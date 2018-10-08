OnePlus 6T'nin lansman tarihi resmi olarak duyuruldu

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın ileri teknoloji akıllı telefonu OnePlus 6T'nin 30 Ekim'de tanıtılacağı duyuruldu. Küçük bir çentik ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ile gelecek olan cihazla ilgili detaylara bakalım.

30 Ekim'de New York'ta tanıtılacak

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı teknolojisi uğruna 3.5mm kulaklık girişinden vazgeçilen OnePlus 6T'nin, yeni model iPhone'lar ve Pixel 3XL'den çok daha küçük bir çentiğe sahip olması bekleniyor. Çentiğin küçük olmasına rağmen cihazda yüz tanıma özelliğinin olacağı da sızan önemli bilgiler arasında.

OnePlus 6T'nin her ne kadar OnePlus 6 ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olacağı düşünülse de, yeni telefonun çok daha gelişmiş kamera performansı, uzun pil ömrü ve uygun fiyatla gelmesi bekleniyor. Eğer cihazla iligili çok fazla sızıntı yayılmazsa, tüm detayları 30 Ekim tarihinde New York'ta yapılacak olan resmi lansman etkinliğinde öğrenmemiz mümkün olacak.

https://www.oneplus.com/6t/launch?awc=10855_1539002619_2962073625f5e471ab1c3456d1ac6799