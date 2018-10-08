Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL'nin ekran özellikleri ve renkleri sızdı

Teknoloji devi Google'ın başta akıllı telefonları Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL olmak üzere yeni teknolojik cihazlarını tanıtacağı etkinliğe saatler kaldı diyebiliriz. Bu cihazlarla ilgili bugüne kadar birçok bilgi sızdı cihazlar tanıtılana kadar da sızmaya devam edecek gibi görünüyor.

Lansmana saatler kala sızıntılar durmuyor

Ortaya çıkan bir broşür, Pixel 3 ve Pixel 3 XL akıllı telefon modellerinin ekran ve renk seçeneklerini gözler önüne serdi. Broşürde yer alan bilgiye göre iki cihaz da 1080p çözünürlüğe sahip 5.5 inç ve 6.3 inçlik ekranla gelecek ve beyaz, siyah ve pembe renk seçeneklerine sahip olacak.

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Eğer broşürde yer alançözünürlük doğruysa,L'nin iki önceki versiyonlara görebir ekran çözünürlüğüne sahip olacak demektir. Zira, Pixel XL'nin ekranıve Pixel 2 XL'nin iseçözünürlüğe sahipti. Cihazların diğer detaylarını iselansman etkinliğinde öğreneceğiz.