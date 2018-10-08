Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL'nin ekran özellikleri ve renkleri sızdı

Teknoloji Editörü
Teknoloji devi Google'ın başta akıllı telefonları Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL olmak üzere yeni teknolojik cihazlarını tanıtacağı etkinliğe saatler kaldı diyebiliriz. Bu cihazlarla ilgili bugüne kadar birçok bilgi sızdı cihazlar tanıtılana kadar da sızmaya devam edecek gibi görünüyor.
Lansmana saatler kala sızıntılar durmuyor
Ortaya çıkan bir broşür, Pixel 3 ve Pixel 3 XL akıllı telefon modellerinin ekran ve renk seçeneklerini gözler önüne serdi. Broşürde yer alan bilgiye göre iki cihaz da 1080p çözünürlüğe sahip 5.5 inç ve 6.3 inçlik ekranla gelecek ve beyaz, siyah ve pembe renk seçeneklerine sahip olacak.Eğer broşürde yer alan 1080p çözünürlük doğruysa, Pixel 3 XL'nin iki önceki versiyonlara göre daha düşük bir ekran çözünürlüğüne sahip olacak demektir. Zira, Pixel XL'nin ekranı QHD ve Pixel 2 XL'nin ise QHD+ çözünürlüğe sahipti. Cihazların diğer detaylarını ise yarın düzenlenecek olan lansman etkinliğinde öğreneceğiz.
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En önemlisi not pink rengi pink dışında her şey olabilir.
Eüer bu HDR+ fotorğaflar gerçekse bir çok markayı gömer Google.
Not: Şu twitter embed nasıl kullanılıyor biri bana PM ile gösterse beceremedim.
9to5google.com/...
Dis kutu logosu vs haric icindekiler ayni
Kesinlikle ''Absolutely Red, Pretty Much Yellow, Apple Grey'' renkleri de gelmeli.