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Google Pixel 4 lansmanı Ekim ayında yapılabilir

Teknoloji devi Google'ın yeni amiral gemisi modeli olan Google Pixel 4 ile ilgili haberler gelmeye devame diyor. Yeni çıkan bir sızıntıya göre akıllı telefonun lansmanı Ekim ayında yapılacak.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google, merakla beklenen Pixel 4 amiral gemisi modeli ile ilgili sızıntılardan bıkmış olacak ki, dün resmi hesabından cihazın ilk görsellerini paylaştı. Şirket akıllı telefonun lansmanı ile ilgili bir tarih vermedi ve yine sızıntı hesapları iş başına geçti.

iPhone lansmanından sonra yapılacak

Twitter'da yaptığı sızıntı haberleriyle güvenilir bir kaynak olan Evan Blass (@evleaks), Verizon için Google Pixel 4 lansmanının Ekim ayı içinde yapılacağını açıkça belirten bir pazarlama takvimi görüntüsünü yayınladı. Bu bilgi de, Pixel 4'ün daha kısa bir süre içinde piyasaya sürülmesini bekleyen kullanıcılar için hayal kırıklığına neden oldu diyebiliriz.
Google Pixel 4 lansmanı Ekim ayında yapılabilir
Genel kanı, Google'ın yeni amiral gemisi olan Pixel 4 modelini, Eylül ayında gerçekleştirilecek olan yeni iPhone lansmanından önce tanıtacağı yönündeydi. Ortaya çıkan bu takvim, bu sürenin biraz daha uzayacağına işaret etse de, Google'dan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmediğini de belirtmemiz gerekiyor.

https://twitter.com/evleaks/status/1139140975320817664 Yorum Yaz
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