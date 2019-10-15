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    Google Pixel 4 ve 4XL tanıtıldı

    Google Pixel 4 serisi sadece 2 arka kameraya sahip ancak yazılım desteği sayesinde derinlik algılama ve HDR+ gibi özellikler mümkün oluyor. Ayrıca radar sensörü de el hareketlerini algılayabiliyor.
    4 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google’ın merakla beklenen yeni Pixel akıllı telefonları bugün yapılan bir tanıtımla duyuruldu. Rakiplerinden donanım tarafında geri kalmayan Google Pixel 4 serisi özellikle kamera iyileştirmeleri ile farklılaşmaya çalışacak.

    Google Pixel 4 özellikleri ve fiyatı

    Google Pixel 4 modelinde 5.7 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde OLED ekran bizi karşılıyor. Rakiplerin aksine kalın üst çerçeve ve ince alt çerçeve tarzında bir tasarım belirlenmiş. Bu nedenle ekran-kasa oranı biraz düşük kalıyor. Bunun sebebi ise fazla sayıda sensör yer alması. 90Hz tazeleme hızı ile akıcı görüntüler sağlanıyor.

    Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alan cihaz aynı dönem rakiplerinden biraz geri kalacak zira Snapdragon 855+ yonga seti bir adım daha önde. 6GB RAM standart iken depolama 64GB/128GB seçeneklerine sahip.

    Ayrıca Bkz. "Faraday Future kurucusu iflas erteleme istedi"

    Kamera tarafında 12.2MP çözünürlüğünde ana kamera ve 16MP çözünürlüğünde telefoto lensli sensör yer alıyor. Sensörler OIS ve Dual Pixel faz algılamalı otomatik odaklama sunuyor. İki kamera kare tasarımlı yuvanın içerisine yerleşmiş. Beklentilerin aksine ultra geniş bir sensör veya derinlik sensörü mevcut değil. Bunları yazılım destekli olarak yapıyor.

    Google kamera paketini kendi görüntü işlemcisinin güç verdiği yapay zekâ destekli algoritmalar ile destekliyor. Sensörlerden gelen veriler ve yazılım desteği ile kayıpsız yakınlaştırma yapılıyor. Gece modu oldukça başarılı. HDR+ modunda çekim öncesi canlı ön izleme yapabiliyorsunuz. Portre modunda telefoto sensör derinlik verilerini topluyor. Gölgeli çekimlerde parlaklık daha iyi bir görüntü için optimize ediliyor.

    Ön kamera paketinde ise Soli radar sensörü yer alıyor. Motion Sense adı verilen yeni çözümde Soli sensörü el hareketlerini milimetrik ölçümlerle ve akıcı olarak algılıyor. El hareketleri ile ekran kapalı iken bile kilit açma, müziği değiştirme, alarm susturma, çağrı cevaplama gibi fonksiyonlar yerine getirilebiliyor. Parmak izi okuyucu olmadığı için biyometrik girişler yüz tanıma ile yapılıyor.

    Kusur olarak telefonun 2800mAh kapasiteli bataryasını gösterebiliriz. 7nm sürecindeki Snapdragon 855 yonga seti elbette olumlu katkı yapacaktır ancak telefonun özelliklerini kapsamlı bir şekilde kullanmak isteyenler hayal kırıklığı yaşayabilir. Google Pixel 4 modeli 799$/899$

    Google Pixel 4 XL özellikleri ve fiyatı

    Google Pixel 4 XL modelinde 6.3 inçlik 3120x1440 piksel çözünürlüğünde OLED ekran mevcut. Kasa büyüdüğü için batarya 3700mAh kapasiteye çıkmış. Tam gün kullanım bu telefonda mümkün olacak. Bunun haricinde tüm donanım aynı. Google Pixel 4 XL modeli için 899$/999$ seçenekleri belirlenmiş.

     


    https://www.phonearena.com/news/The-Pixel-4-XL-official-specs-features-release-date-price_id119664 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 2 sa.
    Kutu acilimini merak edenler :)

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    Laazzz 3 sa.
    Buradan anlaşılıyor ki bu senenin tasarım baz modeli sol üst köşede ufak bir adacık üzerinde kameralar oldu. Hayırlı olsun.
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    Kerim5100 3 sa.
    Pixel 3'ün tek kamerası iPhone XS'ten daha iyi portre fotosu çekiyordu. İki kamerayla yapılacakları tahmin bile edemezsiniz :D
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    GODLİİKEE 3 sa.
    One plus veya Xiaomi f/p
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    addidas_85 3 sa.
    Oldum olası bataryayı çöp yapıyorlar bu seride, amaçları nedir ki? Koy şunun içine bir 4000 mah da doya doya gün boyu kullanalım telefonu...
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    eP_362 3 sa.
    Haberi çok erken yapıldı nedense!
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    esmerbuyucu 3 sa. eP_362
    Türkiye'nin "T"sinden geçmeyen bir marka için aynı gün haber yapılması gereğinden erken.
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    Rasqutin 4 sa.
    O üst kısım hiç olmuş mu ya.
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    mucahidyazar 4 sa.
    Güzel telefon da bu fiyata buna verilmez. Bu fiyata bunu alacağına Iphone 11 alırsın veya Androiddede yerine tercih edilecek tonla telefon var.
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    Angel of the Lord 4 sa.
    Kamera konusunda yazılım ile yine harikalar yaratacaktır.
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