Google Pixel 4'ün beyaz versiyonuna ait basın görseli yayınlandı

Arama devi Google, 15 Ekim tarihinde Pixel 4 ve Pixel 4 XL akıllı telefonlarını resmen tanıtacak. Mobil sektöre yönelik sızıntıları ile tanıdığımız Evan Blass yakında piyasaya sürülecek telefonun resmi basın görselini paylaştı.

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Cihazın arka panelini açığa çıkaran görsel Google Pixel 4'ün beyaz renkli varyantını gözler önüne seriyor. Çift arka kamera ile donatılan telefon kare şeklinde bir kamera modülüne sahip.

Üç renk seçeneği olacak

Sol tarafında ses açma/kapama tuşları ile birlikte turuncu güç düğmesi var. Alt kısmında ise Google logosu bulunuyor. Akıllı telefonun etrafının siyah olması da dikkat çeken detaylar arasında.

Ne yazık ki yayınlanan basın görseli cihazla ile ilgili daha önce gün ışığına çıkmamış herhangi bir detay içermiyor. Google Pixel 4 serisi siyah, beyaz ve turuncu renk seçenekleri ile piyasaya sürülecek.

https://twitter.com/evleaks/status/1176974012540473349