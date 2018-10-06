Su damlası çentiği ile dikkat çeken Oppo F9 ülkemize de geldi

Çinli Oppo’nun özellikle ön kamera ve batarya teknolojileri konusunda dikkat çeken F9 akıllı telefon modeli ülkemizde de farklı kanallardan satışa çıktı. Modelin iki versiyonu da bulunabiliyor.

Oppo F9 özellikleri ve fiyatı

Oppo F9 ön kısımdaki küçük çentiği ile bir nebze de olsa pek çok kişinin rahatsız edici bulduğu görüntünün önüne geçmeye çalışmış. Firma bu tasarım Su Damlası adını veriyor. Ekranın kasaya oranı yaklaşık yüzde 90 seviyesinde.

6.3 inçlik ekran 2340x1080 piksel çözünürlük barındırırken Gorilla Glass ile de korunuyor. Arka kısımda yer verilen elmas desenli tasarım sadece belirli açılardan bakıldığında ortaya çıkıyor.

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Önceki F7 modeli gibi MediaTek’in Helio P60 yonga setinden gücünü alan akıllı telefona 4GB/6GB RAM bellek ve 64GB arttırılabilir depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Arka kısımda 16MP+2MP çözünürlüğünde büyük pikselli çift sensör yer alıyor. Bulanıklık efekti verebilen kamera sistemi yapay zekâ ile 16 farklı sahneyi tanıyarak en iyi ayarları yapıyor. Ön kamera ise 25MP çözünürlüğünde ve yapay zekâ ile HDR desteği sunuyor.

Telefonda yer alan 3500mAh kapasiteli batarya VOOC hızlı şarj ile desteklenmiş. Sadece 5 dakika şarj ile 2 saatlik konuşma süresi sağlanabiliyor. Firma herhangi bir aşırı ısınma yaşanmaması için adaptörden şarj soketine kadar 5 bileşeni seviye 5 koruma ile iyileştirmiş.

Oppo F9 modelinin 4GB RAM kapasiteli versiyonu Migros sanal mağazalarında 3299TL fiyat etiketi ile satışa çıkmış durumda. 6GB RAM kapasiteli versiyon ise farklı platformlarda 3899TL fiyat etiketi ile bulunabiliyor.