Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei'nin HongMeng işletim sistemine sahip cihazları, Ekim ayında piyasaya sürülebilir

ABD'nin ticaret yasağı karşısında kendi işletim sistemi olan HongMeng'i geliştiren Huawei, bu işletim sistemine sahip ilk akıllı telefonlarını önümüzdeki Ekim ayında piyasaya sürmeyi planlıyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
4,6b
1
20
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bir süredir ABD hükümeti ve ABD'li şirketlerin ambargosuyla karşı karşıya olan Huawei, şirketin geleceğini etkileyen bu yasaklar konusunda bir çıkış arıyor. Gelen haberlere göre şirket birkaç ay sonra, kendi geliştirdiği HongMeng işletim sistemine sahip cihazları piyasaya sürecek.

Bütçe dostu ve orta segment cihazlarda gelecek

Google tarafından Android işletim sistemini kullanması yasaklanan Huawei'nin işletim sistemi HongMeng olarak adlandırılıyor ve Çin dışındaki pazarlarda ise Ark OS olarak isimlendirilecek. Ortay atılan yeni iddialara göre Huawei'nin işletim sistemi bu sonbaharda hazır olacak ve Ekim ayında da şirketin üreteceği cihazlara entegre edilmeye başlanacak.
Şirket bu radikal değişikliği ilk olarak amiral gemisi olarak tabir edilen akıllı telefonlarda uygulamayı düşünmüyor. Bunun yerine ise bütçe dostu ve orta segment Huawei modellerinde HongMeng işletim sistemini görecek olmamız kuvvetle muhtemel diyebiliriz. Şirket bu strateji ile kendi ekosistemini oluşturarak, işletim sistemini premium cihazları için hazır bir hale getirmeye çalışacak. Bu işletim sisteminin uzun vadede Android karşısında ne denli başarılı olacağı ise büyük bir soru işareti.

http://news.mydrivers.com/1/631/631247.htm Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
smart1978 1 hf. en beğenilen
Sevgili tuketiciler son kullanicilar : Android i kendiniz mi istemiyorsunuz yoksa Huawei yuzunden mi istemiyorsunuz ?
Sonucta aliskanliklariniz halihazirda ucretli abonelikleriniz ve satin aldiklarinizi cope mi atacak siniz ?
Sevgili tuketiciler son kullanicilar : Android i kendiniz mi istemiyorsunuz yoksa Huawei yuzunden mi istemiyorsunuz ?Sonucta aliskanliklariniz halihazirda ...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S A M C R O 1 hf.
Windows phone işletim sistemi çıktığında da aynı muhabbetler dönmüştü ki nispeten uygulama mağazasında en azından whatsapp İnstagram gibi uygulamalar vardı ona rağmen tutmadı şimdi kimse kimseyi kandırmasın kimse huawei nin içi Çin çöpleriyle dolu uygulama mağazasına sahip telefonlarını almayacak. Huawei tıkılıp gidecek eğer Amerika ile anlaşma yokuna gitmezse. Çin Amerika’dan daha büyük bir tehdittir dünya için.
Windows phone işletim sistemi çıktığında da aynı muhabbetler dönmüştü ki nispeten uygulama mağazasında en azından whatsapp İnstagram gibi uygulamalar vardı ona...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nightbringer 1 hf.
Daha bugün Kentpark AVM de Huawei standında bir orta yaşlı bayan, görevliye güncelleme sıkıntısı oluyormuş diye söylediğini duydum. Bir de hongmeng işletim sistemi var bunda dediğini düşünün görevlinin .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Night_Blade 1 hf.
Asya da yaşayan 4.5 milyar insan var ve bunların hepsinin telefona ihtiyacı var. Ayrıca bunların 3 te 1 i yani 1.5 milyarı Çin'de yaşıyor. Neden olmasın (Why not?)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brk6152 1 hf.
Ne neden olmasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 1 hf. Night_Blade
Para birimi değerli ülkelerden kazanç elde etmedikten sonra Huawei'in telefon bölümü Çin iç pazarı dışında tutunamaz. Para birimi değerli ülkeler;

İngiltere
AB
ABD

Ayrıca;

G.Kore, Japonya, Singapur'da batı bloğu sayılır. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Gmail, Google Haritalar, Google Play Store bu ülkelerde yoğun kullanılıyor ve bu uygulamaların resmi olarak çalışmayacağı, belki de hiç çalışmayacağı bir telefonu bu ülkelerde yaşayan kullanıcılara kabul ettirmek zor.

Yani, Asya da 4.5 milyar insan var, neden olmasın hesabınız çokta mantıklı gelmiyor. Para birimi çöp olan 20 tane ülkede satış yapmak yerine, para birimi değeri en tepede olan 5 ülkenin pazarında satış yapmak her şirket için daha sürdürülebilir oluyor. Para birimi en değerli ülkelerde batı bloğu ülkeleri olduğu için, dolayısıyla en karlı satışların yapıldığı ülkeler bu ülkeler olduğu için ve yukarıda saydığım Android uygulamalarının olmadığı telefonların bu ülkelerde satılabilmesi imkansıza yakın olduğu için Huawei'in işi çok ama çok zor.

Yani, Huawei için mesele sadece telefon üretip piyasaya sürebilmek değil, yeni işletim sistemini, yeni Android uygulamalarını kabul ettirebilmek, insanların alışkanlıklarını ve kafa yapısını değiştirebilmek. Sadece ticari savaş değil, psikolojik savaşada girecek. Bunu göğüsleyebilecek mi ve başarabilecek mi? Bence başaramayacak.

Ha, kendi işletim sisteminde Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Gmail, Google Haritalar, Google Play Store sorunsuz çalışırsa o zaman olur. Batı bloğu ülkelerindeki kullanıcılar bile Huawei telefonları çok rahat benimser. İşletim sisteminin değişmesi çok önem arz etmiyor. Mesele, uygulamala geliştiricilerin kusursuz tam destek vermesi.

Asya da milyar milyar milyar satış yap, para birimi en değerli ülkelerde satış yapamıyorsan rakiplerinle rekabet edemezsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 1 hf.
"Cinin buyuk piyasa oldugunu huawei ile ters dusmenin tek kaybedinin huawei olmayacagını unutmamak lazım."
demişsiniz ama ABD menşeli sosyal medya uygulamaları ve google servisleri zaten Çin piyasasında yasak. Çin hükümeti yıllardır bu uygulamaların faaliyet göstermesine izin vermiyor. Bir çok alternatifi geliştirilmiş durumda. Batı menşeli uygulamalar, bugüne kadar Çin iç pazarında var olmadıkları için kaybetme riskleride yok.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 1 hf. Virtual Reality
işletim sistemi olarak google ın ios unu kullanıyor eninde sonunda bu cihazlar..ve kendisine ciddi bir rakip cıkarma riskide yuksek..yani google seve seve anlasacak tabi devleti rahat durursa..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 1 hf.
Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Gmail, Google Haritalar, vb. ABD menşeli uygulamlar çalışmayacaksa veya bu uygulamaların Çinliler tarafından yapılmış alternatifleri sunulacaksa, dünya genelinde ne kadar kabul görecek? Bence kabul görmez.

Sorun sadece Android değil. Asıl sorun, ABD menşeli uygulamaların neredeyse tamamının desteği kesecek olması. Özellikle, sosyal medya bağımlılarına Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube olmayan bir telefonu kabul ettirmek roketi dik indirmek gibi zorlu bir süreç, belki de hayal kırıklığı ile sonuçlanacak bir süreç olacaktır.

Bu sadece ABD'li yazılım şirketlerinin desteğini kesmesiyle olabilecekler. Bir de diğer batı bloğu ülkelerine ait yazılım şirketlerinin uygulama desteğini kesme ihtimali var ki, işte o zaman Huawei telefon piyasasında belini doğrultamaz. Çin iç pazarında ki satışları bir süre ayakta kalmasına yetecektir ama dış pazarda ki geleceği bilinmezliklerle dolu olacaktır. Bu durumda telefon piyasasından çekilip, tüm gücüyle GSM alt yapı işine odaklanacaktır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 1 hf. Virtual Reality
Cinin buyuk piyasa oldugunu huawei ile ters dusmenin tek kaybedinin huawei olmayacagını unutmamak lazım..bunun dısında kotu senoryada evet diğer batı menseli uygulamalar ve uygulama magzası konuları basta sıkıntı olacaktır ancak bir sekilde onuda asarsa ki bence bu yapılabilir..ciddi uygun fiyatlı urun satabilirler .daha onunde kımse kalmaz...bu nedenlerle batılı sirketlerinde bir sekilde huawei ile ters dusmeyecegini dusunuyorum..zaten geri vites leri izledik..arkası gelecektir...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S A M C R O 1 hf.
Windows phone işletim sistemi çıktığında da aynı muhabbetler dönmüştü ki nispeten uygulama mağazasında en azından whatsapp İnstagram gibi uygulamalar vardı ona rağmen tutmadı şimdi kimse kimseyi kandırmasın kimse huawei nin içi Çin çöpleriyle dolu uygulama mağazasına sahip telefonlarını almayacak. Huawei tıkılıp gidecek eğer Amerika ile anlaşma yokuna gitmezse. Çin Amerika’dan daha büyük bir tehdittir dünya için.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 1 hf.
Çin'de denerler duruma göre globale gelir. Global pazara açıldığı gibi uygulama sahiplerinden darbe yemezse başarılı olmaması için bir neden kalmaz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 1 hf.
2-3 sene kaliteli ve uygun fiyatlı cihazlar yapıp bu işletim sistemini yaygınlaştırmaları gerek. aksi takdirde eriyerek biter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 hf.
Adamlara helal olsun piyasayada büyük bir değişiklik olacak, böyle haberler daha heycanlı geliyor insana.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mete88 1 hf. yeni yorumcu
Linux türevi Aurora olsa daha iyi olur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pandoras 1 hf.
rekabet herzaman iyidir bence android ios tekeline 3. bir sistem bence mükemmel olur hemdd bu abd değilse sonuna kadar huawei destek
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 1 hf. pandoras
pandoras
rekabet herzaman iyidir bence android ios tekeline 3. bir sistem bence mükemmel olur hemdd bu abd değilse sonuna kadar huawei destek

Çinliler çok iyi bir şey sanki
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Musty3535123 +18 Feyzuli +16 Onurmsq +11 smart1978 +8 Wi Fi +5 wolwes +4 Seyrim +4 Glorfindel1907 +4 Spider_hip +4 DH | equ* +4
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4632 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, hongmeng ve
6 etiket daha ark os android işletim sistemi Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. USB 4.0 standardı 2020 sonunda geliyor 1 hf. Pixel 4’ün canlı görüntüsü ortaya çıktı 1 hf. Netflix'te yayınlanacak Hızlı ve Öfkeli animasyon dizisinin ilk fragmanı yayınlandı 1 hf. Samsung'un yeni 64 megapiksellik kamera sensörü ilk olarak bir Redmi telefonda kullanılacak 1 hf. Asus'un çılgın anakartları | Ryzen için geliyorlar 1 hf. Atari VCS, işletim sistemi de çalıştıracak 1 hf. Bu güç kaynağı iddialı | Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 1 hf. MSI kullanıcıları Android oyunları 240fps olarak oynayacak 1 hf. Volkswagen ve Ford, otonom araç teknolojisi konusunda anlaşma yapmak üzere 1 hf. Katlanabilir Huawei Mate X’in çıkış tarihi Eylül ayına ertelendi 1 hf. 292 beygirlik Alpine A110S resmi olarak tanıtıldı 1 hf. Galaxy Tab A 2019 geliyor 1 hf. Huawei telefonların kilit ekranında reklam gösterilmeye başlandı 1 hf. Elon Musk, Tesla araçlarda oynanabilecek yeni oyunların duyurusunu yaptı 1 hf. Google Pixel 4 lansmanı Ekim ayında yapılabilir 1 hf. Analistlere göre iPhone 11 beklemeye değer bir telefon olmayacak 1 hf. Monster'da Bu Hafta - Apex Legends 1 hf. TV satışlarını hareketlendirmek için bir hamle daha: Ek gümrük vergisi sıfırlandı 1 hf. Makyajlı Renault Kadjar Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. ADATA'dan yeni oyuncu kasası: XPG Battlecruiser 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Huawei'nin HongMeng işletim sistemine sahip cihazları, Ekim ayında piyasaya sürülebilir Sonraki Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Microsoft, Internet Explorer’ı Windows 10’dan kaldırmayı düşünmüyor 1 hf. Galaxy M30 yenileniyor 1 hf. Huawei Nova 5 Pro'nun görselleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı 1 hf. Işın izleme teknolojisine olan ilgi artıyor mu? 1 hf. Xiaomi Mi 9T Türkiye’ye geliyor 1 hf. Qualcomm Snapdragon 865 yonga setini Samsung üretecek 1 hf. Nokia 9'un Pro Camera modu ile çekilmiş etkileyici fotoğraflar 1 hf. Star TV'deki Avlu dizisi Netflix'e transfer oldu 1 hf. Elektrikli Honda e'nin platformuna ait bilgiler paylaşıldı 1 hf. ASUS ROG Phone 2, 120 Hz'lik ekranla gelecek 1 hf. LG dünyanın ilk 1ms IPS monitörlerini duyurdu 1 hf. NASA’nın Psyche asteroitine düzenleyeceği görevin detayları ortaya çıkıyor 1 hf. Google, Android Q Beta 4’de yaşanan sorunu giderdi 1 hf. Apple'ın Mac Pro'suna rakip | 40 çekirdekli, 60TB depolamalı sistem 1 hf. Pokemon GO benzeri Stranger Things oyunu geliyor 1 hf. Müthiş iddia: Huawei'nin HongMeng işletim sistemi Android'den %60 daha hızlı 1 hf. Gerçek Linux çekirdeği Windows alt sistemine entegre ediliyor 1 hf. Google Drive ve Fotoğraflar entegrasyonu sona eriyor 1 hf. Asus dünyanın ilk içerik sıkıştırma teknolojili monitörünü tanıttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim