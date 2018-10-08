Google Pixel Mini sesleri

Google’ın yarın itibariyle tanıtacağı yeni Pixel 3 serisinde herkes gelenek olduğu üzere 2 akıllı telefon modeli bekliyordu ancak üçüncü bir cihaz da sürpriz yapabilir. Google Pixel Mini adında yeni bir cihaz hazırlığı var.

Google Pixel Mini özellikleri

Google’ın Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım iddiaları doğrular nitelikte. Firma bir Pixel Mini iddiası duyduklarını, en önemli sorunun bu telefonun ne kadar mini olduğunu ve bir sonraki cihazın biraz daha büyük bir boyuta sahip olduğunu yakında göreceklerini belirtiyor.

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Aslında paylaşım net bir doğrulama değil ancak önceki iddialarla örtüşüyor. Yakın zamanda Bonito kod adlı bir Google telefonu GFXBench testlerinde ortaya çıkmıştı. Bonito küçük ve ton balığı ile akraba olan bir balığın ismi.

Bu telefon Snapdragon 710 yonga setinden gücünü alıyor. Normalde Google Pixel 3 serisinde Snapdragon 845 yonga seti kullanılacak. Bu bakımdan üçüncü bir telefon ihtimali güçleniyor. Geçen yıl da Google’ın bir mini versiyon hazırlığında olduğu dile getirilmişti ancak bunlar havada kalmıştı. Bu kez daha güçlü işaretler var.