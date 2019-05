Google Pixel 3a 399 dolar fiyat etiketi ile sunulabilir

Pixel serisi akıllı telefonlar özellikle geliştiricilerin gözdesi konumunda. Google tarafından düzenli olarak güncellemeler alan Pixel telefonların, donanım ve fiyat konusunda aynı başarıyı yakalayabildiğini söylemek mümkün değil. Uzun süredir sızıntıları gelen uygun fiyatlı Pixel 3a ve Pixel 3a XL ile bu durumu tersine çevrilecek.

Pixel 3a 399 dolar, Pixel 3a XL 479 dolar

Yeni fiyat sızıntısının kaynağı This is Tech Today isimli bir YouTube kanalı. Pixel 3a modelinin 64 GB depolamalı başlangıç modeli bu sızıntıya göre 399 dolar fiyat etiketi ile gelecek. Yine aynı şekilde 64 GB depolamalı Pixel 3a XL ise 479 dolar fiyata sahip. Her iki cihazın da 128 GB depolamalı versiyonu bulunuyor ancak bunlar hakkında fiyat bilgisi maalesef yok.

Sızıntının sahibi cihazların kutularına ait fotoğrafları da gönderdiği için fiyatların doğru olma ihtimali oldukça yüksek. Kutu görsellerinde Pixel 3a modelinin 5.6 inç boyutunda ekran ve 64 GB kapasite özellikleri haricinde pek bir bilgi yok. Geçtiğimiz hafta size aktardığımız mor Pixel 3a renk seçeneğinin Purple-ish (Morumsu) şeklinde isimlendirileceği gözüküyor. Neredeyse beyaz olan bu renk için doğru bir isimlendirme olduğunu söyleyebiliriz. “Morumsu” haricinde siyah ve beyaz renk seçenekleri de bulunacak.

Google, Pixel 3 satışlarından memnun olmadığını sürekli dile getiriyor. Pixel telefonların, diğer amiral gemisi Android telefonlara kıyasla tasarım ve donanım anlamında geri kalmasına rağmen aynı fiyata satılması bunun temel sebebi. Uygun fiyatlı Pixel akıllı telefonlar, firmanın aradığını bulmasında yardımcı olacaktır. Son olarak Pixel 3a ve Pixel 3a XL modellerinin 7 Mayıs tarihinde tanıtılacağını hatırlatalım.

https://www.youtube.com/watch?v=dp-y3GJND_0