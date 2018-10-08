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Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL'nin ekran özellikleri ve renkleri sızdı

Google'ın yeni akıllı telefon modelleri olan Pixel 3 ve Pixel 3 XL'in tanıtılmasına saatler kala sızıntılar durmak bilmiyor. Şimdi de cihazların ekran özellikleri ve renkleri ortaya çıktı.
7 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Google'ın başta akıllı telefonları Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL olmak üzere yeni teknolojik cihazlarını tanıtacağı etkinliğe saatler kaldı diyebiliriz. Bu cihazlarla ilgili bugüne kadar birçok bilgi sızdı cihazlar tanıtılana kadar da sızmaya devam edecek gibi görünüyor.

Lansmana saatler kala sızıntılar durmuyor

Ortaya çıkan bir broşür, Pixel 3 ve Pixel 3 XL akıllı telefon modellerinin ekran ve renk seçeneklerini gözler önüne serdi. Broşürde yer alan bilgiye göre iki cihaz da 1080p çözünürlüğe sahip 5.5 inç ve 6.3 inçlik ekranla gelecek ve beyaz, siyah ve pembe renk seçeneklerine sahip olacak.
Eğer broşürde yer alan 1080p çözünürlük doğruysa, Pixel 3 XL'nin iki önceki versiyonlara göre daha düşük bir ekran çözünürlüğüne sahip olacak demektir. Zira, Pixel XL'nin ekranı QHD ve Pixel 2 XL'nin ise QHD+ çözünürlüğe sahipti. Cihazların diğer detaylarını ise yarın düzenlenecek olan lansman etkinliğinde öğreneceğiz.

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Fenomenon 7 ay
Allah belamı versin ki white, Abi bu bildiğin black ve almayanı dövüyorlar rose gold renkleri de olabilirmiş.
En önemlisi not pink rengi pink dışında her şey olabilir.
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astegon 7 ay
twitter.com/...
Eüer bu HDR+ fotorğaflar gerçekse bir çok markayı gömer Google.
Not: Şu twitter embed nasıl kullanılıyor biri bana PM ile gösterse beceremedim.
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smart1978 7 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

9to5google.com/...
Dis kutu logosu vs haric icindekiler ayni

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Bloodin 7 ay
"Not Pink" nasıl bir renk :)
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Whippoorwill 7 ay
Rose Gold gibidir.
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Greylights 7 ay
Renklere bak; ''Clearly White, Just Black, Not Pink''.
Kesinlikle ''Absolutely Red, Pretty Much Yellow, Apple Grey'' renkleri de gelmeli.
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