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Google Pixel Mini sesleri

Google bu haftaki tanıtımda üçüncü bir akıllı telefon daha karşımıza çıkarabilir. Bonito kod adıyla Snapdragon 710 yonga setli bir Google cihazı testlerde göründü.
7 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın yarın itibariyle tanıtacağı yeni Pixel 3 serisinde herkes gelenek olduğu üzere 2 akıllı telefon modeli bekliyordu ancak üçüncü bir cihaz da sürpriz yapabilir. Google Pixel Mini adında yeni bir cihaz hazırlığı var.

Google Pixel Mini özellikleri

Google’ın Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım iddiaları doğrular nitelikte. Firma bir Pixel Mini iddiası duyduklarını, en önemli sorunun bu telefonun ne kadar mini olduğunu ve bir sonraki cihazın biraz daha büyük bir boyuta sahip olduğunu yakında göreceklerini belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Su damlası çentiği ile dikkat çeken Oppo F9 ülkemize de geldi"

Aslında paylaşım net bir doğrulama değil ancak önceki iddialarla örtüşüyor. Yakın zamanda Bonito kod adlı bir Google telefonu GFXBench testlerinde ortaya çıkmıştı. Bonito küçük ve ton balığı ile akraba olan bir balığın ismi.

Bu telefon Snapdragon 710 yonga setinden gücünü alıyor. Normalde Google Pixel 3 serisinde Snapdragon 845 yonga seti kullanılacak. Bu bakımdan üçüncü bir telefon ihtimali güçleniyor. Geçen yıl da Google’ın bir mini versiyon hazırlığında olduğu dile getirilmişti ancak bunlar havada kalmıştı. Bu kez daha güçlü işaretler var.

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/06/google-pixel-mini-code-named-bonito-spotted-on-gfxbench/ Yorum Yaz
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Johan Elmander 7 ay
Çerçevesiz ekrandan kulaklık girişi olan olan Pixel ultra gelecek, sandıkları terk etmeyin.
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grafman09 7 ay en beğenilen
Valla, 4inç veya 4.5 inç ekranı olsa, kenar çerveleride biraz iyi yapsalar. Telefonu aksiyon kamerası niyetine de kullanabiliriz... Piyasada 5 inç altı ekran kasa oranı iyi bir tane telefon yok...
Valla, 4inç veya 4.5 inç ekranı olsa, kenar çerveleride biraz iyi yapsalar. Telefonu aksiyon kamerası niyetine de kullanabiliriz... Piyasada 5 inç altı ekran ka...
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astegon 7 ay
Google bence doğrusunu yapıyor. Eğer 5" altı bir cihaz çıkarsa "Pideci küreği hedefli" android cihazlar arasında "Küçük cihaz bulamıyorum" serzenişinde bulunanlara nefis bir alternatif olur.
Ama TR'de olmayacağına göre biz yine
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Bgood 7 ay
500 dolar civarında olur orta sekmende en akıcı en performanslı telefon olur anca en pahalısıda olur alınır mı ucuz olmica için alınmaz kaliteli olur evet olur
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grafman09 7 ay en beğenilen
Valla, 4inç veya 4.5 inç ekranı olsa, kenar çerveleride biraz iyi yapsalar. Telefonu aksiyon kamerası niyetine de kullanabiliriz... Piyasada 5 inç altı ekran kasa oranı iyi bir tane telefon yok...
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ThePscho 7 ay
Pixel Mini gibi bir cihaz çıkabilir çünkü bildiğim kadarıyla Google Android Go cihazını henüz piyasaya sunmadı. Bu cihazla bu işi de yapmış olurlar.
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Snmzalp 7 ay
Android go projesi daha çok giriş seviyesi telefonlarda oluyor diye biliyorum sd 710 lu bir cihaza bunu yapacaklarını sanmam 😁
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Johan Elmander 7 ay
Çerçevesiz ekrandan kulaklık girişi olan olan Pixel ultra gelecek, sandıkları terk etmeyin.
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Whippoorwill 7 ay
XL modelinin çentiğidir o.
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esmerbuyucu 7 ay
Diğer ig paylaşımlarına bakarsanız troll gibi duruyor. Olsa olsa fiyat olarak küçüktür.
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