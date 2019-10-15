Google Pixel 4 ve 4XL tanıtıldı

Google’ın merakla beklenen yeni Pixel akıllı telefonları bugün yapılan bir tanıtımla duyuruldu. Rakiplerinden donanım tarafında geri kalmayan Google Pixel 4 serisi özellikle kamera iyileştirmeleri ile farklılaşmaya çalışacak.

Google Pixel 4 özellikleri ve fiyatı

Google Pixel 4 modelinde 5.7 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde OLED ekran bizi karşılıyor. Rakiplerin aksine kalın üst çerçeve ve ince alt çerçeve tarzında bir tasarım belirlenmiş. Bu nedenle ekran-kasa oranı biraz düşük kalıyor. Bunun sebebi ise fazla sayıda sensör yer alması. 90Hz tazeleme hızı ile akıcı görüntüler sağlanıyor.

Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alan cihaz aynı dönem rakiplerinden biraz geri kalacak zira Snapdragon 855+ yonga seti bir adım daha önde. 6GB RAM standart iken depolama 64GB/128GB seçeneklerine sahip.

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Kamera tarafında 12.2MP çözünürlüğünde ana kamera ve 16MP çözünürlüğünde telefoto lensli sensör yer alıyor. Sensörler OIS ve Dual Pixel faz algılamalı otomatik odaklama sunuyor. İki kamera kare tasarımlı yuvanın içerisine yerleşmiş. Beklentilerin aksine ultra geniş bir sensör veya derinlik sensörü mevcut değil. Bunları yazılım destekli olarak yapıyor.

Google kamera paketini kendi görüntü işlemcisinin güç verdiği yapay zekâ destekli algoritmalar ile destekliyor. Sensörlerden gelen veriler ve yazılım desteği ile kayıpsız yakınlaştırma yapılıyor. Gece modu oldukça başarılı. HDR+ modunda çekim öncesi canlı ön izleme yapabiliyorsunuz. Portre modunda telefoto sensör derinlik verilerini topluyor. Gölgeli çekimlerde parlaklık daha iyi bir görüntü için optimize ediliyor.

Ön kamera paketinde ise Soli radar sensörü yer alıyor. Motion Sense adı verilen yeni çözümde Soli sensörü el hareketlerini milimetrik ölçümlerle ve akıcı olarak algılıyor. El hareketleri ile ekran kapalı iken bile kilit açma, müziği değiştirme, alarm susturma, çağrı cevaplama gibi fonksiyonlar yerine getirilebiliyor. Parmak izi okuyucu olmadığı için biyometrik girişler yüz tanıma ile yapılıyor.

Kusur olarak telefonun 2800mAh kapasiteli bataryasını gösterebiliriz. 7nm sürecindeki Snapdragon 855 yonga seti elbette olumlu katkı yapacaktır ancak telefonun özelliklerini kapsamlı bir şekilde kullanmak isteyenler hayal kırıklığı yaşayabilir. Google Pixel 4 modeli 799$/899$

Google Pixel 4 XL özellikleri ve fiyatı

Google Pixel 4 XL modelinde 6.3 inçlik 3120x1440 piksel çözünürlüğünde OLED ekran mevcut. Kasa büyüdüğü için batarya 3700mAh kapasiteye çıkmış. Tam gün kullanım bu telefonda mümkün olacak. Bunun haricinde tüm donanım aynı. Google Pixel 4 XL modeli için 899$/999$ seçenekleri belirlenmiş.