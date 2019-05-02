Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Pixel 3a 399 dolar fiyat etiketi ile sunulabilir

Google’ın uygun fiyatlı Pixel 3a ve Pixel 3a XL modellerini tanıtmasına bir haftadan az bir süre kaldı. Yeni sızıntıya göre Pixel 3a 399 dolar fiyat etiketi ile gelecek.
2 hf.
2,1b
1
3
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Pixel 3a 399 dolar fiyat etiketi ile sunulabilir
Tam Boyutta Gör
Pixel serisi akıllı telefonlar özellikle geliştiricilerin gözdesi konumunda. Google tarafından düzenli olarak güncellemeler alan Pixel telefonların, donanım ve fiyat konusunda aynı başarıyı yakalayabildiğini söylemek mümkün değil. Uzun süredir sızıntıları gelen uygun fiyatlı Pixel 3a ve Pixel 3a XL ile bu durumu tersine çevrilecek.

Pixel 3a 399 dolar, Pixel 3a XL 479 dolar

Yeni fiyat sızıntısının kaynağı This is Tech Today isimli bir YouTube kanalı. Pixel 3a modelinin 64 GB depolamalı başlangıç modeli bu sızıntıya göre 399 dolar fiyat etiketi ile gelecek. Yine aynı şekilde 64 GB depolamalı Pixel 3a XL ise 479 dolar fiyata sahip. Her iki cihazın da 128 GB depolamalı versiyonu bulunuyor ancak bunlar hakkında fiyat bilgisi maalesef yok.

Ayrıca Bkz. "Apple, Qualcomm’a 4.5 milyar dolar ödeme yapacak"

Sızıntının sahibi cihazların kutularına ait fotoğrafları da gönderdiği için fiyatların doğru olma ihtimali oldukça yüksek. Kutu görsellerinde Pixel 3a modelinin 5.6 inç boyutunda ekran ve 64 GB kapasite özellikleri haricinde pek bir bilgi yok. Geçtiğimiz hafta size aktardığımız mor Pixel 3a renk seçeneğinin Purple-ish (Morumsu) şeklinde isimlendirileceği gözüküyor. Neredeyse beyaz olan bu renk için doğru bir isimlendirme olduğunu söyleyebiliriz. “Morumsu” haricinde siyah ve beyaz renk seçenekleri de bulunacak.

Google Pixel 3a 399 dolar fiyat etiketi ile sunulabilir
Tam Boyutta Gör

Google, Pixel 3 satışlarından memnun olmadığını sürekli dile getiriyor. Pixel telefonların, diğer amiral gemisi Android telefonlara kıyasla tasarım ve donanım anlamında geri kalmasına rağmen aynı fiyata satılması bunun temel sebebi. Uygun fiyatlı Pixel akıllı telefonlar, firmanın aradığını bulmasında yardımcı olacaktır. Son olarak Pixel 3a ve Pixel 3a XL modellerinin 7 Mayıs tarihinde tanıtılacağını hatırlatalım.


https://www.youtube.com/watch?v=dp-y3GJND_0 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sipihrz 2 hf. en beğenilen
Tık tuzağı olmadan haber başlığı atılmış hayret ! Uzun zamandır görmüyordum bu tür başlıklar.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pcfk 2 hf.
Şu telefonlar bi bizim ülkede satılmadı. Gerçi satılsa bu marka ne bunu duymadım diyerek çok almayanlar çıkar. Zamzung ve Hawaiciler almaz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sipihrz 2 hf. en beğenilen
Tık tuzağı olmadan haber başlığı atılmış hayret ! Uzun zamandır görmüyordum bu tür başlıklar.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pcfk 2 hf.
Şu telefonlar bi bizim ülkede satılmadı. Gerçi satılsa bu marka ne bunu duymadım diyerek çok almayanlar çıkar. Zamzung ve Hawaiciler almaz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vjdrsjejv 2 hf.
Tek artısı Google Camera onu da ücretsiz olarak kullanabiliyoruz zaten.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Sonic filmine gelen ağır eleştiriler sonrasında Paramount'tan geri adım 2 hf. Spotify sesle aktive olan reklamları test ediyor 2 hf. Adobe Photoshop ve Lightroom abonelik ücreti iki katına çıkarılıyor 2 hf. Apple şimdi de bisiklet yolu projesinin logosuna takıldı 2 hf. Microsoft veri toplama konusunda daha şeffaf olacağını açıkladı 2 hf. Facebook, iklim değişikliği hakkındaki yanlış haberleri denetlemek için ekip kurdu 2 hf. Satılan her 10 akıllı saatten birisi Samsung, üçü Apple 2 hf. 2019 Chevrolet Camaro SS, yenilenen yüzüyle ortaya çıktı 2 hf. Yerli İHA ANKA’nın mobil oyunu yayınlandı 2 hf. LG V50 ThinQ 5G, 10 Mayıs’ta satışa sunulacak 2 hf. Binance, kara para aklamayı önleme planındaki son ortaklığını açıkladı 2 hf. ABD’de yenilenebilir kaynaklar, kömürden elde edilen enerjiyi ilk kez geride bıraktı 2 hf. Valve Index sanal gerçeklik kaskı tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. Avengers: Endgame korsan kopyası Filipinler TV kanalında yayınlandı 2 hf. World of Goo, PC oyuncuları için kısa bir süreliğine ücretsiz oldu 2 hf. OnePlus 7 Pro’nun Nebula Mavi ve Ayna Gri renkleri karşınızda 2 hf. Oppo Reno 5G, Avrupa pazarına giriş yapan ilk 5G'li akıllı telefon modeli oldu 2 hf. Xiaomi Mi 9 SE Türkiye’ye geliyor 2 hf. Western Digital 96 katmanlı Nand yongalarının gönderimine başladı 2 hf. Intel’in bazı Xe GPU’ları Ray Tracing’e donanımsal destek sunacak 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Google Pixel 3a 399 dolar fiyat etiketi ile sunulabilir Sonraki Yeni Citroen Berlingo Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. Apple, Qualcomm’a 4.5 milyar dolar ödeme yapacak 2 hf. Blue Origin'den uzay turizmi öncesinde önemli test uçuşu: İşte görüntüler 2 hf. Google’dan, size özel şiirle portre resmi hazırlayan yapay zeka 2 hf. Huawei yıl bitmeden 5G televizyon çıkaracak 2 hf. Moto Z4'ün tasarımını gözler önüne seren basın görseli yayınlandı 2 hf. Google yakında aktivite ve konum verilerini otomatik silmeye izin verecek 2 hf. Dünyanın en pahalı otomobili Bugatti La Voiture Noire'i Cristiano Ronaldo'nun aldığı iddia ediliyor 2 hf. Tim Cook: iPhone fiyatlarını indirmemiz olumlu sonuç verdi 2 hf. Samsung Galaxy A20 izlenimlerimiz | Fiyatına göre rekabetçi mi? 2 hf. Sektör ve Üniversiteler nasıl birleşecek? "Evgeny Babayan anlatıyor" 2 hf. Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 131,7 milyar TL büyüklüğe ulaştı 2 hf. Facebook, Instagram ve WhatsApp yine erişim sorunları yaşıyor 2 hf. Zynga ücretli abonelik sunmak niyetinde 2 hf. AMD mali tabloları yine riskli bölgeyi işaret ediyor 2 hf. Türkiye'de kent merkezleri "düşük emisyon alanı" ilan edilebilecek 2 hf. Akıllı telefon pazarında Huawei, Apple’ı ikiye katladı 2 hf. Dünyada ilk kez, organ nakli bekleyen hastaya drone ile böbrek taşındı 2 hf. HTC Vive ve Vive Pro ülkemizde satışa çıkıyor 2 hf. Türkiye ve Rusya, birlikte 5. nesil savaş uçağı geliştirmek için görüşmelere başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Gs ''nin en az 5 şampiyonluğu şaibelidir
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim