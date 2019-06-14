Google Pixel 4 lansmanı Ekim ayında yapılabilir

Google, merakla beklenen Pixel 4 amiral gemisi modeli ile ilgili sızıntılardan bıkmış olacak ki, dün resmi hesabından cihazın ilk görsellerini paylaştı. Şirket akıllı telefonun lansmanı ile ilgili bir tarih vermedi ve yine sızıntı hesapları iş başına geçti.

iPhone lansmanından sonra yapılacak

Twitter'da yaptığı sızıntı haberleriyle güvenilir bir kaynak olan Evan Blass (@evleaks), Verizon için Google Pixel 4 lansmanının Ekim ayı içinde yapılacağını açıkça belirten bir pazarlama takvimi görüntüsünü yayınladı. Bu bilgi de, Pixel 4'ün daha kısa bir süre içinde piyasaya sürülmesini bekleyen kullanıcılar için hayal kırıklığına neden oldu diyebiliriz.

https://twitter.com/evleaks/status/1139140975320817664

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Genel kanı, Google'ın yeni amiral gemisi olan, Eylül ayında gerçekleştirilecek olan yeniönce tanıtacağı yönündeydi. Ortaya çıkan bu takvim, bu sürenin biraz daha uzayacağına işaret etse de, Google'dan henüz konuyla ilgiligelmediğini de belirtmemiz gerekiyor.