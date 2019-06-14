Huawei'nin HongMeng işletim sistemine sahip cihazları, Ekim ayında piyasaya sürülebilir

Bir süredir ABD hükümeti ve ABD'li şirketlerin ambargosuyla karşı karşıya olan Huawei, şirketin geleceğini etkileyen bu yasaklar konusunda bir çıkış arıyor. Gelen haberlere göre şirket birkaç ay sonra, kendi geliştirdiği HongMeng işletim sistemine sahip cihazları piyasaya sürecek.

Bütçe dostu ve orta segment cihazlarda gelecek

Google tarafından Android işletim sistemini kullanması yasaklanan Huawei'nin işletim sistemi HongMeng olarak adlandırılıyor ve Çin dışındaki pazarlarda ise Ark OS olarak isimlendirilecek. Ortay atılan yeni iddialara göre Huawei'nin işletim sistemi bu sonbaharda hazır olacak ve Ekim ayında da şirketin üreteceği cihazlara entegre edilmeye başlanacak.

Şirket bu radikal değişikliği ilk olarak amiral gemisi olarak tabir edilen akıllı telefonlarda uygulamayı düşünmüyor. Bunun yerine ise bütçe dostu ve orta segment Huawei modellerinde HongMeng işletim sistemini görecek olmamız kuvvetle muhtemel diyebiliriz. Şirket bu strateji ile kendi ekosistemini oluşturarak, işletim sistemini premium cihazları için hazır bir hale getirmeye çalışacak. Bu işletim sisteminin uzun vadede Android karşısında ne denli başarılı olacağı ise büyük bir soru işareti.

http://news.mydrivers.com/1/631/631247.htm