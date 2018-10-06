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Su damlası çentiği ile dikkat çeken Oppo F9 ülkemize de geldi

Son dönemin çentik modasına Su Damlası adını verdiği yeni bir tasarım ile yaklaşan Oppo F9, ülkemizde farklı kanallardan satılmaya başladı. Oppo F9 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
7 ay
32b
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33
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çinli Oppo’nun özellikle ön kamera ve batarya teknolojileri konusunda dikkat çeken F9 akıllı telefon modeli ülkemizde de farklı kanallardan satışa çıktı. Modelin iki versiyonu da bulunabiliyor.

Oppo F9 özellikleri ve fiyatı

Oppo F9 ön kısımdaki küçük çentiği ile bir nebze de olsa pek çok kişinin rahatsız edici bulduğu görüntünün önüne geçmeye çalışmış. Firma bu tasarım Su Damlası adını veriyor. Ekranın kasaya oranı yaklaşık yüzde 90 seviyesinde.

6.3 inçlik ekran 2340x1080 piksel çözünürlük barındırırken Gorilla Glass ile de korunuyor. Arka kısımda yer verilen elmas desenli tasarım sadece belirli açılardan bakıldığında ortaya çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "LG gelirlerde rekor kırıyor, mobil bölüm halen kayıplarda"

Önceki F7 modeli gibi MediaTek’in Helio P60 yonga setinden gücünü alan akıllı telefona 4GB/6GB RAM bellek ve 64GB arttırılabilir depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Arka kısımda 16MP+2MP çözünürlüğünde büyük pikselli çift sensör yer alıyor. Bulanıklık efekti verebilen kamera sistemi yapay zekâ ile 16 farklı sahneyi tanıyarak en iyi ayarları yapıyor. Ön kamera ise 25MP çözünürlüğünde ve yapay zekâ ile HDR desteği sunuyor.

Telefonda yer alan 3500mAh kapasiteli batarya VOOC hızlı şarj ile desteklenmiş. Sadece 5 dakika şarj ile 2 saatlik konuşma süresi sağlanabiliyor. Firma herhangi bir aşırı ısınma yaşanmaması için adaptörden şarj soketine kadar 5 bileşeni seviye 5 koruma ile iyileştirmiş.

Oppo F9 modelinin 4GB RAM kapasiteli versiyonu Migros sanal mağazalarında 3299TL fiyat etiketi ile satışa çıkmış durumda. 6GB RAM kapasiteli versiyon ise farklı platformlarda 3899TL fiyat etiketi ile bulunabiliyor.

 

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S.Soylu 7 ay en beğenilen
Şu telefonları şu fiyatlara gördükçe üzülüyorum gerçekten. Tabi sadece telefon değil ama 16+2 mp arka kamera MediaTek işlemci ve 3900 lira. He tabi birde ithalatçı garantili. Gerçekten yazık şu paralara. Ülkedeki krizi göz önüne alırsak bu tarz pahalı eşyaları alırken 2 kere değil 10 kere düşünmek lazım. Şahsen 4000 liram olsun en son bakacağım telefonlardan birisi olur heralde. Yani bu paraya 2. El veya sıfır mis gibi telefonlar var. Ne zaman bir telefon haberinde MediaTek görsem direkt telefon benim gözümde bitiyor.
Şu telefonları şu fiyatlara gördükçe üzülüyorum gerçekten. Tabi sadece telefon değil ama 16+2 mp arka kamera MediaTek işlemci ve 3900 lira. He tabi birde ithal...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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DeistSuat 7 ay
haberde telefonun ön tarafı yok. Şaka gibi!
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SertyAdams 7 ay
200 euroluk cihaz 3300 lira hemen alalım
Keriz.avi resmen.
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AtiMX4 7 ay
Bu kadar dandik bir telefon bu fiyata nasıl satılır? Arkadaş 300$lik telefon 3500tl nasıl oluyor? Vallahi kaçın bu ülkeden ya!
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astegon 7 ay
Bunlar eskidendi. Yeni Helio X serisi ile güncellemeleri daha iyi alabilecek. Source code problemi (kernel tarafında) vardı aştılar diye biliyorum bu konuyu.
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ReDDx 7 ay
Hayırlısı be gülüm.
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infinityman 7 ay
Opponun kalitesini bilmeyenler bi zahmet konuşmasın
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DeistSuat 7 ay
haberde telefonun ön tarafı yok. Şaka gibi!
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interwap 7 ay DeistSuat
Buyur kardeş...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ThePscho 7 ay
Çok pahalı.
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gowlet 7 ay
Su damlası çentiği değil avatar çentiği diye dedik daha önce.
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corpixx 7 ay

SAR değeri çok yüksek bu telefon sıkıntılı.
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ouzqan 7 ay
3300 liraya garanti de yok, Mediatek den dolayı geleceği de yok. Hiç riske girilecek cihaz değil. Üstüne 6.3 inç de 3500 batarya cidden niye gelmiş ki bu telefon.
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arrivederci 7 ay
şunu belirtmekte fayda var özelllikle çinli telefonlar genelinde kronik problemi yok demek için henüz çok erken.hafızalara kazınmış markalarda lg ve sony telefonlar başı çekiyor bunun en önemli sebebi satış rakamı ve müşteri geri dönüşleri oluyor.telefona gelirsek bu fiyatlara çinli markalardan uzak durmak gerek.
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