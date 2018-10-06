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Google Pixel 3 XL tanıtımına sayılı günler kala Hong Kong’da satışa çıktı

Google'ın 3 gün sonra tanıtacağı yeni cihazı Pixel 3 XL, resmi tanıtımından Hong Kong'da 2027 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıktı. Cihazın kutu içeriği ve detayları haberimizde.
7 ay
4,7b
1
12
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Google, 9 Ekim’de gerçekleştireceği etkinlikte iki yeni amiral gemisi cihazı Pixel 3 ve Pixel 3 XL’in tanıtımını gerçekleştirecek. Pixel 3 XL’in tasarımı ve teknik özelliklerine dair bugüne kadar sayısız sızıntı gerçekleşti. İnternette yayılan tonlarca fotoğrafı, videosu ve detayları ile Google Pixel 3 XL, şüphesiz bugüne kadar en çok sızdırılmış akıllı telefonlardan biri.
Bu seferki sızıntı ise öncekilerden çok daha şaşırtıcı. Cihaz, tanıtım etkinliğine 3 gün kala Hong Kong’da WahPhone Digital isimli bir şirket tarafından 2.027 dolardan(12.400+ TL) satışa sunuldu. Dünyaca ünlü teknoloji platformu Engadget, satışa sunulan cihazın inceleme videosunu yayınladı.
 
Videoda Just Black renk seçeneğiyle karşımıza çıkan cihaz kutusundan bir çift USB-C uçlu kulaklık, USB-C – 3.5mm kulaklık adaptörü, USB-C – USB-C kablosu, USB-C – USB-A adaptörü ve 18W USB-C güç adaptörü ile çıkıyor. Cihazın kutusunda 6.3 inç genişliğinde bir ekrana ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olması dışında teknik özelliklerine dair çok fazla detay yer almıyor.
Engadget ekibinin cihazda yaptığı CPU-Z testine göre Snapdragon 845 işlemciye sahip olan cihaz, 4 GB’lık bir RAM ile karşımıza çıkıyor. Çok büyük ihtimalle cihaz birden fazla RAM seçeneği ile satışa çıkacak. 3720 mAh gücünde bir pile sahip olan cihaz, şaşırtıcı olmayan şekilde Android’in en üst sürümü Android 9 Pie ile kutusundan çıkacak. Cihaz ayrıca 2960 x 1440 piksel çözünürlüğünde OLED bir ekranla karşımıza çıkacak.
İkisi önde, bir tanesi ise arkada olmak üzere 3 kamera sensörüne sahip olan cihazın, ön kameraları 8 MP+ 8 MP çözünürlüğünde, arka kamerası ise 12,2 MP çözünürlüğünde. Cihazın ana kamerası saniyede 30 kare hızında 4K video çekebiliyor, selfie kamerasında ise video kayıtları 1080p çözünürlük ile kısıtlı.
https://www.phonearena.com/news/Google-Pixel-3-XL-obtained-by-Hong-Kong-store-three-days-before-unveiling_id109642 Yorum Yaz
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selman.e 7 ay en beğenilen
Neredeyse ekranı kaplayan çentiğe mi yanayım, alttaki kütük gibi çerçeveye mi yanayım yoksa koskoca Google'ın Apple'ı fütursuzca taklit etmesine mi yanayım bilemedim valla.
Neredeyse ekranı kaplayan çentiğe mi yanayım, alttaki kütük gibi çerçeveye mi yanayım yoksa koskoca Google'ın Apple'ı fütursuzca taklit etmesine mi yanayım bile...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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darkhair 7 ay
bu telefonu gördükçe yazılımın ne kadar önemli olduğunu bir daha anlıyorum
adamların tek kamera ile yaptığı işi millet 3 kamerayla bir yakalayamıyo
aynı işlemciyi kullanan telefonların %99'undan hızlı ve stabil
google firmasını sevmem "çok çakallar bence" ama adamlar yaptığı işi iyi yapıyor
bu telefonu gördükçe yazılımın ne kadar önemli olduğunu bir daha anlıyorumadamların tek kamera ile yaptığı işi millet 3 kamerayla bir yakalayamıyoaynı ...
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getaway 7 ay
Ülkemizde satışa çıkarsa 16.000₺ - 18.000 ₺ falan olur heralde
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Das Boot 7 ay
Centikliler arasinda en tipsizi sanirim
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fatih1983 7 ay
bu işte bir iş var bence google bunu kasıtlı olarak yapıyor ters köşe yapacak sanırım apple ile dalga geçiyor olabilir
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selman.e 7 ay en beğenilen
Neredeyse ekranı kaplayan çentiğe mi yanayım, alttaki kütük gibi çerçeveye mi yanayım yoksa koskoca Google'ın Apple'ı fütursuzca taklit etmesine mi yanayım bilemedim valla.
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Khoradasein 7 ay selman.e
Apple'ın bu başlıkla ne alakası var yahu, kendi fanboyluğuna yanabilirsin öncelikle; Apple'dan önce bu konsepti kullanan başka markalar vardı zaten ama bak senin yaptığın gibi isimlerinden bahsetme gereği görmüyorum.

Bu cihaz yazılım yönünden oldukça iddialı ve Andorid platformu açısından farklı bir seviyeyi temsil edeceği açık... Rekabet ne kadar artarsa kullanıcı olarak biz de o kadar çok kazanırız, firma fanatikliğinin lüzumu yok, Android geliştikçe malum firmaların tekeli de kırılacaktır.
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darkhair 7 ay
bu telefonu gördükçe yazılımın ne kadar önemli olduğunu bir daha anlıyorum
adamların tek kamera ile yaptığı işi millet 3 kamerayla bir yakalayamıyo
aynı işlemciyi kullanan telefonların %99'undan hızlı ve stabil
google firmasını sevmem "çok çakallar bence" ama adamlar yaptığı işi iyi yapıyor
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tugares 7 ay
Adam incelemiş çoktan
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mert1907 7 ay
O çentikle sızamaz ki mübarek.
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OverClocK1ng 7 ay mert1907
Tercih meselesi. Çentiğe bayılıyorum...
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kymelria 7 ay
Eskiden sızıntı deyince bi kaç foto falan görürdük. Artık adamlar satışa koyuyor.
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Ridianod 7 ay kymelria
Millette heyecan kalmadı hocam. Tutuşuyorlar o yüzden. Reklamın her türlüsü ile dikkat çekmeye çalışıyorlar işte.
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