Google Pixel 3a ve 3a XL, Iris renk seçeneği ve 64 GB depolama alanı ile gelecek

Google, Pixel 3 markası altında Pixel 3a ve Pixel 3a XL olmak üzere iki yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Şimdi de bu iki cihazın fiyatı, depolama kapasitesi ve renk seçenekleri internete düştü.

WinFuture adlı internet sitesinin raporuna göre Pixel 3a ve Pixel 3a XL, 64 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Tek depolama seçeneği ile sunulma ihtimalleri de var. Raporda, her iki cihazın da Siyah ve Beyaz renk seçenekleri ile geleceği belirtiliyor.

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Bu iki rengin yanı sıra "Iris" olarak adlandırılan yeni bir pastel renk çeşidi de olacak. Bu varyantın açık pembe renkte olacağı belirtiliyor. Fiyat konusunda ise Pixel 3a'nın 450 euro civarında satılacağına yönelik bilgiler var. Pixel 3a XL'in daha da pahalı bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

Tek arka kamera ve 3.000 mAh'lik pil

Daha önceki sızıntılara göre Pixel 3a, 2220 x 1080 piksel çözünürlük ve 18.5:9 görüntü oranına sahip 5.6 inç FHD+ OLED ekran ile gelecek. Cihazın Adreno 615 GPU içeren sekiz çekirdekli Snapdragon 670 işlemci ile güçlendirileceği söyleniyor.

Pixel 3a XL ise 6 inç FHD+ OLED ekrana taşıyacak. Akıllı telefonun Adreno 616 GPU'lu 10 nm'lik Snapdragon 710 mobil platformundan güç alacağı bildirildi. Her iki telefon da 4 GB RAM ve Android 9 Pie işletim sistemi ile gelecek.

Pixel 3a ve 3a XL modellerinin çift LED flaşlı 12.2 megapiksellik tek arka kamera ve 8 megapiksel geniş açılı selfie kamerasına sahip olacağı ifade ediliyor. Ayrıca cihazlar 3.000 mAh kapasiteli batarya ile piyasaya sürülecek.

https://winfuture.de/news,108108.html