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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel 4'ün beyaz versiyonuna ait basın görseli yayınlandı

    Google Pixel 4 serisi, 15 Ekim’de resmi olarak tanıtılacak. Evan Blass, merakla beklenen akıllı telefonun beyaz renkli varyantını gösteren bir basın görseli yayınladı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Arama devi Google, 15 Ekim tarihinde Pixel 4 ve Pixel 4 XL akıllı telefonlarını resmen tanıtacak. Mobil sektöre yönelik sızıntıları ile tanıdığımız Evan Blass yakında piyasaya sürülecek telefonun resmi basın görselini paylaştı.
    Ayrıca Bkz. "Merakla beklenen OnePlus TV sonunda resmen tanıtıldı"
    Cihazın arka panelini açığa çıkaran görsel Google Pixel 4'ün beyaz renkli varyantını gözler önüne seriyor. Çift arka kamera ile donatılan telefon kare şeklinde bir kamera modülüne sahip.

    Üç renk seçeneği olacak

    Sol tarafında ses açma/kapama tuşları ile birlikte turuncu güç düğmesi var. Alt kısmında ise Google logosu bulunuyor. Akıllı telefonun etrafının siyah olması da dikkat çeken detaylar arasında.
    Ne yazık ki yayınlanan basın görseli cihazla ile ilgili daha önce gün ışığına çıkmamış herhangi bir detay içermiyor. Google Pixel 4 serisi siyah, beyaz ve turuncu renk seçenekleri ile piyasaya sürülecek.


    https://twitter.com/evleaks/status/1176974012540473349 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray 13 dk.
    Appleye sövüyorlar ama telefonlar hep apple yolunda gidiyor tasarım olarak
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    snomask 2 sa.
    Bu nedir ya. Apple’dan çalacak başka birşey kalmayınca gidip kötü tasarımı mı çaktınız?
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    SEO19 2 sa.
    depremden sonra pamuk tıpa kıtlığında bunu kullanırız !
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    yorumculuklar 3 sa.
    Google gerçekten beceremedi şu telefon işini, Play Edition'lara geri dönseler fena olmaz
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