahip olan cihaz, şaşırtıcı olmayan şekilde Android’in en üst sürümü Android 9 Pie ile kutusundan çıkacak. Cihaz ayrıca 2960 x 1440 piksel çözünürlüğünde OLED bir ekranla karşımıza çıkacak.

https://www.phonearena.com/news/Google-Pixel-3-XL-obtained-by-Hong-Kong-store-three-days-before-unveiling_id109642

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İkisi önde, bir tanesi ise arkada olmak üzere 3 kamera sensörüne sahip olan cihazın, ön kameralarıçözünürlüğünde, arka kamerası iseçözünürlüğünde. Cihazın ana kamerası saniyede 30 kare hızında 4K video çekebiliyor, selfie kamerasında ise video kayıtları 1080p çözünürlük ile kısıtlı.