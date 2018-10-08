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OnePlus 6T'nin lansman tarihi resmi olarak duyuruldu

Akıllı telefon kullanıcılarının merakla beklediği OnePlus 6T'nin resmi lansman tarihi şirket tarafından açıklandı. Cihaz, küçük bir çentik ve ekrana gömülü parmak izi okuyucu ile gelecek.
7 ay
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11
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın ileri teknoloji akıllı telefonu OnePlus 6T'nin 30 Ekim'de tanıtılacağı duyuruldu. Küçük bir çentik ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ile gelecek olan cihazla ilgili detaylara bakalım.

30 Ekim'de New York'ta tanıtılacak

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı teknolojisi uğruna 3.5mm kulaklık girişinden vazgeçilen OnePlus 6T'nin, yeni model iPhone'lar ve Pixel 3XL'den çok daha küçük bir çentiğe sahip olması bekleniyor. Çentiğin küçük olmasına rağmen cihazda yüz tanıma özelliğinin olacağı da sızan önemli bilgiler arasında.
OnePlus 6T'nin her ne kadar OnePlus 6 ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olacağı düşünülse de, yeni telefonun çok daha gelişmiş kamera performansı, uzun pil ömrü ve uygun fiyatla gelmesi bekleniyor. Eğer cihazla iligili çok fazla sızıntı yayılmazsa, tüm detayları 30 Ekim tarihinde New York'ta yapılacak olan resmi lansman etkinliğinde öğrenmemiz mümkün olacak.

https://www.oneplus.com/6t/launch?awc=10855_1539002619_2962073625f5e471ab1c3456d1ac6799 Yorum Yaz
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bkamber 7 ay
5g li islemcisi ile eski fiyat politikasıyla op7 çıksa dolar da düşse 😂 hayaller... opo ya devam 💪
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tugares 7 ay
İleri teknoloji derken? Bildiğin SD845, ekrana parmak izi gömmekte bence büyük bir inovasyon değil.
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intel7mix 7 ay
OnePlus 7 almak varken neden 6T alsın ki millet 855 ile gelmeyecek. 7 modeli gelecektir.
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astegon 7 ay
7''yi de mi tanıtacaklar yakında
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esmerbuyucu 7 ay intel7mix
6 ay daha beklemek isterlerse tabii...
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S.Soylu 7 ay intel7mix
Doların durumunu ve alım gücünün giderek azaldığını düşünürsek şuan alabiliyor olsam alırdım 6T. 6 ay sonra doların 7 lira olmayacağını kimse garanti edemez ama 5 lira hatta 5.5 lira olmayacağını herkes gayet iyi biliyor.
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oneplus, oneplus 6t ve
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